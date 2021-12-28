السعودية تصدر تنبيها لمواطنيها الراغبين في السفر من وإلى المغرب

ونشرت سفارة المملكة في المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، نبهت من خلالها المواطنين بتمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب.وأوضحت أن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين حتى الواحد والثلاثين من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، بدلا من 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.ويشار إلى أن القرار المغربي يأتي ضمن الإجراءات التي اتخذها المملكة المغربية بهدف الحد من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".
أصدرت السفارة السعودية في الرباط، اليوم الثلاثاء، تنويها لمواطنيها الراغبين في السفر من وإلى المملكة المغربية.
ونشرت سفارة المملكة في المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، نبهت من خلالها المواطنين بتمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين من وإلى المغرب.
#تنويه_اليوم تود سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المغربية احاطة جميع المواطنين السعوديين الكرام بأن السلطات المغربية قررت تمديد تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين من والى المغرب حتى 31 يناير 2022م، pic.twitter.com/Y5x6NwodC7