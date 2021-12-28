https://arabic.sputniknews.com/20211228/الرئيس-المصري-يتعهد-بعدم-السماح-بتكرار-الثورة-ويؤكد-أنه-لا-يخاف-على-حياته-1054699390.html

الرئيس المصري يتعهد بعدم السماح بتكرار الثورة ويؤكد أنه لا يخاف على حياته

الرئيس المصري يتعهد بعدم السماح بتكرار الثورة ويؤكد أنه لا يخاف على حياته

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم السماح بتكرار ما حدث في عام 2011 (الثورة) مؤكدًا أنه لا يخشى على حياته في سبيل حماية البلد. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T12:04+0000

2021-12-28T12:04+0000

2021-12-28T12:08+0000

العالم العربي

أحداث يناير 2011

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

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وتذكر السيسي خلال افتتاح مصنع كيما بأسوان، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، أحوال المصانع إبان الثورة التي شهدتها البلاد في عام 2011 على نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قائلا "لا نريد العودة مرة أخرى للخراب والتدهور الذي عانت منه المصانع بعد 2011".وكثيرا ما ألقى الرئيس المصري باللوم على هذه الأحداث في تعطيل أحوال الدولة، وطالما حذر من عواقب تكرارها.وقال السيسي "لن أنسى عام 2011، ربنا أنقذ البلد من مصاير الخراب والدمار، لأجل خاطر 100 مليون مصري، ربنا أنقذ البلد علشان البسطاء والغلابة، لحكمة إلهية".وتابع "هل هنكرر نفس المسار تاني؟ لا طبعا. الكلام ده لو هيزعلكم أنا هاجي عليكم علشان خايف على البلد (...) أنا لا بخاف ولا بيهمني إلا البلد، العمر دا بتاع ربنا والمكان اللي فيه بتاع ربنا".وخاطب الرئيس المصري الحضور "الكلام دا يزعلكم؟ إني بحاجي عليكم وخايف عليكم من الضياع تزعلوا مني؟ سواء كانوا مسؤولين أو ناس بيديروا شركات، دا كلام؟".

https://arabic.sputniknews.com/20211227/السيسي-يرد-على-الشاكين-من-ارتفاع-أسعار-فواتير-الكهرباء-ليس-متعمد-منا-1054662446.html

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العالم العربي, أحداث يناير 2011, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر