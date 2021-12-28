https://arabic.sputniknews.com/20211228/الرئيس-المصري-مازحا-وزير-المالية-في-حالة-اكتئاب-دائم-فيديو-1054706981.html

الرئيس المصري مازحا: وزير المالية في حالة اكتئاب دائم... فيديو

الرئيس المصري مازحا: وزير المالية في حالة اكتئاب دائم... فيديو

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية تعظيم الإنتاج وتحقيق النمو الأمر الذي ينعكس على زيادة دخل المواطنين، لافتًا إلى أهمية المشروعات التي تنفذها... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T14:36+0000

2021-12-28T14:36+0000

2021-12-28T14:36+0000

أخبار مصر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104248/75/1042487540_0:0:2967:1669_1920x0_80_0_0_2ae05cdf5be608905ffc7af8ea8381ad.jpg

ومازح السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح بعض المشروعات في محافظة أسوان، صباح الثلاثاء، محمد معيط، وزير المالية، قائلًا: "هنخلص عليه من اللي بنعمله، والله وزير المالية في حالة اكتئاب دائم".وتابع: "الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أكتر حاجة تعملها ابتسامة لطفية".وتفقد الرئيس المصري مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما في محافظة أسوان، إضافة إلى محطة سكك حديد أسوان، حيث شهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.وتأتي افتتاحات المشروعات القومية في مصر ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/السيسي-سأكون-راضيا-عندما-يصل-دخل-المواطن-إلى-20-ألف-جنيه-في-الشهر-فيديو-1054446002.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر