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https://arabic.sputniknews.com/20211227/وكالة-الفضاء-الروسية-تطلق-بنجاح-36-قمرا-صناعيا-لشركة-بريطانية-فيديو-1054674344.html
وكالة الفضاء الروسية تطلق بنجاح 36 قمرا صناعيا لشركة بريطانية... فيديو
وكالة الفضاء الروسية تطلق بنجاح 36 قمرا صناعيا لشركة بريطانية... فيديو
أكدت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الاثنين، إطلاق 36 قمرًا صناعياً تابع لشركة الاتصالات البريطانية "وان ويب"، على متن الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي"،... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T16:36+0000
2021-12-27T16:36+0000
روسيا
الفضاء
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وتستغرق رحلة صاروخ "سويوز-2.1 بي"، حتى انفصال المجموعة الرئيسية عن الأقمار الصناعية على ارتفاع 200 كيلومتر أقل بقليل من 10 دقائق، ثم سيتعين على وحدات التسريع" فريغات"، إيصال الأقمار الصناعية إلى مسافة 450 كيلومترًا، حيث يصلون إلى مداراتهم بشكل مستقل.ويعد هذا الإطلاق الأول من قاعدة "بايكونور"، مع هذا الكم من أقمار "وان ويب"، قبل ذلك، تم إطلاق 36 قمرًا صناعيًا على متن صواريخ "سويوز" ولكن من قاعدة فوستوشني الفضائية، ويرجع الاختلاف إلى خصائص الطاقة العالية للصاروخ عند إطلاقه من قاعدة فوستوشني. في هذا الصدد، أعلنت "روسكوسموس"، عن العمل على تحسين مسارات الرحلات من بايكونور.وتم الانتهاء حتى الآن، من 11 من أصل 19 قمرًا صناعيًا من "وان ويب"، والتي تم إطلاقها بموجب العقد مع "أريان سبيس"، وتوزعت على الشكل التالي: أربعة من "بايكونور"، وستة من "فوستوشني" وواحد من "كورو".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن إطلاق ناجح لصاروخ حامل من طراز "سويوز 2.1 بي"، يحمل مركبة فضائية للوزارة.وقال وزارة الدفاع في بيان: "أطلقت الوحدات الفضائية التابعة لقوات الجو فضائية الروسية، يوم الخميس 25 تشرين الثاني/ نوفمبر في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت موسكو، صاروخ حامل من طراز "سويوز 2.1 بي".
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وكالة الفضاء الروسية تطلق بنجاح 36 قمرا صناعيا لشركة بريطانية... فيديو

16:36 GMT 27.12.2021
© Sputnik . Sergey Mamontov / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق الصاروخ الحامل "سويوز-2 .1بي"
إطلاق الصاروخ الحامل سويوز-2 .1بي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Sputnik . Sergey Mamontov
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أكدت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الاثنين، إطلاق 36 قمرًا صناعياً تابع لشركة الاتصالات البريطانية "وان ويب"، على متن الصاروخ الحامل "سويوز-2.1 بي"، وبواسطة وحدة التسريع الروسية من طراز "فريغات"، من قاعدة بايكونور الفضائية.
وتستغرق رحلة صاروخ "سويوز-2.1 بي"، حتى انفصال المجموعة الرئيسية عن الأقمار الصناعية على ارتفاع 200 كيلومتر أقل بقليل من 10 دقائق، ثم سيتعين على وحدات التسريع" فريغات"، إيصال الأقمار الصناعية إلى مسافة 450 كيلومترًا، حيث يصلون إلى مداراتهم بشكل مستقل.
ويعد هذا الإطلاق الأول من قاعدة "بايكونور"، مع هذا الكم من أقمار "وان ويب"، قبل ذلك، تم إطلاق 36 قمرًا صناعيًا على متن صواريخ "سويوز" ولكن من قاعدة فوستوشني الفضائية، ويرجع الاختلاف إلى خصائص الطاقة العالية للصاروخ عند إطلاقه من قاعدة فوستوشني. في هذا الصدد، أعلنت "روسكوسموس"، عن العمل على تحسين مسارات الرحلات من بايكونور.
وتم الانتهاء حتى الآن، من 11 من أصل 19 قمرًا صناعيًا من "وان ويب"، والتي تم إطلاقها بموجب العقد مع "أريان سبيس"، وتوزعت على الشكل التالي: أربعة من "بايكونور"، وستة من "فوستوشني" وواحد من "كورو".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، عن إطلاق ناجح لصاروخ حامل من طراز "سويوز 2.1 بي"، يحمل مركبة فضائية للوزارة.
وقال وزارة الدفاع في بيان: "أطلقت الوحدات الفضائية التابعة لقوات الجو فضائية الروسية، يوم الخميس 25 تشرين الثاني/ نوفمبر في تمام الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت موسكو، صاروخ حامل من طراز "سويوز 2.1 بي".

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