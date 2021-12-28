تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-مسلحين-من-أنصار-الله-في-كمين-وإسقاط-طائرة-مفخخة-1054683418.html
الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" في كمين وإسقاط طائرة مفخخة
الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" في كمين وإسقاط طائرة مفخخة
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، يوم الاثنين، إلحاق خسائر في الأرواح بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر عملية لقواته في محافظة مأرب مسرح... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T00:01+0000
2021-12-28T00:01+0000
الجيش اليمني
أنصار الله
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1049692003_0:84:3001:1772_1920x0_80_0_0_04cf31728ad2f1525eeb338a8ffc325a.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "الجيش نصب كمينا محكما لعدد من عناصر الحوثيين في جبهة مِحزَام ماس شمال غربي مأرب، أسفر عن سقوطها بين قتيل وجريح، بعد أن وقعت في مرمى النيران، بمختلف أنواع الأسلحة".وأضافت أن "قتلى وجرحى آخرين من الحوثيين سقطوا بنيران الجيش والمقاومة الشعبية [كيان قبلي موال للجيش] في جبهات شمال غربي مأرب".في سياق متصل، "أسقطت دفاعات الجيش طائرة معادية مُسيرة من النوع الانتحاري، تابعة للحوثيين في أحد المواقع العسكرية بجبهة مِحزَام ماس ذاتها شمال غربي مأرب"، حسب الجيش اليمني.من جهة ثانية، قالت جماعة "أنصار الله"، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحوثيين، إن التحالف العربي نفذ 20 غارة جوية على محافظة مأرب الغنية بالنفط، تركزت 16 غارة منها على جبال البلق في مديرية الوادي جنوب محافظة مأرب، فيما استهدفت 4 غارات أخرى مديرية صِرواح غرب مأرب، دون الاشارة إلى الخسائر التي ألحقها القصف الجوي، ولا طبيعة الأهداف التي طالتها.ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الدفاع اليمنية، مقتل 14 مسلحا من جماعة الحوثيين، وإعطاب آليتين قتاليتين تابعتين لها إثر كمين محكم للجيش اليمني استهدف تجمعا للحوثيين في أحد قطاعات الجبهة الجنوبية في مأرب، وذلك غداة إعلانها تمكن القوات الحكومية من استعادة مواقع من قبضة الجماعة في جبهات الأعيرف واللجمة جنوب مأرب.وفي 8 ديسمبر الجاري، حققت جماعة الحوثيين اختراقا ميدانيا إلى منطقتي اللجمة والنقعة وتقدمت في سلسلة جبال البلق الشرقي أحد أهم تحصينات وخطوط دفاع الجيش اليمني جنوب مدينة مأرب، كما سيطرت الجماعة على مرتفعات في جبهة وادي ذنة غرب مأرب، إثر هجمات مكثفة متعددة المحاور على الجيش اليمني، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".وأعلنت جماعة الحوثيين، مطلع نوفمبر الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.ومنذ فبراير/شباط الماضي، احتدمت المعارك بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب الغنية بالنفط، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.ويمثل القتال في مأرب جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/اليمن-القوات-المشتركة-تعلن-استهداف-طيران-التحالف-العربي-اجتماعاً-لـ-أنصار-الله-غرب-تعز-1054596204.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1c/1049692003_146:0:2813:2000_1920x0_80_0_0_167a7842a84a165a4eb94cedacb48d3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجيش اليمني, أنصار الله

الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" في كمين وإسقاط طائرة مفخخة

00:01 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRYالجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRY
تابعنا عبر
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، يوم الاثنين، إلحاق خسائر في الأرواح بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر عملية لقواته في محافظة مأرب مسرح القتال الأعنف بين الجانبين منذ أكثر من 10 أشهر، شمال شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "الجيش نصب كمينا محكما لعدد من عناصر الحوثيين في جبهة مِحزَام ماس شمال غربي مأرب، أسفر عن سقوطها بين قتيل وجريح، بعد أن وقعت في مرمى النيران، بمختلف أنواع الأسلحة".
وأضافت أن "قتلى وجرحى آخرين من الحوثيين سقطوا بنيران الجيش والمقاومة الشعبية [كيان قبلي موال للجيش] في جبهات شمال غربي مأرب".
وأشارت إلى "تكبد الحوثيين خسائر أخرى، بقصف مدفعي استهدف مواقع لهم وتجمعات في عدد من المواقع التي تتمركز فيها بذات الجبهة".
في سياق متصل، "أسقطت دفاعات الجيش طائرة معادية مُسيرة من النوع الانتحاري، تابعة للحوثيين في أحد المواقع العسكرية بجبهة مِحزَام ماس ذاتها شمال غربي مأرب"، حسب الجيش اليمني.
من جهة ثانية، قالت جماعة "أنصار الله"، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحوثيين، إن التحالف العربي نفذ 20 غارة جوية على محافظة مأرب الغنية بالنفط، تركزت 16 غارة منها على جبال البلق في مديرية الوادي جنوب محافظة مأرب، فيما استهدفت 4 غارات أخرى مديرية صِرواح غرب مأرب، دون الاشارة إلى الخسائر التي ألحقها القصف الجوي، ولا طبيعة الأهداف التي طالتها.
ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الدفاع اليمنية، مقتل 14 مسلحا من جماعة الحوثيين، وإعطاب آليتين قتاليتين تابعتين لها إثر كمين محكم للجيش اليمني استهدف تجمعا للحوثيين في أحد قطاعات الجبهة الجنوبية في مأرب، وذلك غداة إعلانها تمكن القوات الحكومية من استعادة مواقع من قبضة الجماعة في جبهات الأعيرف واللجمة جنوب مأرب.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
اليمن.. القوات المشتركة تعلن استهداف طيران التحالف العربي اجتماعاً لـ "أنصار الله" غرب تعز
26 ديسمبر, 21:34 GMT
وفي 8 ديسمبر الجاري، حققت جماعة الحوثيين اختراقا ميدانيا إلى منطقتي اللجمة والنقعة وتقدمت في سلسلة جبال البلق الشرقي أحد أهم تحصينات وخطوط دفاع الجيش اليمني جنوب مدينة مأرب، كما سيطرت الجماعة على مرتفعات في جبهة وادي ذنة غرب مأرب، إثر هجمات مكثفة متعددة المحاور على الجيش اليمني، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".
وأعلنت جماعة الحوثيين، مطلع نوفمبر الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.
ومنذ فبراير/شباط الماضي، احتدمت المعارك بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب الغنية بالنفط، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.
وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية، ومحطة لتوليد الكهرباء بالغاز بقدرة 341 ميغا وات.
ويمثل القتال في مأرب جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
00:30 GMTستيفاني وليامز تدعو إلى التركيز على الانتخابات في ليبيا
00:01 GMTالجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" في كمين وإسقاط طائرة مفخخة
أمسمقتل 3 وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
أمسكافاني يهز الشباك وينتزع التعادل لمانشستر يونايتد في نيوكاسل
أمس17 إصابة بكورونا في صفوف ريال سوسيداد
أمسوزير الصحة المغربي: احتمال حدوث انتكاسة وبائية في بلادنا بسبب أوميكرون وارد
أمسمصر… وزير السياحة يعلن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير
أمسإضراب أسرى حماس عن الطعام.. هل ينجح في وقف الإجراءات الإسرائيلية بالسجون؟
أمسأسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في شهر مع انحسار المخاوف من أوميكرون
أمسالرئيس التنفيذي لـ "إكسبو 2020 دبي" يكشف تفاصيل احتفالات رأس السنة التي تستمر 20 ساعة
أمس"الاستئناف الأمريكية" تحدد 7 يناير موعدا لمناقشة حظر الإجهاض في تكساس
أمسمرشح رئاسي في كوريا الجنوبية يطلب مقابلة رئيس الوزراء الياباني
أمسأقرتها اللجنة القانونية... التعديلات الدستورية تثير الجدل في الأردن؟
أمسدمشق تتهم تركيا بعرقلة مسار أستانا و"الاحتلال الأمريكي" بسرقة ثروات الشعب السوري... فيديو
أمس"كتائب حزب الله" العراقية تصدر بيانا شديد اللجهة بشأن مصادقة المحكمة العليا على نتائج الانتخابات
أمسالثلوج تصنع مناظر خلابة في الصين... فيديو
أمس"أنصار الله" تعلن استئناف الرحلات الأممية إلى مطار صنعاء
أمسباقري: لجان الخبراء بمباحثات فيينا تنظر غدا في مسألة رفع العقوبات المفروضة على إيران
أمسالاتحاد الأوروبي يدعو أمريكا وإيران إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن المفاوضات النووية
أمسإعلام: قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق