https://arabic.sputniknews.com/20211228/إلى-أين-تتجه-استراتيجية-روسيا-في-التخلي-عن-الدولار-عقب-تقليص-استخدامه-دوليا؟-1054704188.html

إلى أين تتجه استراتيجية روسيا في التخلي عن الدولار عقب تقليص استخدامه دوليا؟

إلى أين تتجه استراتيجية روسيا في التخلي عن الدولار عقب تقليص استخدامه دوليا؟

أعلن مدير قسم التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، أن روسيا تتجه إلى تقليص استخدام الدولار في المعاملات الدولية. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T13:26+0000

2021-12-28T13:26+0000

2021-12-28T13:26+0000

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إلى أين تتجه استراتيجية روسيا في التخلي عن الدولار عقب تقليص استخدامه دوليا؟ إلى أين تتجه استراتيجية روسيا في التخلي عن الدولار عقب تقليص استخدامه دوليا؟

وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، قال بيريتشيفسكي: "نعمل مع شركائنا على خفض حصة الدولار في المعاملات الدولية، وهناك بعض الدول التي نتفق معها على المعاملات بالعملات الوطنية".كان مدير عام شركة "روس أوبورون اكسبورت" الحكومية لتصدير السلاح والمعدات العسكرية، ألكسندر ميخيف، أعلن قبل أسابيع أن روسيا والهند اتفقتا على "التخلي عن استخدام الدولار في الحسابات المالية المتبادلة"، وسيقومان بتسديد جميع المدفوعات بالروبل الروسي والروبية الهندية.وفي حديثه لـ"سبوتنيك، قال الكاتب والمحلل السياسي، سامر إلياس، إن "روسيا لجأت إلى هذه الاستراتيجية منذ فترة، نظرا لأن أمريكا تستخدم الدولار لتعزيز نفوذها الاستراتيجي حول العالم، وكأداة ضمن الحرب الاقتصادية التي تقودها واشنطن ضد الدول التي لا تتفق مع سياسياتها، وأيضا من أجل احتواء نمو عدد كبير من البلدان، في مسعى لأن تكون مهيمنة على الواقع الاقتصادي العالمي".وأشار إلى أن "الجانب الروسي يسعى إلى تخفيف هيمنة الدولار على الاقتصاد وعلى إمكانية احتواء دور روسيا العالمي سياسيا واقتصاديا".ولفت إلى أن قوة الروبل سيكون لها أيضا أثر إيجابي على الاقتصاد وعلى النظام المصرفي المالي الروسي، مشيرا إلى أنه "سيكون من الصعب على واشنطن فصل روسيا عن النظام المصرفي الدولي سويفت، وسبق أن جربت واشنطن هذا مع إيران ولم يكن له تأثير كبير، فما بالك بروسيا التي تمتلك علاقات خارجية قوية واقتصاد أكبر".وأوضح الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن الإجراءات الروسية تأتي "كرد فعل على بعض العقوبات والمحاذير الأمريكية وقد بدأت معظم شركات التصنيف الائتماني تخفيض توقعاتها لمعدلات النمو في روسيا ما جعلها تبدأ باتخاذ إجراءات احترازية تضمن لها التوسع في مجال الصادرات"، مشيرا إلى أنها "خطوة إيجابية أثمرت ارتفاع معدل نمو صادرات بنسبة 35 في المئة، بخلاف تكوين احتياطي نقدي تجاوز 600 مليار دولار".وأوضح أن "الشق السياسي هو المسيطر على هذا المشهد، حيث أن النزاع القائم حاليا هو حصار لروسيا وتعاملاتها السياسية والعسكرية وليس للصادرات الروسية".يمكن متابعة المزيد من "مساحة حرة"إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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