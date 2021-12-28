https://arabic.sputniknews.com/20211228/إندونيسيا-ترفع-الحظر-عن-طائرة-بوينغ-737-ماكس-بعد-ثلاث-سنوات-من-إيقافها--1054709210.html

إندونيسيا ترفع الحظر عن طائرة "بوينغ 737 ماكس" بعد ثلاث سنوات من إيقافها

إندونيسيا ترفع الحظر عن طائرة "بوينغ 737 ماكس" بعد ثلاث سنوات من إيقافها

قالت وزارة النقل الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سترفع حظرا كانت قد فرضته على طائرة "بوينغ" من طراز 737 ماكس، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على حادث تحطم... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T15:26+0000

2021-12-28T15:26+0000

2021-12-28T15:26+0000

العالم

طيران

اندونيسيا

سقوط طائرة "بوينغ 737" في إثيوبيا

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ووفقا لـ "رويترز"، أوقفت سلطات الطيران حول العالم تشغيل الطائرة على مدى شهور بعد حادث دام مماثل لطائرة 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الذي وقع في مارس/ آذار 2019.وتأتي الموافقة على إعادة تشغيل الطائرة بعدما عاد هذا الطراز للعمل في الولايات المتحدة وأوروبا، وعقب مزيد من عمليات إلغاء أوامر إيقاف التشغيل في دول أخرى من بينها أستراليا واليابان والهند وماليزيا وسنغافورة وإثيوبيا.وقالت وزارة النقل الإندونيسية في بيان لها، إن رفع الحظر دخل حيز التنفيذ على الفور ويأتي عقب إجراء تقييم على تغييرات حدثت في نظام الطائرة.وجاء في البيان أن شركات الطيران لابد أن تتبع توجيهات صلاحية الطيران وتفحص طائراتها قبل أن تسمح بطيران 737 ماكس مجددا، مضيفا أن الحكومة ستفحص الطائرات أيضا.ولم ترد شركة (ليون إير) الخاصة، التي كانت تشغل عشر طائرات من طراز 737 ماكس قبل الحظر، على طلب التعليق.وقال عرفان سيتيابوترا، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الوطنية (جارودا إندونيسيا)، إن الشركة لا تعتزم إعادة الطائرة إلى أسطولها بينما تركز على إعادة هيكلة ديونها.وقالت الشركة، التي كانت تشغل طائرة واحدة من طراز 737 ماكس قبل الحظر، إنها تعتزم تقليص أسطولها من 142 إلى 66 طائرة بموجب الخطة.

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العالم, طيران, اندونيسيا, سقوط طائرة "بوينغ 737" في إثيوبيا