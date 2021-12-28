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https://arabic.sputniknews.com/20211228/الخارجية-الروسية-لا-فائدة-من-عقوبات-واشنطن-على-خط-الغاز-التيار-الشمالي2-بعدما-تم-بناؤه--1054685471.html
الخارجية الروسية: لا فائدة من عقوبات واشنطن على خط الغاز "التيار الشمالي2" بعدما تم بناؤه
الخارجية الروسية: لا فائدة من عقوبات واشنطن على خط الغاز "التيار الشمالي2" بعدما تم بناؤه
قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية دميتري بيريشيفسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن موسكو لا ترى أي جدوى من العقوبات الأمريكية ضد... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T06:30+0000
2021-12-28T06:33+0000
روسيا
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وقال الدبلوماسي: "بصراحة، لا نرى أي جدوى من سياسة عقوبات واشنطن في ظروف تم فيها بالفعل بناء خط أنابيب التيار الشمالي2".وأضاف: "وفي الوقت نفسه، سيعمل التنويع الإضافي لطرق تصدير الغاز على تعزيز أمن الطاقة لكل من روسيا والدول التي تستهلك الغاز الروسي. وبالتالي من الواضح أن تصرفات أو نوايا واشنطن بشأن التيار الشمالي2 تتعارض مع مصالح معظم الدول الأوروبية".يشمل مشروع "التيار الشمالي 2" مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك من الساحل الروسي إلى ألمانيا.وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن واشنطن قد تتخذ قرارات جديدة بشأن فرض عقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي - 2" ( نورد ستريم 2).وفرضت واشنطن عقوبات على المشروع في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.
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روسيا

الخارجية الروسية: لا فائدة من عقوبات واشنطن على خط الغاز "التيار الشمالي2" بعدما تم بناؤه

06:30 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 06:33 GMT 28.12.2021)
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Alexei Maishev
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قال مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية دميتري بيريشيفسكي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن موسكو لا ترى أي جدوى من العقوبات الأمريكية ضد "التيار الشمالي2" بعدما انتهى فعليا مد وبناء خط الأنابيب.
وقال الدبلوماسي: "بصراحة، لا نرى أي جدوى من سياسة عقوبات واشنطن في ظروف تم فيها بالفعل بناء خط أنابيب التيار الشمالي2".
وتابع: "لذلك نحن نتخذ الإجراءات اللازمة من حيث تنويع طرق إمداد الغاز، أما بالنسبة للتيار الشمالي2 يمكننا القول بثقة أن تشغيل خط أنابيب الغاز الجديد سيضمن إمدادات غاز مستقرة وبأسعار تنافسية لدول الاتحاد الأوروبي وبأقل التكاليف البيئية".
وأضاف: "وفي الوقت نفسه، سيعمل التنويع الإضافي لطرق تصدير الغاز على تعزيز أمن الطاقة لكل من روسيا والدول التي تستهلك الغاز الروسي. وبالتالي من الواضح أن تصرفات أو نوايا واشنطن بشأن التيار الشمالي2 تتعارض مع مصالح معظم الدول الأوروبية".
التيار الشمالي_2 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
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يشمل مشروع "التيار الشمالي 2" مد خط أنابيب غاز بطول نحو 1230 كيلومتراً تحت مياه بحر البلطيق، بسعة 55 مليار متر مكعب سنوياً، وذلك من الساحل الروسي إلى ألمانيا.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أن واشنطن قد تتخذ قرارات جديدة بشأن فرض عقوبات على مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي - 2" ( نورد ستريم 2).
وفرضت واشنطن عقوبات على المشروع في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب.
إنشاء خط أنابيب غاز التيار الشمالي - 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
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