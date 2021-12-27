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17 إصابة بكورونا في صفوف ريال سوسيداد
17 إصابة بكورونا في صفوف ريال سوسيداد
أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني إصابة 17 لاعبا بين صفوف فريقه الأول والرديف بفيروس كورونا، مؤكدا أن حالات الإصابة تم اكتشافها خلال فترة عيد الميلاد، لكنه لا... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T22:05+0000
2021-12-27T22:05+0000
ريال سوسيداد
فيروس كورونا
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قال ريال سوسيداد في بيان إنه أجرى، اليوم الاثنين، اختبارات كوفيد-19 بين لاعبي الفريق الأول لدى عودتهم إلى حصص التدريب، ولم يتم تسجيل إصابات جديدة بخلاف المسجلة خلال فترة العطلات.وفي حال لم تظهر حالات جديدة، قد يستطيع الفريق الأول لعب مباراته المرتقبة الأحد المقبل في فيتوريا أمام ديبورتيفو ألافيس، على الرغم من توفر عدد قليل من اللاعبين.كما أجرى النادي نفس الاختبارات على لاعبي الرديف، الفريق الثاني، الذين لم يظهر بينهم أي حالات إيجابية جديدة في الجلسة التدريبية الأولى، لكنه رصد بينهم خلال العطلات 7 حالات إصابة، وجميعهم مثل حالات الإصابة في الفريق الأول يخضعون للعزل في منازلهم.
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ريال سوسيداد, فيروس كورونا

17 إصابة بكورونا في صفوف ريال سوسيداد

22:05 GMT 27.12.2021
© REUTERS / VINCENT WESTجماهير ريال سوسيداد
جماهير ريال سوسيداد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / VINCENT WEST
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أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني إصابة 17 لاعبا بين صفوف فريقه الأول والرديف بفيروس كورونا، مؤكدا أن حالات الإصابة تم اكتشافها خلال فترة عيد الميلاد، لكنه لا يستبعد ظهور حالات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.
قال ريال سوسيداد في بيان إنه أجرى، اليوم الاثنين، اختبارات كوفيد-19 بين لاعبي الفريق الأول لدى عودتهم إلى حصص التدريب، ولم يتم تسجيل إصابات جديدة بخلاف المسجلة خلال فترة العطلات.
وفي حال لم تظهر حالات جديدة، قد يستطيع الفريق الأول لعب مباراته المرتقبة الأحد المقبل في فيتوريا أمام ديبورتيفو ألافيس، على الرغم من توفر عدد قليل من اللاعبين.
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كما أجرى النادي نفس الاختبارات على لاعبي الرديف، الفريق الثاني، الذين لم يظهر بينهم أي حالات إيجابية جديدة في الجلسة التدريبية الأولى، لكنه رصد بينهم خلال العطلات 7 حالات إصابة، وجميعهم مثل حالات الإصابة في الفريق الأول يخضعون للعزل في منازلهم.
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