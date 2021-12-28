تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/إندونيسيا-ترفع-الحظر-عن-طائرة-بوينغ-737-ماكس-بعد-ثلاث-سنوات-من-إيقافها--1054709210.html
إندونيسيا ترفع الحظر عن طائرة "بوينغ 737 ماكس" بعد ثلاث سنوات من إيقافها
إندونيسيا ترفع الحظر عن طائرة "بوينغ 737 ماكس" بعد ثلاث سنوات من إيقافها
قالت وزارة النقل الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سترفع حظرا كانت قد فرضته على طائرة "بوينغ" من طراز 737 ماكس، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على حادث تحطم... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T15:26+0000
2021-12-28T15:26+0000
العالم
طيران
اندونيسيا
سقوط طائرة "بوينغ 737" في إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104004/14/1040041442_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_0f0c2050f0dd1926d2f469adbb47d3cd.jpg
ووفقا لـ "رويترز"، أوقفت سلطات الطيران حول العالم تشغيل الطائرة على مدى شهور بعد حادث دام مماثل لطائرة 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الذي وقع في مارس/ آذار 2019.وتأتي الموافقة على إعادة تشغيل الطائرة بعدما عاد هذا الطراز للعمل في الولايات المتحدة وأوروبا، وعقب مزيد من عمليات إلغاء أوامر إيقاف التشغيل في دول أخرى من بينها أستراليا واليابان والهند وماليزيا وسنغافورة وإثيوبيا.وقالت وزارة النقل الإندونيسية في بيان لها، إن رفع الحظر دخل حيز التنفيذ على الفور ويأتي عقب إجراء تقييم على تغييرات حدثت في نظام الطائرة.وجاء في البيان أن شركات الطيران لابد أن تتبع توجيهات صلاحية الطيران وتفحص طائراتها قبل أن تسمح بطيران 737 ماكس مجددا، مضيفا أن الحكومة ستفحص الطائرات أيضا.ولم ترد شركة (ليون إير) الخاصة، التي كانت تشغل عشر طائرات من طراز 737 ماكس قبل الحظر، على طلب التعليق.وقال عرفان سيتيابوترا، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الوطنية (جارودا إندونيسيا)، إن الشركة لا تعتزم إعادة الطائرة إلى أسطولها بينما تركز على إعادة هيكلة ديونها.وقالت الشركة، التي كانت تشغل طائرة واحدة من طراز 737 ماكس قبل الحظر، إنها تعتزم تقليص أسطولها من 142 إلى 66 طائرة بموجب الخطة.
https://arabic.sputniknews.com/20190313/المتحدث-الخطوط-الإثيوبية-المنكوبة-1039724174.html
https://arabic.sputniknews.com/20210528/بوينغ-تسدد-17-مليون-دولار-غرامات-بسبب-عيوب-طائرات-737-1049092051.html
اندونيسيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104004/14/1040041442_504:0:3500:2247_1920x0_80_0_0_4ff55ededffcd28a980bcb2a3e51ff95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, طيران, اندونيسيا, سقوط طائرة "بوينغ 737" في إثيوبيا

إندونيسيا ترفع الحظر عن طائرة "بوينغ 737 ماكس" بعد ثلاث سنوات من إيقافها

15:26 GMT 28.12.2021
© REUTERS / Joshua Robertsطائرة طراز "بوينغ 737 ماكس 8"
طائرة طراز بوينغ 737 ماكس 8 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Joshua Roberts
تابعنا عبر
قالت وزارة النقل الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد سترفع حظرا كانت قد فرضته على طائرة "بوينغ" من طراز 737 ماكس، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الطيران المحلية (ليون إير)، والذي أسفر عن مقتل 189 مسافرا كانوا على متنها.
ووفقا لـ "رويترز"، أوقفت سلطات الطيران حول العالم تشغيل الطائرة على مدى شهور بعد حادث دام مماثل لطائرة 737 ماكس تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الذي وقع في مارس/ آذار 2019.

وتأتي الموافقة على إعادة تشغيل الطائرة بعدما عاد هذا الطراز للعمل في الولايات المتحدة وأوروبا، وعقب مزيد من عمليات إلغاء أوامر إيقاف التشغيل في دول أخرى من بينها أستراليا واليابان والهند وماليزيا وسنغافورة وإثيوبيا.
موقع سقوط الطائرة الإثيوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2019
المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية: قائد الطائرة المنكوبة أبلغ بوجود مشاكل وطلب العودة
13 مارس 2019, 11:57 GMT

وقالت وزارة النقل الإندونيسية في بيان لها، إن رفع الحظر دخل حيز التنفيذ على الفور ويأتي عقب إجراء تقييم على تغييرات حدثت في نظام الطائرة.

وجاء في البيان أن شركات الطيران لابد أن تتبع توجيهات صلاحية الطيران وتفحص طائراتها قبل أن تسمح بطيران 737 ماكس مجددا، مضيفا أن الحكومة ستفحص الطائرات أيضا.

ولم ترد شركة (ليون إير) الخاصة، التي كانت تشغل عشر طائرات من طراز 737 ماكس قبل الحظر، على طلب التعليق.
إلغاء أمر الحظر الطارئ على طائرات بوينغ 737 ماكس وعودتها للتحليق، الولايات المتحدة 2 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2021
بوينغ تسدد 17 مليون دولار غرامات بسبب عيوب طائرات 737
28 مايو, 07:43 GMT

وقال عرفان سيتيابوترا، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران الوطنية (جارودا إندونيسيا)، إن الشركة لا تعتزم إعادة الطائرة إلى أسطولها بينما تركز على إعادة هيكلة ديونها.

وقالت الشركة، التي كانت تشغل طائرة واحدة من طراز 737 ماكس قبل الحظر، إنها تعتزم تقليص أسطولها من 142 إلى 66 طائرة بموجب الخطة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:04 GMTولي العهد السعودي يعلن نظاما تشريعيا جديدا يعزز العدالة لحماية المجتمع والأفراد
15:54 GMTالخارجية الروسية: المشاركون في مفاوضات فيينا يعتزمون تكثيف جهود حل مسألة الاتفاق النووي
15:43 GMTإيطاليا: ندعم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه الرئيس التونسي... فيديو
15:39 GMT‏ ‏"آبل" تعيد فتح متاجرها في نيويورك بحالة واحدة فقط... بعد إغلاقها بسبب زيادة إصابات كورونا
15:36 GMTدراسة: أبناء المدخنين أكثر عرضة 4 مرات لتبني هذه العادة
15:34 GMTتجاهل المخاوف من "أوميكرون" يدفع بورصات الخليج ومصر للارتفاع
15:30 GMTحماس: المشاريع الاستيطانية في الجولان عدوان على الحقوق العربية
15:29 GMTألمانيا... آلاف المتظاهرين يخرجون ضد إجراءات كورونا والتطعيم الإجباري
15:26 GMTإندونيسيا ترفع الحظر عن طائرة "بوينغ 737 ماكس" بعد ثلاث سنوات من إيقافها
15:23 GMTسفير أفغاني: المقاومة ضد طالبان تنشط في بنجشير وقندهار وأندراب
15:19 GMTالهند تفرض قيودا مشددة في العاصمة بعد تفاقم إصابات "كوفيد 19"
15:17 GMTما هي قدرات الجيش الصومالي بعد تجدد الخلاف بين فرماجو وروبلي؟
15:14 GMTصحيفة عبرية: "علي بابا" تتوقف عن إرسال الطرود للسلطة الفلسطينية.. فما السبب؟
15:12 GMTكيم كارداشيان تحذف منشورا لها على "إنستغرام" أثار هجوما واسعا ضدها
15:10 GMTوزيرا الدفاع اللبناني والعراقي يوقعان مذكرة تعاون عسكري
15:08 GMTسفير أفغاني يعلن لـ"سبوتنيك" أنه لا يعتزم طلب اللجوء بعد تهديدات من طالبان
15:05 GMTهل ينزلق الصومال إلى الاحتراب الداخلي بعد محاولة "الانقلاب" الأخيرة؟
14:57 GMTاعتقال عشرات الأشخاص في تركيا متهمين بصلتهم بتنظيم "داعش"
14:50 GMTخبير: تفجير مرفأ بيروت واستهداف مرفأ اللاذقية يهدف لتجويع الشعبين
14:41 GMTفاوتشي: دعم ترامب للقاحات كورونا جاء بعد فوات الأوان