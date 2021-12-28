https://arabic.sputniknews.com/20211228/أمريكي-يسلم-ملجأ-للحيوانات-أكثر-من-800-ببغاء-كان-يرعاها-في-منزله-1054697358.html

أمريكي يسلم ملجأ للحيوانات أكثر من 800 ببغاء كان يرعاها في منزله

أمريكي يسلم ملجأ للحيوانات أكثر من 800 ببغاء كان يرعاها في منزله

فوجئ ملجأ للحيوانات في ولاية ميشيغن الأمريكية بشخص يسلمه أكثر من 800 ببغاء فشل والده في مشروعه لتربية الطيور في منزله. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T11:34+0000

2021-12-28T11:34+0000

2021-12-28T11:34+0000

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وكتب ملجأ "ديترويت أنيمل ويلفير غروب" عبر حسابه على فيسبوك، إنه تلقى الطيور في حالة صحية غير جيدة، مشيرا إلى أن "3 جمعيات لحماية الطيور تتعاون اليوم لإنقاذ أكثر من 800 ببغاء أودعت لديه".وبحسب صحيفة "ديترويت فري برس" المحلية، حضر الابن إلى الملجأ في البداية ومعه 497 ببغاء، وسلمهم للملجأ، وأبلغهم أنه سيحضر حوالي 50 ببغاء آخر في البيت، إلا أنه عندما عاد كان معه 339، ليصل إجمالي الببغاء إلى 836 طائر.وقال نجل صاحب الببغاوات إن والده كان "يحتجزها داخل أقفاص في غرفة بمنزله وينفق 1200 دولار شهرياً لإطعامها".ومن جانبها قالت مديرة الملجأ في ديترويت كيلي ليبونتي إن الببغاوات "كانت بعضها فوق بعض وتختنق بفعل تكدسها، وكانت متوترة جداً وبالكاد تتحرك".ودعا الملجأ، المقام في مزرعة مساحتها 25 فدانًا في بلدة بروس في مقاطعة ماكومب، إلى التبرع لمساعدة الببغاوات سوء بالطعام أو الأقفاص، وأعلن أن الببغاوات ستكون متاحة للتبني بعدما فحصها طبيب بيطري وتبين له أن بعضها يحتاج إلى رعاية عاجلة.

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