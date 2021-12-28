أرقام قياسية لكورونا في أستراليا... وزعماء الولايات يناقشون فرض قيود على الحدود

وحسب الأرقام الرسمية، سجلت أستراليا 11264 إصابة جديدة بكورونا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 2200 منذ بداية الجائحة.وحسب وكالة "رويترز"، فقد ناقش زعماء الولايات فرض قيود على الحدود الداخلية.وبدأ المتحور أوميكرون، الذي يصفه خبراء الصحة بأنه أسرع انتشارا لكنه أقل حدة من السلالات السابقة، في الانتشار بأستراليا في الوقت الذي كانت تشرع فيه في خطط لإعادة فتح الاقتصاد نهائيا بعد إغلاق استمر بشكل متقطع على مدى عامين تقريبا.
سجلت أستراليا أرقاما قياسية في إصابات كورونا، وذلك بعد تفشي متحور "أوميكرون" في البلاد.
وحسب الأرقام الرسمية، سجلت أستراليا 11264 إصابة جديدة بكورونا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 2200 منذ بداية الجائحة.
وحسب وكالة "رويترز"، فقد ناقش زعماء الولايات فرض قيود على الحدود الداخلية.
وبدأ المتحور أوميكرون، الذي يصفه خبراء الصحة بأنه أسرع انتشارا لكنه أقل حدة من السلالات السابقة، في الانتشار بأستراليا في الوقت الذي كانت تشرع فيه في خطط لإعادة فتح الاقتصاد نهائيا بعد إغلاق استمر بشكل متقطع على مدى عامين تقريبا.