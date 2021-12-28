https://arabic.sputniknews.com/20211228/البرلمان-الإسباني-يوافق-على-خطة-استثمارية-غير-مسبوقة-بـ-40-مليار-يورو-1054710683.html

البرلمان الإسباني يوافق على خطة استثمارية غير مسبوقة بـ 40 مليار يورو

البرلمان الإسباني يوافق على خطة استثمارية غير مسبوقة بـ 40 مليار يورو

وافق البرلمان الإسباني، اليوم الثلاثاء، على ميزانية 2022 التي تميزت بزيادة حادة في الإنفاق، بتمويل جزئي من الصناديق الأوروبية، وخطة استثمارية غير مسبوقة بقيمة... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T16:11+0000

2021-12-28T16:11+0000

2021-12-28T16:11+0000

أخبار أسبانيا

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وحسب ما كتب رئيس الوزراء الأسباني، بيدرو سانشيز، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فور إعلان نتيجة التصويت، قال: "نأمل أن تكون هذه مقدمة للعديد من الاتفاقيات الأخرى. سنعمل عليها".وأكد سانشيز أن "إسبانيا تنمو، ولكي تفعل ذلك أكثر فهي بحاجة إلى اتفاقيات، اليوم نختتم العام برسالة أفضل"، مشيرا إلى أن "الموافقة تمت عليه بأغلبية كبيرة لتحديث علاقات العمل"، آملا "أن تكون مقدمة للعديد من الاتفاقيات"، مشيرا إلى أن "الحكومة سوف تعمل من أجل هذا".وهذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي يتم فيها اعتماد قانون المالية لعامين متتاليين.وبين عامي 2016 و2020، لم يكن من الممكن الموافقة على أي ميزانية لمدة عامين متتاليين بسبب الخلافات بين الأحزاب في برلمان يفتقر إلى الأغلبية.ويقود بيدرو سانشيز حكومة ائتلافية منذ يناير 2020 بين حزبه الاشتراكي والتحالف اليساري.وتستند ميزانية 2022 إلى رهان تسريع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7% العام المقبل، مقابل توقع 6.5% لهذا العام، بعد الركود الذي تسبب فيه وباء كوفيد -19 في عام 2020.لكن البنك المركزي الإسباني والعديد من المنظمات الدولية يعتبرون هذه التوقعات متفائلة بعض الشيء.

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أخبار أسبانيا