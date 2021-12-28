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https://arabic.sputniknews.com/20211228/إعلام-محلي-يكشف-بعض-التفاصيل-عن-تشكيلة-الحكومة-الكويتية-الجديدة-1054695845.html
إعلام محلي يكشف بعض التفاصيل عن تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة
إعلام محلي يكشف بعض التفاصيل عن تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة
نشرت وسائل إعلام محلية ما قالت إنه ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة التي سيقدمها رئيس الحكومة المكلف صباح الخالد إلى أمير الكويت. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T11:22+0000
2021-12-28T11:22+0000
أخبار الكويت اليوم
تشكيل الحكومة الكويتية
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نقلت جريدة القبس عن مصادر حكومية وصفتها بالمطلعة، أن صباح الخالد سوف يحتمع اليوم الثلاثاء مع الوزراء الجدد، تمهيدا لإرسال التشكيلة كاملة إلى أمير الكويت.وحددت المصادر تولي فهد الشريعان وزارة التجارة، ويوسف العبيد وزارة المالية، وجمال الجلاوي وزارة العدل.ونقلت المصادر أن بعض أعضاء مجلس الأمة سيتولى عدة حقائب، منهم مبارك زيد العرو ومحمد عبيد الراجحي وحمد روح الدين وعيسى الكندري.وعن وزارة الداخلية لفتت المصادر إلى أن شخصيتين تم ترشيحهما لتوليها، مرجحة أن يكون أحمد المنصور هو الأقرب من الشخصية الثانية وهي ثامر الجابر.وأشارت المصادر إلى أن بعض الوزراء الحليين لن يكونوا ضمن التشكيلة الجديدة، ومنهم وزير الصحة باسل الصباح، الذي سيحل محله خالد السعيد.وأشارت المصادر أن اليوم، سيتم البت النهائي في أسماء التشكيل الحكومي الجديد قبل رفعه للقيادة السياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/وكالة-دولية-تنتقد-العلاقة-المتوترة-بين-الحكومة-الكويتية-ومجلس-الأمة-1053291816.html
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أخبار الكويت اليوم, تشكيل الحكومة الكويتية

إعلام محلي يكشف بعض التفاصيل عن تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة

11:22 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNANDالشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت
الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
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نشرت وسائل إعلام محلية ما قالت إنه ملامح التشكيلة الحكومية الجديدة التي سيقدمها رئيس الحكومة المكلف صباح الخالد إلى أمير الكويت.
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
وكالة دولية تنتقد العلاقة المتوترة بين الحكومة الكويتية ومجلس الأمة
26 نوفمبر, 08:19 GMT
نقلت جريدة القبس عن مصادر حكومية وصفتها بالمطلعة، أن صباح الخالد سوف يحتمع اليوم الثلاثاء مع الوزراء الجدد، تمهيدا لإرسال التشكيلة كاملة إلى أمير الكويت.
وحددت المصادر تولي فهد الشريعان وزارة التجارة، ويوسف العبيد وزارة المالية، وجمال الجلاوي وزارة العدل.
ونقلت المصادر أن بعض أعضاء مجلس الأمة سيتولى عدة حقائب، منهم مبارك زيد العرو ومحمد عبيد الراجحي وحمد روح الدين وعيسى الكندري.
وعن وزارة الداخلية لفتت المصادر إلى أن شخصيتين تم ترشيحهما لتوليها، مرجحة أن يكون أحمد المنصور هو الأقرب من الشخصية الثانية وهي ثامر الجابر.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الوزراء الحليين لن يكونوا ضمن التشكيلة الجديدة، ومنهم وزير الصحة باسل الصباح، الذي سيحل محله خالد السعيد.
وأشارت المصادر أن اليوم، سيتم البت النهائي في أسماء التشكيل الحكومي الجديد قبل رفعه للقيادة السياسية.
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