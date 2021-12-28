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https://arabic.sputniknews.com/20211228/أمريكا-تدعم-جهود-رئيس-وزراء-الصومال-بشأن-الانتخابات-1054686085.html
أمريكا تدعم جهود رئيس وزراء الصومال بشأن الانتخابات
أمريكا تدعم جهود رئيس وزراء الصومال بشأن الانتخابات
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تدعم جهود رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T06:50+0000
2021-12-28T06:55+0000
أخبار أفريقيا
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وقال مكتب الشؤون الأفريقية في الخارجية الأمريكية إن واشنطن على استعداد للعمل ضد عرقلة مسار الصومال نحو السلام. وأشارت الخارجية الأفريقية إلى أن "محاولة تعليق (سلطات)... روبلي تثير القلق وندعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية".وطالبت أمريكا جميع الأطراف بالكف عن الأفعال والأقوال التصعيدية.وكان الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، قد اتهم رئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض مملوكة للجيش. لكن رئيس الوزراء اعتبر أن خطوات الرئيس للتدخل في تحقيق تجريه وزارة الدفاع "غير دستوري".كانت الانتخابات البرلمانية في الصومال قد بدأت في نوفمبر الماضي، وكان من المفترض أن تكتمل في 24 ديسمبر الجاري، لكن حتى الآن لم يتم انتخاب سوى 24 عضوا من 275 عضوا في البرلمان، حسب وكالة "رويترز".أكد رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، أن بيان الرئيس المنهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، بشأن عمل رئيس الوزراء انتهاك للدستور والقوانين الأخرى.وقال بيان صادر عن مكتب روبلي، أن رئيس الوزراء يؤدي مهامه اليومية المنصوص عليها في الدستور كالمعتاد، وهو ملتزم تماما بالوفاء بمسؤوليته الوطنية لإجراء عملية انتخابية شفافة وحرة في البلاد، وفق وكالة الأنباء الصومالية.هذا ولم تتأخر ردود الفعل الدولية على خطوة فرماجو، إذ أصدرت السفارة الأمريكية في الصومال بيانا، أمس الاثنين، للتعليق على قرار الرئيس محمد عبد الله، الذي وصفه مسؤولون بأنه "انقلاب غير مباشر".ودعت السفارة زعماء البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي إلى تخفيف تصعيد التوتر بعد أن علق الرئيس محمد عبد الله محمد سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/أمريكا-تصدر-بيانا-عاجلا-بعد-انقلاب-غير-مباشر-في-الصومال-1054657728.html
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أخبار أفريقيا

أمريكا تدعم جهود رئيس وزراء الصومال بشأن الانتخابات

06:50 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 06:55 GMT 28.12.2021)
© AFP 2021شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها تدعم جهود رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية.
وقال مكتب الشؤون الأفريقية في الخارجية الأمريكية إن واشنطن على استعداد للعمل ضد عرقلة مسار الصومال نحو السلام.
وأشارت الخارجية الأفريقية إلى أن "محاولة تعليق (سلطات)... روبلي تثير القلق وندعم جهوده لإجراء انتخابات سريعة وذات مصداقية".
مقتل 9 أشخاص من بينهم مدني بعد اشتباك بالخطأ بين الشرطة والجيش في مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
أمريكا تصدر بيانا عاجلا بعد "انقلاب غير مباشر" في الصومال
أمس, 10:18 GMT
وطالبت أمريكا جميع الأطراف بالكف عن الأفعال والأقوال التصعيدية.
وكان الرئيس الصومالي، محمد عبد الله محمد، قد اتهم رئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض مملوكة للجيش. لكن رئيس الوزراء اعتبر أن خطوات الرئيس للتدخل في تحقيق تجريه وزارة الدفاع "غير دستوري".
كانت الانتخابات البرلمانية في الصومال قد بدأت في نوفمبر الماضي، وكان من المفترض أن تكتمل في 24 ديسمبر الجاري، لكن حتى الآن لم يتم انتخاب سوى 24 عضوا من 275 عضوا في البرلمان، حسب وكالة "رويترز".
أكد رئيس الوزراء الصومالي، محمد حسين روبلي، أن بيان الرئيس المنهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، بشأن عمل رئيس الوزراء انتهاك للدستور والقوانين الأخرى.
وقال بيان صادر عن مكتب روبلي، أن رئيس الوزراء يؤدي مهامه اليومية المنصوص عليها في الدستور كالمعتاد، وهو ملتزم تماما بالوفاء بمسؤوليته الوطنية لإجراء عملية انتخابية شفافة وحرة في البلاد، وفق وكالة الأنباء الصومالية.
هذا ولم تتأخر ردود الفعل الدولية على خطوة فرماجو، إذ أصدرت السفارة الأمريكية في الصومال بيانا، أمس الاثنين، للتعليق على قرار الرئيس محمد عبد الله، الذي وصفه مسؤولون بأنه "انقلاب غير مباشر".
ودعت السفارة زعماء البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي إلى تخفيف تصعيد التوتر بعد أن علق الرئيس محمد عبد الله محمد سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
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