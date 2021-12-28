أمريكا تدعم جهود رئيس وزراء الصومال بشأن الانتخابات

وقال مكتب الشؤون الأفريقية في الخارجية الأمريكية إن واشنطن على استعداد للعمل ضد عرقلة مسار الصومال نحو السلام. وأشارت الخارجية الأفريقية إلى أن "محاولة تعليق (سلطات)... روبلي تثير القلق وندعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية".وطالبت أمريكا جميع الأطراف بالكف عن الأفعال والأقوال التصعيدية.وكان الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، قد اتهم رئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض مملوكة للجيش. لكن رئيس الوزراء اعتبر أن خطوات الرئيس للتدخل في تحقيق تجريه وزارة الدفاع "غير دستوري".كانت الانتخابات البرلمانية في الصومال قد بدأت في نوفمبر الماضي، وكان من المفترض أن تكتمل في 24 ديسمبر الجاري، لكن حتى الآن لم يتم انتخاب سوى 24 عضوا من 275 عضوا في البرلمان، حسب وكالة "رويترز".أكد رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، أن بيان الرئيس المنهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، بشأن عمل رئيس الوزراء انتهاك للدستور والقوانين الأخرى.وقال بيان صادر عن مكتب روبلي، أن رئيس الوزراء يؤدي مهامه اليومية المنصوص عليها في الدستور كالمعتاد، وهو ملتزم تماما بالوفاء بمسؤوليته الوطنية لإجراء عملية انتخابية شفافة وحرة في البلاد، وفق وكالة الأنباء الصومالية.هذا ولم تتأخر ردود الفعل الدولية على خطوة فرماجو، إذ أصدرت السفارة الأمريكية في الصومال بيانا، أمس الاثنين، للتعليق على قرار الرئيس محمد عبد الله، الذي وصفه مسؤولون بأنه "انقلاب غير مباشر".ودعت السفارة زعماء البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي إلى تخفيف تصعيد التوتر بعد أن علق الرئيس محمد عبد الله محمد سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
وطالبت أمريكا جميع الأطراف بالكف عن الأفعال والأقوال التصعيدية.
وكان الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، قد اتهم رئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض مملوكة للجيش. لكن رئيس الوزراء اعتبر أن خطوات الرئيس للتدخل في تحقيق تجريه وزارة الدفاع "غير دستوري".
كانت الانتخابات البرلمانية في الصومال قد بدأت في نوفمبر الماضي، وكان من المفترض أن تكتمل في 24 ديسمبر الجاري، لكن حتى الآن لم يتم انتخاب سوى 24 عضوا من 275 عضوا في البرلمان، حسب وكالة "رويترز".
أكد رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، أن بيان الرئيس المنهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، بشأن عمل رئيس الوزراء انتهاك للدستور والقوانين الأخرى.
وقال بيان صادر عن مكتب روبلي، أن رئيس الوزراء يؤدي مهامه اليومية المنصوص عليها في الدستور كالمعتاد، وهو ملتزم تماما بالوفاء بمسؤوليته الوطنية لإجراء عملية انتخابية شفافة وحرة في البلاد، وفق وكالة الأنباء الصومالية.
هذا ولم تتأخر ردود الفعل الدولية على خطوة فرماجو، إذ أصدرت السفارة الأمريكية في الصومال بيانا، أمس الاثنين، للتعليق على قرار الرئيس محمد عبد الله، الذي وصفه مسؤولون بأنه "انقلاب غير مباشر".
ودعت السفارة زعماء البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي إلى تخفيف تصعيد التوتر بعد أن علق الرئيس محمد عبد الله محمد سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.