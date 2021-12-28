الحرس الثوري: قدراتنا في المناورات الأخيرة تعدت اختراق القبة الحديدية وكسر الدرع الصاروخي

وقال العميد زاده: "في المناورات الأخيرة تعدت قدراتنا اختراق القبة الحديدة، وأكثر من ذلك، وصلنا لمرحة كسر الدرع الصاروخي للعدو"، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.وكانت وسائل إعلام إيرانية، ذكرت يوم الأحد، أن الحرس الثوري الإيراني، عمل على محاكاة "الهجوم على محطة ديمونا النووية الإسرائيلية"، خلال المناورة الأخيرة في جنوب إيران والخليج ومضيق هرمز.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "محاكاة الهجوم على ديمونا"، قد نفذت بواسطة سلاح الجوفضائي التابع للحرس الثوري باستخدام 16 صاروخا باليستيا و5 طائرات مسيرة انتحارية.وتضمنت المناورات الإيرانية التي بدأت الاثنين وانتهت الجمعة، إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.وقال قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي، إن المناورات كان هدفها تحذير إسرائيل، وسط مخاوف من خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية إيرانية، مهددا بأنه "لو ارتكبت تل أبيب أي خطأ فإن إيران ستقطع يدها".
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "محاكاة الهجوم على ديمونا"، قد نفذت بواسطة سلاح الجوفضائي التابع للحرس الثوري باستخدام 16 صاروخا باليستيا و5 طائرات مسيرة انتحارية.
وتضمنت المناورات الإيرانية التي بدأت الاثنين وانتهت الجمعة، إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.
وقال قائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي، إن المناورات كان هدفها تحذير إسرائيل، وسط مخاوف من خطط إسرائيلية محتملة لاستهداف مواقع نووية إيرانية، مهددا بأنه "لو ارتكبت تل أبيب أي خطأ فإن إيران ستقطع يدها".