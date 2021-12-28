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السعودية ترجئ إطلاق استراتيجية الرياض 2030
السعودية ترجئ إطلاق استراتيجية الرياض 2030
أرجأت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إطلاق استراتيجية تطوير كبيرة لمدينة الرياض بحلول عام 2030 "لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها". 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T03:11+0000
2021-12-28T03:11+0000
أخبار السعودية اليوم
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن أن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض قرر "أن يتم العمل على إنهائها (الاستراتيجية) خلال العام القادم 2022، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها".كان رئيس الهيئة قد قال لرويترز في يناير/كانون الثاني إن الحكومة السعودية ستستثمر 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 2030، متوقعا استقطاب استثمار بنفس الحجم من القطاع الخاص.وتعتزم المملكة مضاعفة عدد سكان عاصمتها واقتصادها خلال السنوات العشر المقبلة. ويسكن الرياض حاليا حوالي سبعة ملايين نسمة.وتحاول المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها بعيدا عن إيرادات النفط بإقامة مشروعات جديدة وإتاحة فرص للاستثمار.ويرغب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أن تصبح الرياض واحدة من أكبر عشر مدن في العالم بموجب استراتيجيته للإصلاح الاقتصادي.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/محمد-بن-سلمان-يعطي-إشارة-البدء-لمشروع-ضخم-باستثمارات-75-مليار-ريال-1054270835.html
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أخبار السعودية اليوم

السعودية ترجئ إطلاق استراتيجية الرياض 2030

03:11 GMT 28.12.2021
© Photo / wikipediaمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Photo / wikipedia
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أرجأت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إطلاق استراتيجية تطوير كبيرة لمدينة الرياض بحلول عام 2030 "لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن أن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض قرر "أن يتم العمل على إنهائها (الاستراتيجية) خلال العام القادم 2022، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها".
كان رئيس الهيئة قد قال لرويترز في يناير/كانون الثاني إن الحكومة السعودية ستستثمر 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 2030، متوقعا استقطاب استثمار بنفس الحجم من القطاع الخاص.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
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وتعتزم المملكة مضاعفة عدد سكان عاصمتها واقتصادها خلال السنوات العشر المقبلة. ويسكن الرياض حاليا حوالي سبعة ملايين نسمة.
وتحاول المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها بعيدا عن إيرادات النفط بإقامة مشروعات جديدة وإتاحة فرص للاستثمار.
ويرغب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أن تصبح الرياض واحدة من أكبر عشر مدن في العالم بموجب استراتيجيته للإصلاح الاقتصادي.
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