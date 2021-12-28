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https://arabic.sputniknews.com/20211228/إلغاء-وتأخر-أكثر-من-7-آلاف-رحلة-جوية-حول-العالم-اليوم-1054714530.html
إلغاء وتأخر أكثر من 7 آلاف رحلة جوية حول العالم اليوم
إلغاء وتأخر أكثر من 7 آلاف رحلة جوية حول العالم اليوم
ألغيت نحو 2500 رحلة جوية وتأخرت قرابة 5200 رحلة أخرى، في جميع أنحاء العالم، اليوم الثلاثاء، نتيجة مخاوف مسؤولي الصحة وشركات الطيران بشأن متحور "أوميكرون". 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T18:13+0000
2021-12-28T18:13+0000
العالم
فيروس كورونا
أوميكرون
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واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك وفقا لما ذكره موقع تعقب الرحلات الجوية العالمية "فلايت أوير"، وبعد يوم من إلغاء نحو 3 آلاف رحلة وتأخر أكثر من 12 ألفا.أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" لتعقب الرحلات الجوية أيضا، أنه في يوم الاثنين، تأخرت 12528 رحلة جوية وألغيت 2959 رحلة أخرى، وشكلت شركات الطيران والمطارات الأمريكية نصف هذه الحالات.وبالمثل، شهد المسافرون جوا في الولايات المتحدة سلسلة من اضطرابات الرحلات الجوية مع إلغاء 2513 رحلة، يوم الأحد، و2850 رحلة يوم السبت، مع غياب عدد كبير من الموظفين للمرض.وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بلغ المتوسط ​​المتحرك الحالي لمدة سبعة أيام للحالات الجديدة اليومية 122 ألفا، بزيادة قدرها 1.5% مقارنة بالفترة السابقة.ومع ذلك، فقد أقرت السلطات الصحية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم بأن الحالات المصابة بمتحور "أوميكرون" تظهر أعراضا خفيفة.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/مصر-متحور-أوميكرون-سيسود-العالم-وهذا-ما-يجب-فعله-لمواجهته-1054713918.html
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العالم, فيروس كورونا, أوميكرون

إلغاء وتأخر أكثر من 7 آلاف رحلة جوية حول العالم اليوم

18:13 GMT 28.12.2021
© ANDREAS SOLAROطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيطالية "أليتاليا"
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيطالية أليتاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© ANDREAS SOLARO
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ألغيت نحو 2500 رحلة جوية وتأخرت قرابة 5200 رحلة أخرى، في جميع أنحاء العالم، اليوم الثلاثاء، نتيجة مخاوف مسؤولي الصحة وشركات الطيران بشأن متحور "أوميكرون".
واشنطن - سبوتنيك. جاء ذلك وفقا لما ذكره موقع تعقب الرحلات الجوية العالمية "فلايت أوير"، وبعد يوم من إلغاء نحو 3 آلاف رحلة وتأخر أكثر من 12 ألفا.
أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" لتعقب الرحلات الجوية أيضا، أنه في يوم الاثنين، تأخرت 12528 رحلة جوية وألغيت 2959 رحلة أخرى، وشكلت شركات الطيران والمطارات الأمريكية نصف هذه الحالات.
بدء تطعيم واسع النطاق في مصر ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، القاهرة، 4 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
مصر: متحور "أوميكرون" سيسود العالم وهذا ما يجب فعله لمواجهته
17:50 GMT
وبالمثل، شهد المسافرون جوا في الولايات المتحدة سلسلة من اضطرابات الرحلات الجوية مع إلغاء 2513 رحلة، يوم الأحد، و2850 رحلة يوم السبت، مع غياب عدد كبير من الموظفين للمرض.
وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بلغ المتوسط ​​المتحرك الحالي لمدة سبعة أيام للحالات الجديدة اليومية 122 ألفا، بزيادة قدرها 1.5% مقارنة بالفترة السابقة.
ومع ذلك، فقد أقرت السلطات الصحية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم بأن الحالات المصابة بمتحور "أوميكرون" تظهر أعراضا خفيفة.
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