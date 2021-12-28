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السجن 19 عاما لـ "داعشي" خطط لتفجير محكمة عسكرية في موسكو
السجن 19 عاما لـ "داعشي" خطط لتفجير محكمة عسكرية في موسكو
أعلنت مديرية الأمن الروسي في العاصمة الروسية أن مواطنا من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، كان يخطط لتفجير محكمة عسكرية في موسكو حكم عليه بالسجن 19 عاما. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T11:38+0000
2021-12-28T11:38+0000
روسيا
داعش
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
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موسكو - سبوتنيك. وقال الأمن الروسي في بيان: "بعد التحقيق في القضية الجنائية الذي قام به قسم تابع لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمدينة موسكو، أكدت أدلة قاطعة على إدانة أ. أس اوماروف في التحضير والتخطيط لارتكاب عمل إرهابي بتفجير مبنى المحكمة العسكرية الغربية الثانية بعبوة ناسفة يدوية الصنع".وتابع البيان أن المدعو اوماروف خطط "بعد ارتكاب الهجوم الإرهابي للسفر إلى الشرق الأوسط إلى منطقة العمليات القتالية بهدف الانضمام إلى الجماعات الإرهابية".وذكر البيان، أن "المحكمة العسكرية الغربية الثانية، حكمت على عمروف بالسجن 19 عاما ".في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، اعتقل جهاز الأمن الروسي (في إس بي)، عمروف في إحدى القرى القريبة من موسكو. وخلال عملية مسح للمنطقة، عثر عناصر جهاز الأمن على مخبأ يحتوي على عبوة ناسفة يدوية الصنع، وأدوات كهربائية، وعلم يحمل شارات تنظيم " داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وغيار ملابس وأجهزة اتصال.
https://arabic.sputniknews.com/20211109/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعرض--أسلحة-لخلية-داعش-كانت-تحضر-لهجمات-إرهابية-في-موسكو-1050660190.html
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روسيا, داعش, جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

السجن 19 عاما لـ "داعشي" خطط لتفجير محكمة عسكرية في موسكو

11:38 GMT 28.12.2021
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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Public relations center of Federal Security Service
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أعلنت مديرية الأمن الروسي في العاصمة الروسية أن مواطنا من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، كان يخطط لتفجير محكمة عسكرية في موسكو حكم عليه بالسجن 19 عاما.
موسكو - سبوتنيك. وقال الأمن الروسي في بيان: "بعد التحقيق في القضية الجنائية الذي قام به قسم تابع لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمدينة موسكو، أكدت أدلة قاطعة على إدانة أ. أس اوماروف في التحضير والتخطيط لارتكاب عمل إرهابي بتفجير مبنى المحكمة العسكرية الغربية الثانية بعبوة ناسفة يدوية الصنع".
وتابع البيان أن المدعو اوماروف خطط "بعد ارتكاب الهجوم الإرهابي للسفر إلى الشرق الأوسط إلى منطقة العمليات القتالية بهدف الانضمام إلى الجماعات الإرهابية".
وذكر البيان، أن "المحكمة العسكرية الغربية الثانية، حكمت على عمروف بالسجن 19 عاما ".
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، اعتقل جهاز الأمن الروسي (في إس بي)، عمروف في إحدى القرى القريبة من موسكو. وخلال عملية مسح للمنطقة، عثر عناصر جهاز الأمن على مخبأ يحتوي على عبوة ناسفة يدوية الصنع، وأدوات كهربائية، وعلم يحمل شارات تنظيم " داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وغيار ملابس وأجهزة اتصال.
الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2021
الأمن الفيدرالي الروسي يعرض أسلحة لخلية "داعش" كانت تحضر لهجمات إرهابية في موسكو
9 نوفمبر, 09:01 GMT
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