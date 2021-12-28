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السعودية تنفي خبر إرجاء إطلاق استراتيجية الرياض 2030 وتتخذ إجراء تأديبيا ضد مسؤول كبير
السعودية تنفي خبر إرجاء إطلاق استراتيجية الرياض 2030 وتتخذ إجراء تأديبيا ضد مسؤول كبير
أصدرت السلطات السعودية توجيها، اليوم الثلاثاء، يقضي بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بعد نشر خبر "غير صحيح" بشأن إطلاق استراتيجية... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T08:34+0000
2021-12-28T08:34+0000
أخبار السعودية اليوم
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أفادت وكالة أنباء السعودية- واس بأن "التوجيه صدر بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030 في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة".وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت في وفت سابق اليوم، أن المملكة العربية السعودية، أرجأت إطلاق استراتيجية تطوير كبيرة لمدينة الرياض بحلول عام 2030 "لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها".وذكرت أن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض قرر "أن يتم العمل على إنهائها (الاستراتيجية) خلال العام القادم 2022، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها".وقال رئيس الهيئة لرويترز في يناير/كانون الثاني الماضي، إن الحكومة السعودية ستستثمر 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 2030، متوقعا استقطاب استثمار بنفس الحجم من القطاع الخاص.وتعتزم المملكة مضاعفة عدد سكان عاصمتها واقتصادها خلال السنوات العشر المقبلة. ويسكن الرياض حاليا حوالي سبعة ملايين نسمة.وتحاول المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها بعيدا عن إيرادات النفط بإقامة مشروعات جديدة وإتاحة فرص للاستثمار.ويرغب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أن تصبح الرياض واحدة من أكبر عشر مدن في العالم بموجب استراتيجيته للإصلاح الاقتصادي.
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أخبار السعودية اليوم

السعودية تنفي خبر إرجاء إطلاق استراتيجية الرياض 2030 وتتخذ إجراء تأديبيا ضد مسؤول كبير

08:34 GMT 28.12.2021
© AP Photo / Saudi Press Agencyولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في افتتاح القمة الخليجية الـ 39 في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AP Photo / Saudi Press Agency
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أصدرت السلطات السعودية توجيها، اليوم الثلاثاء، يقضي بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بعد نشر خبر "غير صحيح" بشأن إطلاق استراتيجية الرياض 2030.
أفادت وكالة أنباء السعودية- واس بأن "التوجيه صدر بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030 في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة".
وأضافت الوكالة أن "ما تم بالفعل هو أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارا بتأخير إطلاق الاستراتيجية لعام 2022 نظرا لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها"، لافتة إلى أن "المجلس قرر أن يتم العمل على إنهائها خلال العام القادم 2022، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها".
وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت في وفت سابق اليوم، أن المملكة العربية السعودية، أرجأت إطلاق استراتيجية تطوير كبيرة لمدينة الرياض بحلول عام 2030 "لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها".
وذكرت أن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض قرر "أن يتم العمل على إنهائها (الاستراتيجية) خلال العام القادم 2022، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها".
وقال رئيس الهيئة لرويترز في يناير/كانون الثاني الماضي، إن الحكومة السعودية ستستثمر 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 2030، متوقعا استقطاب استثمار بنفس الحجم من القطاع الخاص.
وتعتزم المملكة مضاعفة عدد سكان عاصمتها واقتصادها خلال السنوات العشر المقبلة. ويسكن الرياض حاليا حوالي سبعة ملايين نسمة.
وتحاول المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها بعيدا عن إيرادات النفط بإقامة مشروعات جديدة وإتاحة فرص للاستثمار.
ويرغب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أن تصبح الرياض واحدة من أكبر عشر مدن في العالم بموجب استراتيجيته للإصلاح الاقتصادي.
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