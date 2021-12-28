الدوري الإنجليزي... تأجيل مباراة إيفرتون ونيوكاسل بسبب كوفيد-19

وقال الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على تويتر، إنه تمت الموافقة على طلب التأجيل المقدم من نيوكاسل لأن النادي ليس لديه العدد المطلوب من اللاعبين المتاحين للمباراة (13 لاعبا خارج الملعب وحارس مرمى واحد)، بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات.وكان من المقرر أن تلعب المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 30 ديسمبر الجاري في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.وأمس الاثنين، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تسجيل 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي.وأشارت الرابطة في بيان لها إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سجل "رقما قياسيا" في حالات كورونا بالإعلان، يوم الاثنين، عن 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي.وتسببت الإصابات الكثيرة في صفوف اللاعبين وأطقم الفرق في تأجيل عدد كبير من المباريات وسط فترة احتفالات مزدحمة.ولفتت الرابطة في بيانها إلى أن أنه "يؤكد الدوري اليوم أنه بين يومي الاثنين 20 ديسمبر/ كانون الأول والأحد 26 ديسمبر أجري 15186 فحصا لكوفيد-19 للاعبين وأعضاء أطقم الأندية وأسفر ذلك عن وجود 103 حالات إيجابية جديدة".وبإعلان الأعداد الجديدة يرتفع العدد بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة من 42 حالة بين يومي 6 و12 ديسمبر إلى 90 حالة بين يومي 13-19 في الشهر نفسه.وأعلن تأجيل 15 مباراة في الدوري الممتاز بسبب انتشار فيروس كورونا.
أعلن الدوري الإنجليزي في بيان اليوم الثلاثاء، تأجيل مباراة إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد التي كان من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.
وقال الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على تويتر، إنه تمت الموافقة على طلب التأجيل المقدم من نيوكاسل لأن النادي ليس لديه العدد المطلوب من اللاعبين المتاحين للمباراة (13 لاعبا خارج الملعب وحارس مرمى واحد)، بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات.
وكان من المقرر أن تلعب المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 30 ديسمبر الجاري في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.
Following a request from Newcastle, the Premier League Board has agreed to postpone the club’s away fixture against Everton, due to be played on Thursday 30 December
وأمس الاثنين، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تسجيل 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي.
وأشارت الرابطة في بيان لها إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سجل "رقما قياسيا" في حالات كورونا بالإعلان، يوم الاثنين، عن 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي.
وتسببت الإصابات الكثيرة في صفوف اللاعبين وأطقم الفرق في تأجيل عدد كبير من المباريات وسط فترة احتفالات مزدحمة.
ولفتت الرابطة في بيانها إلى أن أنه "يؤكد الدوري اليوم أنه بين يومي الاثنين 20 ديسمبر/ كانون الأول والأحد 26 ديسمبر أجري 15186 فحصا لكوفيد-19 للاعبين وأعضاء أطقم الأندية وأسفر ذلك عن وجود 103 حالات إيجابية جديدة".
وبإعلان الأعداد الجديدة يرتفع العدد بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة من 42 حالة بين يومي 6 و12 ديسمبر إلى 90 حالة بين يومي 13-19 في الشهر نفسه.
وأعلن تأجيل 15 مباراة في الدوري الممتاز بسبب انتشار فيروس كورونا.