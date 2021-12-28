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https://arabic.sputniknews.com/20211228/إعلام-سماع-دوي-انفجار-كبير-في-بلدة-النبي-شيت-في-البقاع-اللبناني-1054698872.html
إعلام: سماع دوي انفجار كبير في بلدة النبي شيت في البقاع اللبناني
إعلام: سماع دوي انفجار كبير في بلدة النبي شيت في البقاع اللبناني
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار كبير عند السلسلة الشرقية في محيط بلدة النبي شيت الواقعة في منطقة البقاع اللبنانية. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T11:47+0000
2021-12-28T11:47+0000
2021-12-28T12:59+0000
العالم العربي
لبنان
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وذكرت وكالة "النشرة" نقلا عن مراسلها أن شهود عيان سمعوا دوي انفجار كبير عند السلسلة الشرقية في محيط بلدة النبي شيت وبلدة سرعين قرب بعلبك، لم تعرف أسبابه بعد".وفي السياق نفسه، أجراى مراسل "سبوتنيك" مع مديرية التوجية في الجيش اللبناني أشارت المديرية أن "الجيش ينشر على موقعه الرسمي مواعيد تفجير الذخائر، وكون الموعد لم ينشر، فلا علاقة للجيش بالتفجير".
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العالم العربي, لبنان
إعلام: سماع دوي انفجار كبير في بلدة النبي شيت في البقاع اللبناني 11:47 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 12:59 GMT 28.12.2021)
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار كبير عند السلسلة الشرقية في محيط بلدة النبي شيت الواقعة في منطقة البقاع اللبنانية.
وذكرت وكالة "النشرة" نقلا عن مراسلها أن شهود عيان سمعوا دوي انفجار كبير عند السلسلة الشرقية في محيط بلدة النبي شيت وبلدة سرعين قرب بعلبك، لم تعرف أسبابه بعد".
وفي السياق نفسه، أجراى مراسل "سبوتنيك" مع مديرية التوجية في الجيش اللبناني أشارت المديرية أن "الجيش ينشر على موقعه الرسمي مواعيد تفجير الذخائر، وكون الموعد لم ينشر، فلا علاقة للجيش بالتفجير".