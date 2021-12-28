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الخارجية الروسية: روسيا لا تعتزم العودة إلى "الستار الحديدي" في علاقاتها مع الغرب
الخارجية الروسية: روسيا لا تعتزم العودة إلى "الستار الحديدي" في علاقاتها مع الغرب
قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها لا تعتزم العودة إلى "الستار الحديدي" في علاقاتها مع الغرب. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T17:48+0000
2021-12-28T17:48+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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موسكو- سبوتنيك. ونفت زاخاروفا عبر قناة "بيلروس" اعتزام روسيا العودة إلى سياسية "الستار الحديدي" في علاقاتها مع الغرب، ردا على سؤال في هذا الشأن.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.هذا، وقد نشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/الخارجية-الروسية-عدم-توسع-الناتو-سيكون-محور-المفاوضات-المرتقبة-مع-الحلف-وواشنطن-1054559668.html
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روسيا, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية: روسيا لا تعتزم العودة إلى "الستار الحديدي" في علاقاتها مع الغرب

17:48 GMT 28.12.2021
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Alexei Maishev
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قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها لا تعتزم العودة إلى "الستار الحديدي" في علاقاتها مع الغرب.
موسكو- سبوتنيك. ونفت زاخاروفا عبر قناة "بيلروس" اعتزام روسيا العودة إلى سياسية "الستار الحديدي" في علاقاتها مع الغرب، ردا على سؤال في هذا الشأن.
وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توترا بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل"، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين. فيما تؤكد موسكو عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا.
هذا، وقد نشرت وزارة الخارجية الروسية، في 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مسودة اتفاقيات بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، بشأن الضمانات الأمنية، التي تم نقلها إلى هذين الطرفين مؤخرا.
وتشمل الوثيقة عدة محاور مهمة، من بينها تقديم حلف "الناتو" ضمانات لموسكو بعدم التوسع شرقا، وعدم السماح بانضمام أوكرانيا أو دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف العسكري.
المتحدثة الرسمية باسم الوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 15 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
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