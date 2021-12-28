الجيش الإسرائيلي يكشف عما يقض مضاجعه في السنوات المقبلة

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلادها تواجه معضلة حقيقية تمثل تحديا رئيسا أمام مستقبل بلادها خلال السنوات المقبلة، تتمثل في ما أسمته بـ"المحور الشيعي الراديكالي"، والممتد من إيران إلى سوريا ولبنان عبر العراق، ومنه إلى الساحة الفلسطينية.ونقلت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي أحصى العمليات العسكرية التي نفذتها قواته خلال العام 2021، مؤكدة أن الجيش كشف التهديدات الرئيسية التي تواجهه في السنوات المقبلة، والممثلة في التهديد بإطلاق الصواريخ، وخطر الأسلحة النووية الإيرانية.وشدد التقرير الإسرائيلي للعام 2021، والعمليات العسكرية الإسرائيلية خلال هذا العام، أن تل أبيب تتخوف من صواريخ حزب الله اللبناني الدقيقة، والتي زعمت القناة العبرية أنها تتركز في وحدة "الرضوان".للمزيد: الجيش الإسرائيلي يكشف عدد الأهداف التي ضربها في سورياوردا على مثل هذه التهديدات، دشن الجيش الإسرائيلي إدارة خاصة تقضي بتطوير تقنيات خاصة، عسكرية وإلكترونية، بهدف التعاطي مع تهديد هذه الصواريخ، وكيفية استخدام الليزر وما شابه من قدرات تقنية جديدة.
كشفت قناة عبرية، اليوم الثلاثاء، النقاب عما يقض مضاجع الإسرائيليين ويهدد مستقبلهم خلال السنوات المقبلة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن بلادها تواجه معضلة حقيقية تمثل تحديا رئيسا أمام مستقبل بلادها خلال السنوات المقبلة، تتمثل في ما أسمته بـ"المحور الشيعي الراديكالي"، والممتد من إيران إلى سوريا ولبنان عبر العراق، ومنه إلى الساحة الفلسطينية.
ونقلت القناة العبرية أن الجيش الإسرائيلي أحصى العمليات العسكرية التي نفذتها قواته خلال العام 2021، مؤكدة أن الجيش كشف التهديدات الرئيسية التي تواجهه في السنوات المقبلة، والممثلة في التهديد بإطلاق الصواريخ، وخطر الأسلحة النووية الإيرانية.