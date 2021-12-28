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ألمانيا... آلاف المتظاهرين يخرجون ضد إجراءات كورونا والتطعيم الإجباري
ألمانيا... آلاف المتظاهرين يخرجون ضد إجراءات كورونا والتطعيم الإجباري
تظاهر الآلاف في ألمانيا ضد تدابير فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وأيضا للاعتراض على الخطط الرامية إلى فرض التطعيم بشكل إجباري. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T15:29+0000
2021-12-28T15:29+0000
ألمانيا
العالم
سلالة كورونا الجديدة
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وأوضحت بيانات الشرطة أن 9 آلاف شخص تظاهروا في 16 منطقة في ولاية براندنبورغ، فيما خرج إلى الشوارع نحو 3 آلاف آخرين في مدينة كوتبوس، بحسب إذاعة "دويتش فيله" الألمانية.وعلى الرغم من برودة الطقس والطرق الزلقة، تظاهر آلاف آخرون في مدن متفرقة من البلاد، وحاولت قوات الشرطة إيقاف موكب للمتظاهرين في مدينة باوتسن، لكنهم تعرضوا للرشق "على نحو كبير" بألعاب نارية وزجاجات، بحسب تغريدة للشرطة على موقع "تويتر".وقبل أيام، أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية عن نيتها إلغاء قرابة 33 ألف رحلة طيران، بسبب متحور فيروس كورونا الجديد "اوميكرون".وقررت الحكومة الألمانية، الأسبوع الماضي، فرض إجراءات تقييدية للحد من تفشي متحور "أوميكرون" عقب أعياد الميلاد.وذكرت وسائل إعلام محلية أن القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة، عقب اجتماع لها برئاسة المستشار أولاف شولتس، شملت فرض قيود على الاتصال للذين تم تطعيمهم والمتعافين، وعدم السماح إلا بالاجتماعات الخاصة لعشرة أشخاص كحد أقصى، واستثناء الأطفال حتى سن 14 عامًا من هذا، وذلك بدءا من 28 الشهر الجاري كأقصى تقدير.وتقرر إقامة الفعاليات الكبرى، مثل مباريات الدوري الألماني لكرة القدم، مرة أخرى دون جمهور، فضلا عن إغلاق الملاهي والنوادي الليلية.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/ألمانيا-في-خطر-وزير-الصحة-يعارض-التطعيم-الإجباري-ضد-كورونا-لاعتبارات-أخلاقية-وقانونية-1052651104.html
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ألمانيا, العالم, سلالة كورونا الجديدة

ألمانيا... آلاف المتظاهرين يخرجون ضد إجراءات كورونا والتطعيم الإجباري

15:29 GMT 28.12.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgenيقضي الناس وقتًا تحت أشعة الشمس على ضفاف نهر الراين وسط جائحة كورونا (كوفيد-19) في مدينة كولونيا في ألمانيا، 21 فبراير 2021.
يقضي الناس وقتًا تحت أشعة الشمس على ضفاف نهر الراين وسط جائحة كورونا (كوفيد-19) في مدينة كولونيا في ألمانيا، 21 فبراير 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
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تظاهر الآلاف في ألمانيا ضد تدابير فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، وأيضا للاعتراض على الخطط الرامية إلى فرض التطعيم بشكل إجباري.
وأوضحت بيانات الشرطة أن 9 آلاف شخص تظاهروا في 16 منطقة في ولاية براندنبورغ، فيما خرج إلى الشوارع نحو 3 آلاف آخرين في مدينة كوتبوس، بحسب إذاعة "دويتش فيله" الألمانية.
وعلى الرغم من برودة الطقس والطرق الزلقة، تظاهر آلاف آخرون في مدن متفرقة من البلاد، وحاولت قوات الشرطة إيقاف موكب للمتظاهرين في مدينة باوتسن، لكنهم تعرضوا للرشق "على نحو كبير" بألعاب نارية وزجاجات، بحسب تغريدة للشرطة على موقع "تويتر".
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واحتشد الآلاف في مدينة شفيرين، عاصمة ولاية مكلنبورغ فوربومرن، ومدينة ماغدبورغ، عاصمة ولاية سكسونيا، ومدينة هاله ومدينة غيرا بولاية تورينغن ومدن أخرى بالولاية، ومدينة فرايبرغ بولاية سكسونيا، وفي ولاية هيسن ومدينتي زاربروكن وفولدا، كما كانت هناك مسيرات احتجاجية في مدن أخرى، وفقا للشرطة.

وقبل أيام، أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية عن نيتها إلغاء قرابة 33 ألف رحلة طيران، بسبب متحور فيروس كورونا الجديد "اوميكرون".
وقررت الحكومة الألمانية، الأسبوع الماضي، فرض إجراءات تقييدية للحد من تفشي متحور "أوميكرون" عقب أعياد الميلاد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة، عقب اجتماع لها برئاسة المستشار أولاف شولتس، شملت فرض قيود على الاتصال للذين تم تطعيمهم والمتعافين، وعدم السماح إلا بالاجتماعات الخاصة لعشرة أشخاص كحد أقصى، واستثناء الأطفال حتى سن 14 عامًا من هذا، وذلك بدءا من 28 الشهر الجاري كأقصى تقدير.
وتقرر إقامة الفعاليات الكبرى، مثل مباريات الدوري الألماني لكرة القدم، مرة أخرى دون جمهور، فضلا عن إغلاق الملاهي والنوادي الليلية.
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