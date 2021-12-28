السودان... انتخابات دون مناخ سياسي

يأتي إعلان المجلس وسط أزمة سياسية عاصفة واحتقان سياسي تعاني منه االبلاد، بعد إعلان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.ورأى الفكي، في حوار عبر برنامج "بانورما"، أن "الإعلان عن الشروع في التحضير للانتخابات يأتي في سياق الضغوط على القوى السياسية، وسيزيد من احتقان المشهد السياسي".التفاصيل في الملف الصوتي... إعداد وتقديم: فهيم الصوراني.
تناقش الحلقة إعلان مجلس السيادة الانتقالي في السودان الشروع في الإجراءات العملية لإجراء انتخابات عامة في البلاد، وذلك في نهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات والتي تبدأ مطلع يناير/ كانون الأول المقبل وتنتهي في يوليو/ تموز 2022.
يأتي إعلان المجلس وسط أزمة سياسية عاصفة واحتقان سياسي تعاني منه االبلاد، بعد إعلان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء.
الكاتب والمحلل السياسي، خالد الفكي، اعتبر أن "الأجواء السياسية في السودان غير مشجعة، ولا توجد محفزات لإجراء الانتخابات".
ورأى الفكي، في حوار عبر برنامج "بانورما"، أن "الإعلان عن الشروع في التحضير للانتخابات يأتي في سياق الضغوط على القوى السياسية، وسيزيد من احتقان المشهد السياسي".