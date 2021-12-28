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https://arabic.sputniknews.com/20211228/الحرس-الثوري-أركعنا-صوايخ-أمريكا-بقوتنا-الرادعة-فاضطرت-للتفاوض-معنا-بحذر-1054712027.html
الحرس الثوري: أركعنا صوايخ أمريكا بقوتنا الرادعة فاضطرت للتفاوض معنا بحذر
الحرس الثوري: أركعنا صوايخ أمريكا بقوتنا الرادعة فاضطرت للتفاوض معنا بحذر
قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، إن بلاده استطاعت بقوتها الرادعة أن تجبر الولايات المتحدة على التفاوض دون اشتراط تقديم تنازلات. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T16:32+0000
2021-12-28T16:32+0000
أخبار إيران
العالم
الاتفاق النووي
الولايات المتحدة
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وأضاف العميد شريف إن "العالم أجمع شاهد تعاظم اقتدار إيران الإسلامية عندما تمكّن شبابنا من إركاع الصوايخ الأمريكية المتطورة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.وكانت مصادر دبلوماسية قالت لقناة "العربية" إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال 4 أسابيع فإن ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق.وأضافت المصادر أن بداية فبراير/ شباط المقبل يبدو تاريخا واقعيا لإنهاء المحادثات، مشيرة إلى أن برنامج إيران النووي الآن ليس كما كان عليه قبل عام.في الأثناء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على القوى العالمية اتخاذ موقف أكثر حزما في المحادثات النووية مع إيران.وأضاف في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: "بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد. بالطبع نحن نعرف المعايير. هل من المتوقع أن يحدث ذلك الآن في الظروف الحالية؟ لا، لأنه يجب أن يكون هناك موقف أكثر حزما".وسبق أن أجريت ست جولات من المباحثات بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، قبل أن تعلق لنحو خمسة أشهر، وتستأنف اعتبارا من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-يوجه-دعوة-جديدة-إلى-القوى-العالمية-بشأن-المحادثات-النووية-مع-إيران-1054685745.html
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أخبار إيران, العالم, الاتفاق النووي, الولايات المتحدة

الحرس الثوري: أركعنا صوايخ أمريكا بقوتنا الرادعة فاضطرت للتفاوض معنا بحذر

16:32 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / -الحرس الثوري الإيراني يكشف قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض على طول ساحل الخليج
الحرس الثوري الإيراني يكشف قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض على طول ساحل الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / -
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قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، إن بلاده استطاعت بقوتها الرادعة أن تجبر الولايات المتحدة على التفاوض دون اشتراط تقديم تنازلات.
وأضاف العميد شريف إن "العالم أجمع شاهد تعاظم اقتدار إيران الإسلامية عندما تمكّن شبابنا من إركاع الصوايخ الأمريكية المتطورة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتابع: "العدو يتفهّم جيدا حجم القوة الرادعة التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليجلس اليوم إلى طاولة المفاوضات بحذر ويتجنب المطالبة بالتنازلات من إيران"، في إشارة إلى المفاوضات الجارية حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي يوجه دعوة جديدة إلى القوى العالمية بشأن المحادثات النووية مع إيران
06:45 GMT
وكانت مصادر دبلوماسية قالت لقناة "العربية" إنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال 4 أسابيع فإن ذلك يعني أنه لن يكون هناك اتفاق.
وأضافت المصادر أن بداية فبراير/ شباط المقبل يبدو تاريخا واقعيا لإنهاء المحادثات، مشيرة إلى أن برنامج إيران النووي الآن ليس كما كان عليه قبل عام.
في الأثناء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه يتعين على القوى العالمية اتخاذ موقف أكثر حزما في المحادثات النووية مع إيران.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
الخارجية الروسية: المشاركون في مفاوضات فيينا يعتزمون تكثيف جهود حل مسألة الاتفاق النووي
15:54 GMT
وأضاف في مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي: "بالطبع يمكن أن يكون هناك اتفاق جيد. بالطبع نحن نعرف المعايير. هل من المتوقع أن يحدث ذلك الآن في الظروف الحالية؟ لا، لأنه يجب أن يكون هناك موقف أكثر حزما".
وسبق أن أجريت ست جولات من المباحثات بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، قبل أن تعلق لنحو خمسة أشهر، وتستأنف اعتبارا من 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.
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