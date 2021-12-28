السجن 19 عاما لـ "داعشي" خطط لتفجير محكمة عسكرية في موسكو
© Public relations center of Federal Security Service / الذهاب إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي
© Public relations center of Federal Security Service/
أعلنت مديرية الأمن الروسي في العاصمة الروسية أن مواطنا من إحدى جمهوريات آسيا الوسطى، كان يخطط لتفجير محكمة عسكرية في موسكو حكم عليه بالسجن 19 عاما.
موسكو - سبوتنيك. وقال الأمن الروسي في بيان: "بعد التحقيق في القضية الجنائية الذي قام به قسم تابع لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمدينة موسكو، أكدت أدلة قاطعة على إدانة أ. أس اوماروف في التحضير والتخطيط لارتكاب عمل إرهابي بتفجير مبنى المحكمة العسكرية الغربية الثانية بعبوة ناسفة يدوية الصنع".
وتابع البيان أن المدعو اوماروف خطط "بعد ارتكاب الهجوم الإرهابي للسفر إلى الشرق الأوسط إلى منطقة العمليات القتالية بهدف الانضمام إلى الجماعات الإرهابية".
وذكر البيان، أن "المحكمة العسكرية الغربية الثانية، حكمت على عمروف بالسجن 19 عاما ".
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، اعتقل جهاز الأمن الروسي (في إس بي)، عمروف في إحدى القرى القريبة من موسكو. وخلال عملية مسح للمنطقة، عثر عناصر جهاز الأمن على مخبأ يحتوي على عبوة ناسفة يدوية الصنع، وأدوات كهربائية، وعلم يحمل شارات تنظيم " داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وغيار ملابس وأجهزة اتصال.
وتابع البيان أن المدعو اوماروف خطط "بعد ارتكاب الهجوم الإرهابي للسفر إلى الشرق الأوسط إلى منطقة العمليات القتالية بهدف الانضمام إلى الجماعات الإرهابية".
وذكر البيان، أن "المحكمة العسكرية الغربية الثانية، حكمت على عمروف بالسجن 19 عاما ".
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، اعتقل جهاز الأمن الروسي (في إس بي)، عمروف في إحدى القرى القريبة من موسكو. وخلال عملية مسح للمنطقة، عثر عناصر جهاز الأمن على مخبأ يحتوي على عبوة ناسفة يدوية الصنع، وأدوات كهربائية، وعلم يحمل شارات تنظيم " داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وغيار ملابس وأجهزة اتصال.