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https://arabic.sputniknews.com/20211228/الإدارة-المحلية-السورية-تصف-دور-الأمم-المتحدة-في-ملف-عودة-اللاجئين-بـ-الخجول-1054695223.html
الإدارة المحلية السورية تصف دور الأمم المتحدة في ملف عودة اللاجئين بـ "الخجول"
الإدارة المحلية السورية تصف دور الأمم المتحدة في ملف عودة اللاجئين بـ "الخجول"
وصف معاون وزير الإدارة المحلية السورية، معتز قطان، دور الأمم المتحدة في ملف عودة اللاجئين بـ "الخجول"؛ لافتا إلى ضعف التمويل الأممي لخطط عودة اللاجئين. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T10:49+0000
2021-12-28T10:49+0000
أخبار سوريا اليوم
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دمشق – سبوتنيك. وقال قطان، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "دور الأمم المتحدة خجولا في ملف عودة اللاجئين السوريين. وفقا لمؤشرات خطة الاستجابة الإنسانية على مدى السنوات الماضية، دائماً يكون التمويل، الذي يتم الحصول عليه، أقل من المخطط له".وأوضح قطان، أن حجم التمويل الذي تم تأمينه، خلال السنوات الماضية، لا يتجاوز نسبة 50 بالمئة من المخطط له، أي أن تلبية الاحتياجات يخلق تحديا كبيرا.وعلى الرغم من ذلك، فإن منظمة الأمم المتحدة، تقدم الدعم الممكن لجهود الحكومة تبعا للإمكانيات المتاحة؛ وفقا للمسؤول السوري.وحول أعداد اللاجئين الذين عادوا إلى منازلهم، كشف قطان، أن عدد السوريين المهجرين داخليا إلى المحافظات، يقترب من 3 ملايين شخصا؛ مشيرا إلى أن هذا العدد يعتبر "أقل بكثير" من المهجرين في الأعوام السابقة، نتيجة العودة التدريجية للسوريين.وقال في هذا الصدد، إن "عدد المهجرين داخلياً الوافدين إلى المحافظات حالياً، هو 2.9 مليون مهجرا، حتى تاريخه. هذا الرقم أقل بكثير من عدد المهجرين في الأعوام السابقة، نتيجة العودة التدريجية على مدار السنوات".وتابع قطان قائلا، "عدد العائدين حاليا إلى منازلهم، ممن كانوا مهجرين داخليا، 4.9 مليون فردا؛ أما العائدين من الخارج فعددهم يفوق مليون شخص".وتشدد الحكومة السورية على أن عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب، هي أولوية وطنية بالنسبة للدولة السورية، التي تبذل قصارى جهدها، لإعادة إعمار البنية التحتية المهمة في البلاد، وخلق فرص عمل للسوريين العائدين.وصنفت سوريا بلد المنشأ الأول للاجئين، منذ العام 2014؛ ووصلت نسبة اللاجئين السوريين إلى 8.25 بالمئة من نسبة اللاجئين عالميا، أواخر عام 2019.
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أخبار سوريا اليوم

الإدارة المحلية السورية تصف دور الأمم المتحدة في ملف عودة اللاجئين بـ "الخجول"

10:49 GMT 28.12.2021
© Sputnik . Jullanar Al-ali صور من أطراف بلدة زملكا في غوطة دمشق الشرقية في سوريا
صور من أطراف بلدة زملكا في غوطة دمشق الشرقية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Jullanar Al-ali
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وصف معاون وزير الإدارة المحلية السورية، معتز قطان، دور الأمم المتحدة في ملف عودة اللاجئين بـ "الخجول"؛ لافتا إلى ضعف التمويل الأممي لخطط عودة اللاجئين.
دمشق – سبوتنيك. وقال قطان، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إن "دور الأمم المتحدة خجولا في ملف عودة اللاجئين السوريين. وفقا لمؤشرات خطة الاستجابة الإنسانية على مدى السنوات الماضية، دائماً يكون التمويل، الذي يتم الحصول عليه، أقل من المخطط له".
وأوضح قطان، أن حجم التمويل الذي تم تأمينه، خلال السنوات الماضية، لا يتجاوز نسبة 50 بالمئة من المخطط له، أي أن تلبية الاحتياجات يخلق تحديا كبيرا.
وعلى الرغم من ذلك، فإن منظمة الأمم المتحدة، تقدم الدعم الممكن لجهود الحكومة تبعا للإمكانيات المتاحة؛ وفقا للمسؤول السوري.
وحول أعداد اللاجئين الذين عادوا إلى منازلهم، كشف قطان، أن عدد السوريين المهجرين داخليا إلى المحافظات، يقترب من 3 ملايين شخصا؛ مشيرا إلى أن هذا العدد يعتبر "أقل بكثير" من المهجرين في الأعوام السابقة، نتيجة العودة التدريجية للسوريين.
وقال في هذا الصدد، إن "عدد المهجرين داخلياً الوافدين إلى المحافظات حالياً، هو 2.9 مليون مهجرا، حتى تاريخه. هذا الرقم أقل بكثير من عدد المهجرين في الأعوام السابقة، نتيجة العودة التدريجية على مدار السنوات".
وتابع قطان قائلا، "عدد العائدين حاليا إلى منازلهم، ممن كانوا مهجرين داخليا، 4.9 مليون فردا؛ أما العائدين من الخارج فعددهم يفوق مليون شخص".
وتشدد الحكومة السورية على أن عودة المهجرين السوريين إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب، هي أولوية وطنية بالنسبة للدولة السورية، التي تبذل قصارى جهدها، لإعادة إعمار البنية التحتية المهمة في البلاد، وخلق فرص عمل للسوريين العائدين.
وصنفت سوريا بلد المنشأ الأول للاجئين، منذ العام 2014؛ ووصلت نسبة اللاجئين السوريين إلى 8.25 بالمئة من نسبة اللاجئين عالميا، أواخر عام 2019.
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