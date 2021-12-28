https://arabic.sputniknews.com/20211228/السعودية-تنفي-خبر-إرجاء-إطلاق-استراتيجية-الرياض-2030-وتتخذ-إجراء-تأديبيا-ضد-مسؤول-كبير-1054689466.html

السعودية تنفي خبر إرجاء إطلاق استراتيجية الرياض 2030 وتتخذ إجراء تأديبيا ضد مسؤول كبير

السعودية تنفي خبر إرجاء إطلاق استراتيجية الرياض 2030 وتتخذ إجراء تأديبيا ضد مسؤول كبير

أصدرت السلطات السعودية توجيها، اليوم الثلاثاء، يقضي بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بعد نشر خبر "غير صحيح" بشأن إطلاق استراتيجية... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T08:34+0000

2021-12-28T08:34+0000

2021-12-28T08:34+0000

أخبار السعودية اليوم

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أفادت وكالة أنباء السعودية- واس بأن "التوجيه صدر بفصل مدير الإدارة الإعلامية في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030 في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة".وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت في وفت سابق اليوم، أن المملكة العربية السعودية، أرجأت إطلاق استراتيجية تطوير كبيرة لمدينة الرياض بحلول عام 2030 "لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها".وذكرت أن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض قرر "أن يتم العمل على إنهائها (الاستراتيجية) خلال العام القادم 2022، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها".وقال رئيس الهيئة لرويترز في يناير/كانون الثاني الماضي، إن الحكومة السعودية ستستثمر 220 مليار دولار لتحويل الرياض إلى مدينة عالمية بحلول 2030، متوقعا استقطاب استثمار بنفس الحجم من القطاع الخاص.وتعتزم المملكة مضاعفة عدد سكان عاصمتها واقتصادها خلال السنوات العشر المقبلة. ويسكن الرياض حاليا حوالي سبعة ملايين نسمة.وتحاول المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، تنويع اقتصادها بعيدا عن إيرادات النفط بإقامة مشروعات جديدة وإتاحة فرص للاستثمار.ويرغب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أن تصبح الرياض واحدة من أكبر عشر مدن في العالم بموجب استراتيجيته للإصلاح الاقتصادي.

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أخبار السعودية اليوم