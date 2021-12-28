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إسرائيل تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ 3 أشهر
إسرائيل تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ 3 أشهر
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ 3 أشهر، في ظل تفشي متحور "أوميكرون". 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T08:47+0000
2021-12-28T08:52+0000
إسرائيل
نفتالي بينيت
فيروس كورونا
أوميكرون
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وبحسب بيان للوزارة نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، تم تشخيص إصابة 2952 إسرائيليا بكورونا أمس، وهو الرقم الأعلى منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وبلغت نسبة الإصابات من إجمالي الفحوصات (نحو 126 ألف فحص) 2.35%، أي أن واحدا من بين كل 42 تم فحصهم تبينت إصابته بكورونا، وفق ما نقلته القناة "12" الإسرائيلية.ويبلغ عدد الحالات النشطة (المصابين الحاليين بكورونا) في إسرائيل حاليا 15 ألفا و500، فيما صنفت مدينة القدس على أنها أكثر المدن التي تحوي أكبر عدد من المرضى بواقع 2188، تليها ريشون ليتسيون مع 910 مصابين في منطقة تل أبيب- يافا بـ 880 مصابا بكورونا.وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت "نحن على مشارف عاصفة من العدوى، على نطاق لم نشهده من قبل في إسرائيل".وأكد بينيت في لقاء مع قناة "كان" الرسمية أن متحور أوميكرون "يختلف عن أي شيء عرفناه".يشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية كانت قد أعلنت أمس أن نصف إصابات كورونا الجديدة في البلاد بمتحور أوميكرون.
إسرائيل
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إسرائيل, نفتالي بينيت, فيروس كورونا, أوميكرون

إسرائيل تعلن تسجيل أعلى معدل إصابات بكورونا منذ 3 أشهر

08:47 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 08:52 GMT 28.12.2021)
© REUTERS / RONEN ZVULUNإعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020
إعادة فرض الإغلاق التام بسبب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في إسرائيل21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / RONEN ZVULUN
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا منذ 3 أشهر، في ظل تفشي متحور "أوميكرون".
وبحسب بيان للوزارة نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، تم تشخيص إصابة 2952 إسرائيليا بكورونا أمس، وهو الرقم الأعلى منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وبلغت نسبة الإصابات من إجمالي الفحوصات (نحو 126 ألف فحص) 2.35%، أي أن واحدا من بين كل 42 تم فحصهم تبينت إصابته بكورونا، وفق ما نقلته القناة "12" الإسرائيلية.
ويبلغ عدد الحالات النشطة (المصابين الحاليين بكورونا) في إسرائيل حاليا 15 ألفا و500، فيما صنفت مدينة القدس على أنها أكثر المدن التي تحوي أكبر عدد من المرضى بواقع 2188، تليها ريشون ليتسيون مع 910 مصابين في منطقة تل أبيب- يافا بـ 880 مصابا بكورونا.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت "نحن على مشارف عاصفة من العدوى، على نطاق لم نشهده من قبل في إسرائيل".
وأكد بينيت في لقاء مع قناة "كان" الرسمية أن متحور أوميكرون "يختلف عن أي شيء عرفناه".
يشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية كانت قد أعلنت أمس أن نصف إصابات كورونا الجديدة في البلاد بمتحور أوميكرون.
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