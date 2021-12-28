إلى أين تتجه استراتيجية روسيا في التخلي عن الدولار عقب تقليص استخدامه دوليا؟
إلى أين تتجه استراتيجية روسيا في التخلي عن الدولار عقب تقليص استخدامه دوليا؟
وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، قال بيريتشيفسكي: "نعمل مع شركائنا على خفض حصة الدولار في المعاملات الدولية، وهناك بعض الدول التي نتفق معها على المعاملات بالعملات الوطنية".كان مدير عام شركة "روس أوبورون اكسبورت" الحكومية لتصدير السلاح والمعدات العسكرية، ألكسندر ميخيف، أعلن قبل أسابيع أن روسيا والهند اتفقتا على "التخلي عن استخدام الدولار في الحسابات المالية المتبادلة"، وسيقومان بتسديد جميع المدفوعات بالروبل الروسي والروبية الهندية.وفي حديثه لـ"سبوتنيك، قال الكاتب والمحلل السياسي، سامر إلياس، إن "روسيا لجأت إلى هذه الاستراتيجية منذ فترة، نظرا لأن أمريكا تستخدم الدولار لتعزيز نفوذها الاستراتيجي حول العالم، وكأداة ضمن الحرب الاقتصادية التي تقودها واشنطن ضد الدول التي لا تتفق مع سياسياتها، وأيضا من أجل احتواء نمو عدد كبير من البلدان، في مسعى لأن تكون مهيمنة على الواقع الاقتصادي العالمي".وأشار إلى أن "الجانب الروسي يسعى إلى تخفيف هيمنة الدولار على الاقتصاد وعلى إمكانية احتواء دور روسيا العالمي سياسيا واقتصاديا".ولفت إلى أن قوة الروبل سيكون لها أيضا أثر إيجابي على الاقتصاد وعلى النظام المصرفي المالي الروسي، مشيرا إلى أنه "سيكون من الصعب على واشنطن فصل روسيا عن النظام المصرفي الدولي سويفت، وسبق أن جربت واشنطن هذا مع إيران ولم يكن له تأثير كبير، فما بالك بروسيا التي تمتلك علاقات خارجية قوية واقتصاد أكبر".وأوضح الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن الإجراءات الروسية تأتي "كرد فعل على بعض العقوبات والمحاذير الأمريكية وقد بدأت معظم شركات التصنيف الائتماني تخفيض توقعاتها لمعدلات النمو في روسيا ما جعلها تبدأ باتخاذ إجراءات احترازية تضمن لها التوسع في مجال الصادرات"، مشيرا إلى أنها "خطوة إيجابية أثمرت ارتفاع معدل نمو صادرات بنسبة 35 في المئة، بخلاف تكوين احتياطي نقدي تجاوز 600 مليار دولار".وأوضح أن "الشق السياسي هو المسيطر على هذا المشهد، حيث أن النزاع القائم حاليا هو حصار لروسيا وتعاملاتها السياسية والعسكرية وليس للصادرات الروسية".يمكن متابعة المزيد من "مساحة حرة"إعداد وتقديم: جيهان لطفي
إلى أين تتجه استراتيجية روسيا في التخلي عن الدولار عقب تقليص استخدامه دوليا؟
تابعنا عبر
أعلن مدير قسم التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، أن روسيا تتجه إلى تقليص استخدام الدولار في المعاملات الدولية.
وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، قال بيريتشيفسكي: "نعمل مع شركائنا على خفض حصة الدولار في المعاملات الدولية، وهناك بعض الدول التي نتفق معها على المعاملات بالعملات الوطنية".
كان مدير عام شركة "روس أوبورون اكسبورت" الحكومية لتصدير السلاح والمعدات العسكرية، ألكسندر ميخيف، أعلن قبل أسابيع أن روسيا والهند اتفقتا على "التخلي عن استخدام الدولار في الحسابات المالية المتبادلة"، وسيقومان بتسديد جميع المدفوعات بالروبل الروسي والروبية الهندية.
وهددت الولايات المتحدة بفصل موسكو عن النظام المصرفي الدولي "سويفت" إلا أن الخارجية الروسية أكدت أنه "لا توجد تهديدات حقيقية لفصل روسيا عن سويفت، نفهم جيدا أن نفوذ الولايات المتحدة لا يزال قويا، لذلك فنحن مستعدون لجميع المفاجئات".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك، قال الكاتب والمحلل السياسي، سامر إلياس، إن "روسيا لجأت إلى هذه الاستراتيجية منذ فترة، نظرا لأن أمريكا تستخدم الدولار لتعزيز نفوذها الاستراتيجي حول العالم، وكأداة ضمن الحرب الاقتصادية التي تقودها واشنطن ضد الدول التي لا تتفق مع سياسياتها، وأيضا من أجل احتواء نمو عدد كبير من البلدان، في مسعى لأن تكون مهيمنة على الواقع الاقتصادي العالمي".
وأشار إلى أن "الجانب الروسي يسعى إلى تخفيف هيمنة الدولار على الاقتصاد وعلى إمكانية احتواء دور روسيا العالمي سياسيا واقتصاديا".
وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى البزركان، أن "هناك أثار إيجابية للقرارات الروسية بتقليل حصة الدولار في المعاملات الدولية وإجراء التبادل التجاري المباشر، سيكون من شأنها تقوية العملة الوطنية الروبل، وتعزيز العلاقات الخارجية لروسيا".
ولفت إلى أن قوة الروبل سيكون لها أيضا أثر إيجابي على الاقتصاد وعلى النظام المصرفي المالي الروسي، مشيرا إلى أنه "سيكون من الصعب على واشنطن فصل روسيا عن النظام المصرفي الدولي سويفت، وسبق أن جربت واشنطن هذا مع إيران ولم يكن له تأثير كبير، فما بالك بروسيا التي تمتلك علاقات خارجية قوية واقتصاد أكبر".
وأوضح الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن الإجراءات الروسية تأتي "كرد فعل على بعض العقوبات والمحاذير الأمريكية وقد بدأت معظم شركات التصنيف الائتماني تخفيض توقعاتها لمعدلات النمو في روسيا ما جعلها تبدأ باتخاذ إجراءات احترازية تضمن لها التوسع في مجال الصادرات"، مشيرا إلى أنها "خطوة إيجابية أثمرت ارتفاع معدل نمو صادرات بنسبة 35 في المئة، بخلاف تكوين احتياطي نقدي تجاوز 600 مليار دولار".
وأكد النحاس أن "التأثير الاقتصادي المباشر لتعاملات التبادل التجاري لن يكون على الدولار بل على اليورو وأوروبا، حيث تبلغ الصادرات الروسية لأوروبا أكثر من 280 مليار دولار من إجمالي 310 مليار، هي جملة صادرات روسيا، لكن دخول دول مثل الصين في هذه المنظومة سيكون له رد فعل، لا بد أن تعمل له واشنطن مليون حساب، لما له من تأثير قوي جدا على الصادرات الأمريكية".
وأوضح أن "الشق السياسي هو المسيطر على هذا المشهد، حيث أن النزاع القائم حاليا هو حصار لروسيا وتعاملاتها السياسية والعسكرية وليس للصادرات الروسية".