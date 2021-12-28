https://arabic.sputniknews.com/20211228/الجيش-الإسرائيلي-يوقع-اتفاقا-لبناء-41-توربينا-لتوليد-الكهرباء-من-الرياح-في-الجولان-1054704907.html

الجيش الإسرائيلي يوقع اتفاقا لبناء 41 توربينا لتوليد الكهرباء من الرياح في الجولان

الجيش الإسرائيلي يوقع اتفاقا لبناء 41 توربينا لتوليد الكهرباء من الرياح في الجولان

وقع الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على اتفاق لبناء عشرات التوربينات الكبيرة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في مرتفعات الجولان السوري المحتلة. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T13:46+0000

2021-12-28T13:46+0000

2021-12-28T13:46+0000

إسرائيل

مشروع لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح

وزارة الدفاع الإسرائيلية

الجولان السوري المحتل

طاقة الرياح

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وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان نشرته على حسابها في موقع "تويتر": "وقعت وزارة الدفاع وشركة الطاقة الخضراء إنيرجيكس (حكومية) اتفاقا يسمح ببناء ما يصل إلى 41 توربينا كبيرا لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في شمال مرتفعات الجولان".وأضافت: "سيتيح إنشاء المشروع توفير الكهرباء الخضراء والنظيفة لعشرات الآلاف من المنازل في إسرائيل".وتابعت: "الاتفاق الذي تم توقيعه يوازن بين جميع الاحتياجات وهو مثال آخر على رغبتنا في تعزيز الأمن، أيضا من خلال تعزيز الاقتصاد والمجتمع".يذكر أن الحكومة الإسرائيلية قد عقدت جلستها الأسبوعية، الأحد الماضي، في هضبة الجولان السورية المحتلة، بهدف المصادقة على خطة غير مسبوقة تشمل مضاعفة الاستيطان وتدشين مستوطنات ومدن جديدة، وإقامة مشاريع استثمارية أيضا، بقيمة تقدر بمليار شيكل، من أجل جذب الإسرائيليين للسكن في تلك المناطق السورية المحتلة.وأدانت وزارة الخارجية السورية، التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، واصفة ممارسات تل أبيب بأنها ترقى لـ "جرائم حرب"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية- سانا.وأشار البيان إلى "قيام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بشكل استفزازي وسافر بعقد اجتماع لكامل أعضاء حكومته في الجولان المحتل بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين فيه".وأضافت الخارجية السورية أن "الجولان السوري المحتل بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا"، مؤكدة أن "دمشق ستعمل على إعادته كاملاً إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتباره حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم وواجباً دستورياً للدولة السورية".واحتلت إسرائيل الجولان السوري في حرب عام 1967، ويعتبرها المجتمع الدولي بالإجماع مناطق محتلة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت اعترافها خلال ولاية دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على المرتفعات السورية.

https://arabic.sputniknews.com/20211227/دمشق-تصدر-بيانا-بعد-قرار-إسرائيل-الأخير--بشأن-الجولان-السوري-المحتل-1054674208.html

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إسرائيل, مشروع لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح, وزارة الدفاع الإسرائيلية, الجولان السوري المحتل, طاقة الرياح