الجيش الإسرائيلي يوقع اتفاقا لبناء 41 توربينا لتوليد الكهرباء من الرياح في الجولان

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر": "وقعت وزارة الدفاع وشركة الطاقة الخضراء إنيرجيكس (حكومية) اتفاقا يسمح ببناء ما يصل إلى 41 توربينا كبيرا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في شمال مرتفعات الجولان".وأضافت: "سيتيح إنشاء المشروع توفير الكهرباء الخضراء والنظيفة لعشرات الآلاف من المنازل في إسرائيل".وتابعت: "الاتفاق الذي تم توقيعه يوازن بين جميع الاحتياجات وهو مثال آخر على رغبتنا في تعزيز الأمن، أيضا من خلال تعزيز الاقتصاد والمجتمع".يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قد عقدت جلستها الأسبوعية، الأحد الماضي، في هضبة الجولان السورية المحتلة، بهدف المصادقة على خطة غير مسبوقة تشمل مضاعفة الاستيطان وتدشين مستوطنات ومدن جديدة، وإقامة مشاريع استثمارية أيضا، بقيمة تقدر بمليار شيكل، من أجل جذب الإسرائيليين للسكن في تلك المناطق السورية المحتلة.وأدانت وزارة الخارجية السورية، التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، واصفة ممارسات تل أبيب بأنها ترقى لـ "جرائم حرب"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية- سانا.وأشار البيان إلى "قيام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بشكل استفزازي وسافر بعقد اجتماع لكامل أعضاء حكومته في الجولان المحتل بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين فيه".وأضافت الخارجية السورية أن "الجولان السوري المحتل بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا"، مؤكدة أن "دمشق ستعمل على إعادته كاملاً إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم وواجباً دستورياً للدولة السورية".واحتلت إسرائيل الجولان السوري في حرب عام 1967، ويعتبرها المجتمع الدولي بالإجماع مناطق محتلة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت اعترافها خلال ولاية دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على المرتفعات السورية.
وقع الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على اتفاق لبناء عشرات التوربينات الكبيرة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في مرتفعات الجولان السوري المحتلة.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر": "وقعت وزارة الدفاع وشركة الطاقة الخضراء إنيرجيكس (حكومية) اتفاقا يسمح ببناء ما يصل إلى 41 توربينا كبيرا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في شمال مرتفعات الجولان".
وأضافت: "سيتيح إنشاء المشروع توفير الكهرباء الخضراء والنظيفة لعشرات الآلاف من المنازل في إسرائيل".
وتابعت: "الاتفاق الذي تم توقيعه يوازن بين جميع الاحتياجات وهو مثال آخر على رغبتنا في تعزيز الأمن، أيضا من خلال تعزيز الاقتصاد والمجتمع".
מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר אשל: ״לקחנו סיכונים מחושבים, מתוך ראייה מאפשרת, וגם השקענו בפיתוח פתרונות טכנולוגיים שיאפשרו לטורבינות לפעול בצוותא עם צה"ל. ההסכם שנחתם מאזן בין כלל הצרכים והוא עוד דוגמה לנכונות שלנו לחזק את הביטחון, גם באמצעות חיזוק הכלכלה והחברה". pic.twitter.com/3gT4GBk9sh
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قد عقدت جلستها الأسبوعية، الأحد الماضي، في هضبة الجولان السورية المحتلة، بهدف المصادقة على خطة غير مسبوقة تشمل مضاعفة الاستيطان وتدشين مستوطنات ومدن جديدة، وإقامة مشاريع استثمارية أيضا، بقيمة تقدر بمليار شيكل، من أجل جذب الإسرائيليين للسكن في تلك المناطق السورية المحتلة.
وأدانت وزارة الخارجية السورية، التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، واصفة ممارسات تل أبيب بأنها ترقى لـ "جرائم حرب"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية- سانا.
وأشار البيان إلى "قيام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بشكل استفزازي وسافر بعقد اجتماع لكامل أعضاء حكومته في الجولان المحتل بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين فيه".
وأضافت الخارجية السورية أن "الجولان السوري المحتل بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا"، مؤكدة أن "دمشق ستعمل على إعادته كاملاً إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم وواجباً دستورياً للدولة السورية".
واحتلت إسرائيل الجولان السوري في حرب عام 1967، ويعتبرها المجتمع الدولي بالإجماع مناطق محتلة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت اعترافها خلال ولاية دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على المرتفعات السورية.