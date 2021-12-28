اعتقال عشرات الأشخاص في تركيا متهمين بصلتهم بتنظيم "داعش"

وذكر المكتب أن الشرطة حاولت الليلة الماضية إغلاق المتجر في مدينة بينجول جنوب شرقي البلاد، مشيرا إلى أن المتجر يدعم أنشطة التنظيم المتشدد في البلاد.وبحسب "رويترز"، كان تنظيم "داعش" قد شن سابقا عدة هجمات في أنحاء تركيا، ومن بينها هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول في أول يناير/ كانون الثاني من عام 2017، والذي أسفر عن مقتل 39 شخصا.وجاء في البيان: "تدخلت فرق من الشرطة... بينما تعرضت قواتنا الأمنية لهجمات بالعصي والحجارة"، مضيفا أنه تم اعتقال المتهمين بالاعتداء على رجل شرطة وإصابته عن عمد وتدمير ممتلكات عامة.وأظهرت لقطات مصورة للعملية عشرات الأشخاص وهم يشتبكون مع الشرطة باستخدام العصي، بينما سُمع دوي إطلاق أعيرة نارية.
أفاد مكتب محافظ أنقرة، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة التركية اعتقلت 16 شخصا متهمين بأنهم على صلة بتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك بعدما استخدم محتجون العصي والحجارة ضد قوات الأمن أثناء محاولة إغلاق متجر غير مرخص يبيع كتبا دينية.
وذكر المكتب أن الشرطة حاولت الليلة الماضية إغلاق المتجر في مدينة بينجول جنوب شرقي البلاد، مشيرا إلى أن المتجر يدعم أنشطة التنظيم المتشدد في البلاد.
وبحسب "رويترز"، كان تنظيم "داعش" قد شن سابقا عدة هجمات في أنحاء تركيا، ومن بينها هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول في أول يناير/ كانون الثاني من عام 2017، والذي أسفر عن مقتل 39 شخصا.