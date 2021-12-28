https://arabic.sputniknews.com/20211228/البرهان-يشكل-لجنة-عليا-برئاسة-دقلو-لحل-قضايا-شرق-السودان-1054714805.html

البرهان يشكل لجنة عليا برئاسة دقلو لحل قضايا شرق السودان

البرهان يشكل لجنة عليا برئاسة دقلو لحل قضايا شرق السودان

قرر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة عليا برئاسة نائبه محمد حمدان دقلو لحل قضايا شرق السودان، وذلك بعد تعليق مسار... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T18:20+0000

2021-12-28T18:20+0000

2021-12-28T18:21+0000

أخبار السودان اليوم

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وبحسب وكالة الأنباء السودانية، أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً قضى بتشكيل لجنة عليا لحل قضايا شرق السودان.وحسب القرار، عين نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو رئيساً للجنة العليا لحل قضايا الشرق.وتم تعيين 3 من أعضاء مجلس السيادة في عضوية اللجنة هم الطاهر أبوبكر حجر، أبو القاسم محمد أحمد برطم، عبد الباقي عبد القادر الزبير.وحدد القرار مهمة اللجنة الأساسية وهي اتخاذ التدابير اللازمة بشأن إيجاد الحلول للوضع في شرق السودان وصولا لتحقيق تنمية واستقرار وسلام دائم.كما ألزم القرار اللجنة برفع تقارير دورية عن سير أعمالها لمجلس السيادة، كما وجه الجهات كافة بوضع القرار موضع التنفيذ، ومنح القرار اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً لإعانتها في أداء مهامها.وكانت وتيرة الأحداث كانت قد تصاعدت، منذ الشهر الماضي، في ولايات شرق السودان، على خلفية إعلان قبائل البجا، إغلاق بعض المرافق الاستراتيجية والحيوية في المنطقة لعدم تنفيذ مطالبهم وهددوا الحكم الذاتي والانفصال. وتطالب قبائل شرق السودان الحكومة المركزية بشقيها المدني والعسكري بتوفير ما وصفه بمنبر منفصل لطرح قضاياها بمرجعية مؤتمر سنكات، وهو المؤتمر الذي عقد في سبتمبر/أيلول 2020، وتم فيه طرح مطالبات بإقليم موحد لولايات شرق السودان، وإنشاء هيئة تنسيقية عليا مشتركة بين جميع مكوناته.

https://arabic.sputniknews.com/20211023/المجلس-الأعلى-لنظارات-البجا-في-شرق-السودان-يهدد-بـالانفصال-عن-البلاد-1050508473.html

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أخبار السودان اليوم