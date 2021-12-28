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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف مرفأ اللاذقية.. فيديو
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف مرفأ اللاذقية.. فيديو
تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الثلاثاء، لعدوان إسرائيلي استهدف مرفأ اللاذقية. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T01:46+0000
2021-12-28T02:00+0000
الدفاعات الجوية السورية
اللاذقية
عدوان إسرائيلي
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وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الطيران الإسرائيلي شن عدوانا صاروخيا على محيط مرفأ اللاذقية.وأكد تلفزيون الإخبارية السورية، أن وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى للعدوان الإسرائيلي.ولم ترد معلومات فورية عن اضرار او اصابات.وأكد مراسل تلفزيون الإخبارية في اللاذقية: أن العدوان الإسرائيلي تسبب بحرائق في حاويات بمرفأ اللاذقية.ونشر تلفزيون الإخبارية مقطع فيديو قال إنه لميناء اللاذقية بعد العدوان الإسرئيلي. ويظهر خلال المقطع المصور تصاعد ألسنة اللهب والدخان من المكان.
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الدفاعات الجوية السورية, اللاذقية, عدوان إسرائيلي

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف مرفأ اللاذقية.. فيديو

01:46 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 02:00 GMT 28.12.2021)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الثلاثاء، لعدوان إسرائيلي استهدف مرفأ اللاذقية.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الطيران الإسرائيلي شن عدوانا صاروخيا على محيط مرفأ اللاذقية.
وأكد تلفزيون الإخبارية السورية، أن وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى للعدوان الإسرائيلي.
ولم ترد معلومات فورية عن اضرار او اصابات.
وأكد مراسل تلفزيون الإخبارية في اللاذقية: أن العدوان الإسرائيلي تسبب بحرائق في حاويات بمرفأ اللاذقية.
ونشر تلفزيون الإخبارية مقطع فيديو قال إنه لميناء اللاذقية بعد العدوان الإسرئيلي. ويظهر خلال المقطع المصور تصاعد ألسنة اللهب والدخان من المكان.
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