تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/إعلام-سماع-دوي-انفجار-كبير-في-بلدة-النبي-شيت-في-البقاع-اللبناني-1054698872.html
إعلام: سماع دوي انفجار كبير في بلدة النبي شيت في البقاع اللبناني
إعلام: سماع دوي انفجار كبير في بلدة النبي شيت في البقاع اللبناني
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار كبير عند ​السلسلة الشرقية​ في محيط بلدة ​النبي شيت الواقعة في منطقة البقاع اللبنانية. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T11:47+0000
2021-12-28T12:59+0000
العالم العربي
لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103458/06/1034580637_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_5d903b551d7a1d48797f6d7dfdca6e11.jpg
وذكرت وكالة "النشرة" نقلا عن مراسلها أن شهود عيان سمعوا دوي ​انفجار​ كبير عند ​السلسلة الشرقية​ في محيط بلدة ​النبي شيت​ و​بلدة سرعين​ قرب ​بعلبك​، لم تعرف أسبابه بعد".وفي السياق نفسه، أجراى مراسل "سبوتنيك" مع مديرية التوجية في الجيش اللبناني أشارت المديرية أن "الجيش ينشر على موقعه الرسمي مواعيد تفجير الذخائر، وكون الموعد لم ينشر، فلا علاقة للجيش بالتفجير".
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103458/06/1034580637_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_588a29d8d944bef844787bce9e035da5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان

إعلام: سماع دوي انفجار كبير في بلدة النبي شيت في البقاع اللبناني

11:47 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 12:59 GMT 28.12.2021)
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الذهاب إلى بنك الصوراللاجئين السوريين في البقاع، لبنان
اللاجئين السوريين في البقاع، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار كبير عند ​السلسلة الشرقية​ في محيط بلدة ​النبي شيت الواقعة في منطقة البقاع اللبنانية.
وذكرت وكالة "النشرة" نقلا عن مراسلها أن شهود عيان سمعوا دوي ​انفجار​ كبير عند ​السلسلة الشرقية​ في محيط بلدة ​النبي شيت​ و​بلدة سرعين​ قرب ​بعلبك​، لم تعرف أسبابه بعد".
وفي السياق نفسه، أجراى مراسل "سبوتنيك" مع مديرية التوجية في الجيش اللبناني أشارت المديرية أن "الجيش ينشر على موقعه الرسمي مواعيد تفجير الذخائر، وكون الموعد لم ينشر، فلا علاقة للجيش بالتفجير".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:58 GMTأوكرانيا: أمريكا تمول مشروعات مراقبة لحدودنا مع روسيا بـ 20 مليون دولار
12:53 GMT5 مشروبات مزيلة للسموم تعزز عمل الغدة الدرقية
12:52 GMTخبير: "آر تي" الناطقة باللغة الألمانية تحصل على رخصة بث في صربيا بشكل قانوني
12:51 GMTمندوب روسيا: المستهلك الأوروبي هو من سيعاني من تأخير المصادقة على "التيار الشمالي-2"
12:48 GMTنائب رئيس "كاف" يبرىء رئيس "فيفا" من الرغبة في تأجيل الأمم الأفريقية
12:46 GMTحصاد 2021 في لبنان...انهيار اقتصادي وأزمات متتالية
12:43 GMTالسودان... انتخابات دون مناخ سياسي
12:42 GMTتركيا تطلق عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد
12:37 GMTداليا البحيري وأسرتها يصابون بكورونا... الإصابة الثانية لزوجها
12:34 GMTهل قضي الأمر بنتائج الانتخابات العراقية؟
12:30 GMTالسيسي يقول إنه يستهدف إغناء الناس بدلا من الدعم ويضرب مثلا بـ"لبن الجاموس"
12:24 GMTالسعودية تطلب من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته تجاه تهديدات "أنصار الله"
12:15 GMTتونس تتوقع عجزا في الميزانية 9.3 مليار دينار عام 2022
12:13 GMTدوري أبطال أفريقيا: الأهلي المصري في مجموعة نارية مع صن دوانز والزمالك يلتقي الوداد المغربي
12:07 GMTإعلام: إعلان الجيش الإسرائيلي عن مشروع "روبوتات غزة" كان خداعا
12:04 GMTالرئيس المصري يتعهد بعدم السماح بتكرار الثورة ويؤكد أنه لا يخاف على حياته
12:02 GMTرجل صيني يتحول إلى مليونير "ليوم واحد فقط" في الكريسماس
11:54 GMTتفشي إنفلونزا الطيور في إسرائيل ونقص محتمل في لحوم الدواجن والبيض
11:52 GMT"التعليم اللبنانية" تنفي خبرا منسوبا للوزير عن حضور الأساتذة
11:50 GMTصور طريفة عشية الاحتفال بعام 2022