https://arabic.sputniknews.com/20211228/الجيش-اليمني-يعلن-مقتل-مسلحين-من-أنصار-الله-في-كمين-وإسقاط-طائرة-مفخخة-1054683418.html

الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" في كمين وإسقاط طائرة مفخخة

الجيش اليمني يعلن مقتل مسلحين من "أنصار الله" في كمين وإسقاط طائرة مفخخة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، يوم الاثنين، إلحاق خسائر في الأرواح بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إثر عملية لقواته في محافظة مأرب مسرح... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T00:01+0000

2021-12-28T00:01+0000

2021-12-28T00:01+0000

الجيش اليمني

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "الجيش نصب كمينا محكما لعدد من عناصر الحوثيين في جبهة مِحزَام ماس شمال غربي مأرب، أسفر عن سقوطها بين قتيل وجريح، بعد أن وقعت في مرمى النيران، بمختلف أنواع الأسلحة".وأضافت أن "قتلى وجرحى آخرين من الحوثيين سقطوا بنيران الجيش والمقاومة الشعبية [كيان قبلي موال للجيش] في جبهات شمال غربي مأرب".في سياق متصل، "أسقطت دفاعات الجيش طائرة معادية مُسيرة من النوع الانتحاري، تابعة للحوثيين في أحد المواقع العسكرية بجبهة مِحزَام ماس ذاتها شمال غربي مأرب"، حسب الجيش اليمني.من جهة ثانية، قالت جماعة "أنصار الله"، عبر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحوثيين، إن التحالف العربي نفذ 20 غارة جوية على محافظة مأرب الغنية بالنفط، تركزت 16 غارة منها على جبال البلق في مديرية الوادي جنوب محافظة مأرب، فيما استهدفت 4 غارات أخرى مديرية صِرواح غرب مأرب، دون الاشارة إلى الخسائر التي ألحقها القصف الجوي، ولا طبيعة الأهداف التي طالتها.ويوم الاثنين الماضي، أعلنت الدفاع اليمنية، مقتل 14 مسلحا من جماعة الحوثيين، وإعطاب آليتين قتاليتين تابعتين لها إثر كمين محكم للجيش اليمني استهدف تجمعا للحوثيين في أحد قطاعات الجبهة الجنوبية في مأرب، وذلك غداة إعلانها تمكن القوات الحكومية من استعادة مواقع من قبضة الجماعة في جبهات الأعيرف واللجمة جنوب مأرب.وفي 8 ديسمبر الجاري، حققت جماعة الحوثيين اختراقا ميدانيا إلى منطقتي اللجمة والنقعة وتقدمت في سلسلة جبال البلق الشرقي أحد أهم تحصينات وخطوط دفاع الجيش اليمني جنوب مدينة مأرب، كما سيطرت الجماعة على مرتفعات في جبهة وادي ذنة غرب مأرب، إثر هجمات مكثفة متعددة المحاور على الجيش اليمني، حسب ما أفاد حينها مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك".وأعلنت جماعة الحوثيين، مطلع نوفمبر الماضي، سيطرتها على 12 مديرية في محافظة مأرب، بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد، من أصل 14 في المحافظة الغنية بالنفط والغاز، ووصول طلائع قواتها إلى مدخل مدينة مأرب.ومنذ فبراير/شباط الماضي، احتدمت المعارك بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في محافظة مأرب الغنية بالنفط، إثر إطلاق الجماعة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.ويمثل القتال في مأرب جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وتسبب الصراع الدامي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20211226/اليمن-القوات-المشتركة-تعلن-استهداف-طيران-التحالف-العربي-اجتماعاً-لـ-أنصار-الله-غرب-تعز-1054596204.html

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الجيش اليمني, أنصار الله