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https://arabic.sputniknews.com/20211228/الرئيس-المصري-مازحا-وزير-المالية-في-حالة-اكتئاب-دائم-فيديو-1054706981.html
الرئيس المصري مازحا: وزير المالية في حالة اكتئاب دائم... فيديو
الرئيس المصري مازحا: وزير المالية في حالة اكتئاب دائم... فيديو
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية تعظيم الإنتاج وتحقيق النمو الأمر الذي ينعكس على زيادة دخل المواطنين، لافتًا إلى أهمية المشروعات التي تنفذها... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T14:36+0000
2021-12-28T14:36+0000
2021-12-28T14:36+0000
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
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ومازح السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح بعض المشروعات في محافظة أسوان، صباح الثلاثاء، محمد معيط، وزير المالية، قائلًا: "هنخلص عليه من اللي بنعمله، والله وزير المالية في حالة اكتئاب دائم".وتابع: "الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أكتر حاجة تعملها ابتسامة لطفية".وتفقد الرئيس المصري مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما في محافظة أسوان، إضافة إلى محطة سكك حديد أسوان، حيث شهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.وتأتي افتتاحات المشروعات القومية في مصر ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/السيسي-سأكون-راضيا-عندما-يصل-دخل-المواطن-إلى-20-ألف-جنيه-في-الشهر-فيديو-1054446002.html
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أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر
الرئيس المصري مازحا: وزير المالية في حالة اكتئاب دائم... فيديو
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أهمية تعظيم الإنتاج وتحقيق النمو الأمر الذي ينعكس على زيادة دخل المواطنين، لافتًا إلى أهمية المشروعات التي تنفذها الدولة في كافة المجالات.
ومازح
السيسي
، خلال كلمته ضمن فعاليات افتتاح بعض المشروعات في محافظة أسوان، صباح الثلاثاء، محمد معيط، وزير المالية، قائلًا: "هنخلص عليه من اللي بنعمله، والله وزير المالية في حالة اكتئاب دائم".
وتابع: "الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أكتر حاجة تعملها ابتسامة لطفية".
وأوضح السيسي أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو إغناء الناس ورفع مستوى معيشتهم بدلا من اعتمادهم على الدعم دون إحداث نهضة حقيقية.
وتفقد الرئيس المصري مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما في محافظة أسوان، إضافة إلى محطة سكك حديد أسوان، حيث شهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية.
وتأتي افتتاحات المشروعات القومية في
مصر
ضمن فاعليات "أسبوع الصعيد" في إطار جهود الدولة لتحقيق نهضة تنموية وخدمية متكاملة لأهل الصعيد، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.