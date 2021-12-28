https://arabic.sputniknews.com/20211228/إعلام-المغرب-يسعى-لشراء-منظومة-دفاع-جوي-إسرائيلية-متطورة-1054716530.html

إعلام: المغرب يسعى لشراء منظومة دفاع جوي إسرائيلية متطورة

إعلام: المغرب يسعى لشراء منظومة دفاع جوي إسرائيلية متطورة

أفاد موقع "يسرائيل ديفنس" الأمني الإسرائيلي بأن المغرب يتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة دفاع جوي إسرائيلية "باراك-8". 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T19:38+0000

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2021-12-28T19:38+0000

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القدس - سبوتنيك. ونقل الموقع عن مصادر خاصة قوله إن "هناك مفاوضات مستمرة بين المغرب والصناعات الجوية الإسرائيلية حول شراء المنظومة الدفاعية الجوية باراك-8، والتي تحدثت عنها الصحافة الإسرائيلية في نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، وذكرت أنها بدأت خلال زيارة وزير الدفاع بيني غانتس إلى المغرب، لصالح توقيع اتفاق أمني بين البلدين".وقال الموقع إن "منظومة (باراك-8) طورت بالتعاون بين إسرائيل والهند مع تطبيقات تتلائم مع الساحة البحرية (السفن) والبرية (أنظمة أرضية)، والمنظومة، بحسب ما أعلنت الصناعات الجوية قادرة على الدفاع في نطاق يصل إلى 150 كيلومتر أمام تهديدات جوية متنوعة".وبحسب الموقع فإن "شراء الأنظمة الإسرائيلية يأتي مع تقارير مغربية عن استلام أول منظومة صينية FD-2000B والتي اشترتها المغرب عام 2017، وتم طلب أربعة أنظمة من هذا القبيل من الصين".وذكر التقرير أن "المفاوضات مع الصناعات الجوية الإسرائيلية تعتمد على الميزانية الأمنية المغربية لعام 2022، والتي ستخصص خلالها المغرب مبلغ 12.8 مليار دولار، لشراء وتصليح معدات القوات المسلحة الملكية، وهذا يرتبط بشراء أسلحة جديدة، ما يعني التوقيع على صفقات أسلحة جديدة".وبحسب التقارير، فإن "المغرب اشترى أنظمة إسرائيلية ضد الطائرات المسيرة من طراز SkyLock وهي عميل قديم للطائرات المسيرة من إنتاج الصناعات الجوية الإسرائيلي".وأشار الموقع إلى أن "الصناعات الجوية الإسرائيلية بالتعاون مع (بلو-بيرد) باعت للمغرب طائرات مسيرة"، فيما كانت تقارير بحسب الموقع، قالت إن "الصفقة تشمل إقامة إنتاج محلي للطائرات المسيرة في المغرب".يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، وقع بنهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مع نظيره المغربي عبد اللطيف لوديي، على اتفاقية في المجالات الأمنية والاستخباراتية، تقضي بعقد صفقات أمنية وبيع معدات أمنية وعسكرية وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين إسرائيل والمغرب.وأعلن المغرب في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، ليصبح الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.

https://arabic.sputniknews.com/20211216/إعلام-المغرب-وإسرائيل-يعتزمان-إنشاء-مصنعين-للطائرات-المسيرة-في-المملكةّ-1054240463.html

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