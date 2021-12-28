تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/الدوري-الإنجليزي-تأجيل-مباراة-إيفرتون-ونيوكاسل-بسبب-كوفيد-19-1054719144.html
الدوري الإنجليزي... تأجيل مباراة إيفرتون ونيوكاسل بسبب كوفيد-19
الدوري الإنجليزي... تأجيل مباراة إيفرتون ونيوكاسل بسبب كوفيد-19
أعلن الدوري الإنجليزي في بيان اليوم الثلاثاء، تأجيل مباراة إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد التي كان من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T21:13+0000
2021-12-28T21:13+0000
رياضة
الدوري الإنجليزي
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104480/61/1044806132_0:60:1939:1151_1920x0_80_0_0_00c592f5aa36f8ccc14339b97ec58caa.jpg
وقال الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على تويتر، إنه تمت الموافقة على طلب التأجيل المقدم من نيوكاسل لأن النادي ليس لديه العدد المطلوب من اللاعبين المتاحين للمباراة (13 لاعبا خارج الملعب وحارس مرمى واحد)، بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات.وكان من المقرر أن تلعب المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 30 ديسمبر الجاري في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.وأمس الاثنين، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تسجيل 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي.وأشارت الرابطة في بيان لها إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سجل "رقما قياسيا" في حالات كورونا بالإعلان، يوم الاثنين، عن 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي.وتسببت الإصابات الكثيرة في صفوف اللاعبين وأطقم الفرق في تأجيل عدد كبير من المباريات وسط فترة احتفالات مزدحمة.ولفتت الرابطة في بيانها إلى أن أنه "يؤكد الدوري اليوم أنه بين يومي الاثنين 20 ديسمبر/ كانون الأول والأحد 26 ديسمبر أجري 15186 فحصا لكوفيد-19 للاعبين وأعضاء أطقم الأندية وأسفر ذلك عن وجود 103 حالات إيجابية جديدة".وبإعلان الأعداد الجديدة يرتفع العدد بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة من 42 حالة بين يومي 6 و12 ديسمبر إلى 90 حالة بين يومي 13-19 في الشهر نفسه.وأعلن تأجيل 15 مباراة في الدوري الممتاز بسبب انتشار فيروس كورونا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104480/61/1044806132_162:0:1778:1212_1920x0_80_0_0_79967f24069b4596ee30d60204a51dd7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, الدوري الإنجليزي, فيروس كورونا

الدوري الإنجليزي... تأجيل مباراة إيفرتون ونيوكاسل بسبب كوفيد-19

21:13 GMT 28.12.2021
© REUTERS / MATTHEW CHILDSتشيلسي - إيفرتون
تشيلسي - إيفرتون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / MATTHEW CHILDS
تابعنا عبر
أعلن الدوري الإنجليزي في بيان اليوم الثلاثاء، تأجيل مباراة إيفرتون ضد نيوكاسل يونايتد التي كان من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.
وقال الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على تويتر، إنه تمت الموافقة على طلب التأجيل المقدم من نيوكاسل لأن النادي ليس لديه العدد المطلوب من اللاعبين المتاحين للمباراة (13 لاعبا خارج الملعب وحارس مرمى واحد)، بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات.
وكان من المقرر أن تلعب المباراة يوم الخميس المقبل الموافق 30 ديسمبر الجاري في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.
وأمس الاثنين، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تسجيل 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي.
وأشارت الرابطة في بيان لها إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سجل "رقما قياسيا" في حالات كورونا بالإعلان، يوم الاثنين، عن 103 حالات إصابة بالفيروس بين اللاعبين وأطقم الفرق في الأسبوع الماضي.
وتسببت الإصابات الكثيرة في صفوف اللاعبين وأطقم الفرق في تأجيل عدد كبير من المباريات وسط فترة احتفالات مزدحمة.
ولفتت الرابطة في بيانها إلى أن أنه "يؤكد الدوري اليوم أنه بين يومي الاثنين 20 ديسمبر/ كانون الأول والأحد 26 ديسمبر أجري 15186 فحصا لكوفيد-19 للاعبين وأعضاء أطقم الأندية وأسفر ذلك عن وجود 103 حالات إيجابية جديدة".
وبإعلان الأعداد الجديدة يرتفع العدد بشكل متواصل في الأسابيع الأخيرة من 42 حالة بين يومي 6 و12 ديسمبر إلى 90 حالة بين يومي 13-19 في الشهر نفسه.
وأعلن تأجيل 15 مباراة في الدوري الممتاز بسبب انتشار فيروس كورونا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:50 GMTبايدن: "الجرعة المعززة" تزيد قدرة الجسم على مكافحة كورونا 20 ضعفا
21:42 GMTالعاهل البحريني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي في المنامة
21:37 GMT"المصالحة الروسي" يكشف تفاصيل القصف الإسرائيلي لميناء اللاذقية
21:35 GMTمحمد صلاح يهدر أول ركلة جزاء مع ليفربول في الدوري الإنجليزي... فيديو
21:33 GMTالصين تتهم أمريكا بارتكاب "سلوك غير مسؤول" كاد يتسبب في "كارثة"
21:14 GMTوقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة الكويتي للمطالبة بوضع حد لقضية "البدون"
21:13 GMTالحكومة التونسية تعلن قانون المالية لسنة 2022 وجدل بشأن الإجراءات التي تضمنته
21:13 GMTالدوري الإنجليزي... تأجيل مباراة إيفرتون ونيوكاسل بسبب كوفيد-19
21:02 GMTقوى أوروبية: مفاوضات فيينا "عاجلة" ولابد من التوصل لاتفاق خلال أسابيع وليس أشهر
20:48 GMTدعوة للحوار الوطني… هل تنقذ "مبادرة عون" لبنان من الانهيار؟
20:44 GMTوفاة واحدة من أبرز مذيعات الجيل الذهبي في التلفزيون المصري
20:38 GMT"أنصار الله" تستهدف مطار عتق في محافظة شبوة اليمنية بصاروخين باليستيين
20:23 GMTأمريكا: نبقي حاملة طائرات نووية في البحر الأبيض المتوسط لطمأنة الحلفاء
20:15 GMTواشنطن تصف بعض مقترحات موسكو الأمنية بأنها "غير مقبولة"
20:02 GMTهل تسدل الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا الستار عن أزمة الملف النووي؟
19:57 GMTإيران تتخذ خطوة حاسمة بشأن الهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية
19:43 GMTتونس تفتح تحقيقا في وفاة الرئيس السبسي بعد ادعاءات بأنه قتل
19:41 GMTمعلومات عن الجيشين العراقي واللبناني بعد توقيع مذكرة تعاون عسكري بين البلدين
19:38 GMTإعلام: المغرب يسعى لشراء منظومة دفاع جوي إسرائيلية متطورة
19:30 GMTوزير الطاقة اللبناني: الغاز المصري سيرفع تغذية الكهرباء من 8 إلى 12 ساعة