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الرئيس المصري يتعهد بعدم السماح بتكرار الثورة ويؤكد أنه لا يخاف على حياته
الرئيس المصري يتعهد بعدم السماح بتكرار الثورة ويؤكد أنه لا يخاف على حياته
تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم السماح بتكرار ما حدث في عام 2011 (الثورة) مؤكدًا أنه لا يخشى على حياته في سبيل حماية البلد. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T12:04+0000
2021-12-28T12:08+0000
العالم العربي
أحداث يناير 2011
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
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وتذكر السيسي خلال افتتاح مصنع كيما بأسوان، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، أحوال المصانع إبان الثورة التي شهدتها البلاد في عام 2011 على نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قائلا "لا نريد العودة مرة أخرى للخراب والتدهور الذي عانت منه المصانع بعد 2011".وكثيرا ما ألقى الرئيس المصري باللوم على هذه الأحداث في تعطيل أحوال الدولة، وطالما حذر من عواقب تكرارها.وقال السيسي "لن أنسى عام 2011، ربنا أنقذ البلد من مصاير الخراب والدمار، لأجل خاطر 100 مليون مصري، ربنا أنقذ البلد علشان البسطاء والغلابة، لحكمة إلهية".وتابع "هل هنكرر نفس المسار تاني؟ لا طبعا. الكلام ده لو هيزعلكم أنا هاجي عليكم علشان خايف على البلد (...) أنا لا بخاف ولا بيهمني إلا البلد، العمر دا بتاع ربنا والمكان اللي فيه بتاع ربنا".وخاطب الرئيس المصري الحضور "الكلام دا يزعلكم؟ إني بحاجي عليكم وخايف عليكم من الضياع تزعلوا مني؟ سواء كانوا مسؤولين أو ناس بيديروا شركات، دا كلام؟".
https://arabic.sputniknews.com/20211227/السيسي-يرد-على-الشاكين-من-ارتفاع-أسعار-فواتير-الكهرباء-ليس-متعمد-منا-1054662446.html
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العالم العربي, أحداث يناير 2011, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر

الرئيس المصري يتعهد بعدم السماح بتكرار الثورة ويؤكد أنه لا يخاف على حياته

12:04 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 12:08 GMT 28.12.2021)
© REUTERS / BERNADETT SZABOالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / BERNADETT SZABO
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تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم السماح بتكرار ما حدث في عام 2011 (الثورة) مؤكدًا أنه لا يخشى على حياته في سبيل حماية البلد.
وتذكر السيسي خلال افتتاح مصنع كيما بأسوان، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، أحوال المصانع إبان الثورة التي شهدتها البلاد في عام 2011 على نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قائلا "لا نريد العودة مرة أخرى للخراب والتدهور الذي عانت منه المصانع بعد 2011".
وكثيرا ما ألقى الرئيس المصري باللوم على هذه الأحداث في تعطيل أحوال الدولة، وطالما حذر من عواقب تكرارها.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
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وقال السيسي "لن أنسى عام 2011، ربنا أنقذ البلد من مصاير الخراب والدمار، لأجل خاطر 100 مليون مصري، ربنا أنقذ البلد علشان البسطاء والغلابة، لحكمة إلهية".
وتابع "هل هنكرر نفس المسار تاني؟ لا طبعا. الكلام ده لو هيزعلكم أنا هاجي عليكم علشان خايف على البلد (...) أنا لا بخاف ولا بيهمني إلا البلد، العمر دا بتاع ربنا والمكان اللي فيه بتاع ربنا".
وخاطب الرئيس المصري الحضور "الكلام دا يزعلكم؟ إني بحاجي عليكم وخايف عليكم من الضياع تزعلوا مني؟ سواء كانوا مسؤولين أو ناس بيديروا شركات، دا كلام؟".
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