تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/أمريكي-يسلم-ملجأ-للحيوانات-أكثر-من-800-ببغاء-كان-يرعاها-في-منزله-1054697358.html
أمريكي يسلم ملجأ للحيوانات أكثر من 800 ببغاء كان يرعاها في منزله
أمريكي يسلم ملجأ للحيوانات أكثر من 800 ببغاء كان يرعاها في منزله
فوجئ ملجأ للحيوانات في ولاية ميشيغن الأمريكية بشخص يسلمه أكثر من 800 ببغاء فشل والده في مشروعه لتربية الطيور في منزله. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T11:34+0000
2021-12-28T11:34+0000
المنوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102061/46/1020614649_0:125:1333:875_1920x0_80_0_0_67ec81c59a66e50985bbb2d258ddc6ea.jpg
وكتب ملجأ "ديترويت أنيمل ويلفير غروب" عبر حسابه على فيسبوك، إنه تلقى الطيور في حالة صحية غير جيدة، مشيرا إلى أن "3 جمعيات لحماية الطيور تتعاون اليوم لإنقاذ أكثر من 800 ببغاء أودعت لديه".وبحسب صحيفة "ديترويت فري برس" المحلية، حضر الابن إلى الملجأ في البداية ومعه 497 ببغاء، وسلمهم للملجأ، وأبلغهم أنه سيحضر حوالي 50 ببغاء آخر في البيت، إلا أنه عندما عاد كان معه 339، ليصل إجمالي الببغاء إلى 836 طائر.وقال نجل صاحب الببغاوات إن والده كان "يحتجزها داخل أقفاص في غرفة بمنزله وينفق 1200 دولار شهرياً لإطعامها".ومن جانبها قالت مديرة الملجأ في ديترويت كيلي ليبونتي إن الببغاوات "كانت بعضها فوق بعض وتختنق بفعل تكدسها، وكانت متوترة جداً وبالكاد تتحرك".ودعا الملجأ، المقام في مزرعة مساحتها 25 فدانًا في بلدة بروس في مقاطعة ماكومب، إلى التبرع لمساعدة الببغاوات سوء بالطعام أو الأقفاص، وأعلن أن الببغاوات ستكون متاحة للتبني بعدما فحصها طبيب بيطري وتبين له أن بعضها يحتاج إلى رعاية عاجلة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102061/46/1020614649_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_8c5387f62a8db6bd2e604bb331b4f891.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
المنوعات

أمريكي يسلم ملجأ للحيوانات أكثر من 800 ببغاء كان يرعاها في منزله

11:34 GMT 28.12.2021
© flickr.com / mwalters2004ببغاء
ببغاء - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© flickr.com / mwalters2004
تابعنا عبر
فوجئ ملجأ للحيوانات في ولاية ميشيغن الأمريكية بشخص يسلمه أكثر من 800 ببغاء فشل والده في مشروعه لتربية الطيور في منزله.
وكتب ملجأ "ديترويت أنيمل ويلفير غروب" عبر حسابه على فيسبوك، إنه تلقى الطيور في حالة صحية غير جيدة، مشيرا إلى أن "3 جمعيات لحماية الطيور تتعاون اليوم لإنقاذ أكثر من 800 ببغاء أودعت لديه".
وبحسب صحيفة "ديترويت فري برس" المحلية، حضر الابن إلى الملجأ في البداية ومعه 497 ببغاء، وسلمهم للملجأ، وأبلغهم أنه سيحضر حوالي 50 ببغاء آخر في البيت، إلا أنه عندما عاد كان معه 339، ليصل إجمالي الببغاء إلى 836 طائر.
وقال نجل صاحب الببغاوات إن والده كان "يحتجزها داخل أقفاص في غرفة بمنزله وينفق 1200 دولار شهرياً لإطعامها".
ومن جانبها قالت مديرة الملجأ في ديترويت كيلي ليبونتي إن الببغاوات "كانت بعضها فوق بعض وتختنق بفعل تكدسها، وكانت متوترة جداً وبالكاد تتحرك".
ودعا الملجأ، المقام في مزرعة مساحتها 25 فدانًا في بلدة بروس في مقاطعة ماكومب، إلى التبرع لمساعدة الببغاوات سوء بالطعام أو الأقفاص، وأعلن أن الببغاوات ستكون متاحة للتبني بعدما فحصها طبيب بيطري وتبين له أن بعضها يحتاج إلى رعاية عاجلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:58 GMTأوكرانيا: أمريكا تمول مشروعات مراقبة لحدودنا مع روسيا بـ 20 مليون دولار
12:53 GMT5 مشروبات مزيلة للسموم تعزز عمل الغدة الدرقية
12:52 GMTخبير: "آر تي" الناطقة باللغة الألمانية تحصل على رخصة بث في صربيا بشكل قانوني
12:51 GMTمندوب روسيا: المستهلك الأوروبي هو من سيعاني من تأخير المصادقة على "التيار الشمالي-2"
12:48 GMTنائب رئيس "كاف" يبرىء رئيس "فيفا" من الرغبة في تأجيل الأمم الأفريقية
12:46 GMTحصاد 2021 في لبنان...انهيار اقتصادي وأزمات متتالية
12:43 GMTالسودان... انتخابات دون مناخ سياسي
12:42 GMTتركيا تطلق عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد
12:37 GMTداليا البحيري وأسرتها يصابون بكورونا... الإصابة الثانية لزوجها
12:34 GMTهل قضي الأمر بنتائج الانتخابات العراقية؟
12:30 GMTالسيسي يقول إنه يستهدف إغناء الناس بدلا من الدعم ويضرب مثلا بـ"لبن الجاموس"
12:24 GMTالسعودية تطلب من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته تجاه تهديدات "أنصار الله"
12:15 GMTتونس تتوقع عجزا في الميزانية 9.3 مليار دينار عام 2022
12:13 GMTدوري أبطال أفريقيا: الأهلي المصري في مجموعة نارية مع صن دوانز والزمالك يلتقي الوداد المغربي
12:07 GMTإعلام: إعلان الجيش الإسرائيلي عن مشروع "روبوتات غزة" كان خداعا
12:04 GMTالرئيس المصري يتعهد بعدم السماح بتكرار الثورة ويؤكد أنه لا يخاف على حياته
12:02 GMTرجل صيني يتحول إلى مليونير "ليوم واحد فقط" في الكريسماس
11:54 GMTتفشي إنفلونزا الطيور في إسرائيل ونقص محتمل في لحوم الدواجن والبيض
11:52 GMT"التعليم اللبنانية" تنفي خبرا منسوبا للوزير عن حضور الأساتذة
11:50 GMTصور طريفة عشية الاحتفال بعام 2022