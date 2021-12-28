https://arabic.sputniknews.com/20211228/السيسي-يقول-إنه-يستهدف-إغناء-الناس-بدلا-من-الدعم-ويضرب-مثلا-بـلبن-الجاموس-1054700295.html

السيسي يقول إنه يستهدف إغناء الناس بدلا من الدعم ويضرب مثلا بـ"لبن الجاموس"

السيسي يقول إنه يستهدف إغناء الناس بدلا من الدعم ويضرب مثلا بـ"لبن الجاموس"

تطرق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مسألة الدعم المقدم للمواطنين مجددا بعد جدل تفجر إثر تصريحات سابقة له قبل أيام. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T12:30+0000

2021-12-28T12:30+0000

2021-12-28T12:30+0000

العالم العربي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050139862_0:0:2706:1523_1920x0_80_0_0_7a0f595f741ec510d0e3b49ed7739910.jpg

وأوضح السيسي أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو إغناء الناس ورفع مستوى معيشتهم بدلا من اعتمادهم على الدعم دون إحداث نهضة حقيقية.وضرب الرئيس المصري مثالا لتوضيح مراده بفكرة مراكز تجميع الألبان، قائلا إنها واجهت معارضة في البداية من الناس لكنها آتت ثمارها.ولا يزال الجدل مستمرا في مصر، حول حديث الرئيس المصري عن عزمه وقف إصدار بطاقات الدعم التمويني للمتزوجين الجدد، وقصر عدد المستفيدين من البطاقات القائمة على فردين اثنين فقط، في بلد يعتمد فيه عشرات الملايين على الدعم الحكومي.وفي سياق متصل، طالب السيسي المسؤولين خلال حضوره افتتاح توسعات مصنع "كيما" بمدينة أسوان الجديدة، اليوم الثلاثاء، بمحاولة تقديم الدعم إلى الفلاحين في صورة أموال بدلا من تقديمه في شكل "شكائر سماد" من أجل محاربة الفساد.وتعقيبا على كلام السيسي، قال وزير الزراعة السيد القصير "كنا عاملين دراسة بشأن تسعير الأسمدة وتحريرها ونلجأ للدعم النقدي ولكن الظروف الغير عادية التي طرأت في شهر أكتوبر الماضي أدت لرفع سعر الطن من 4 ونصف لـ 14 ألف جنيه".وتابع الوزير "خدنا إجراءات على محورين وهما تلبية احتياجات صغار المزارعين والتسعير بشكل اقتصادي مع بحث مسألة الدعم النقدي".وكان الرئيس المصري قال يوم الأربعاء 22 من ديسمبر/ كانون الأول "لا يمكن هدّي (منح) بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، لأنك لو بتتجوز ومستني إن الدولة تديك بطاقة تموين، أنت مش قادر تتجوز، مش قادر تصرف يعني.. إزاي يعني، لا دا كلام مش مضبوط".وأضاف الرئيس المصري: "ودي (هذه) برضه ثقافة تشكلت في وجدان الناس، دي مش موجودة غير في بلدنا إحنا بس، إن أشتري الحاجة بأقل من ثمنها، وأخذ الخدمة بأقل من ثمنها، وكمان لما أخلف حد يأكل لي عيالي".وبرر الرئيس المصري عدم تقدم مصر خلال السنوات الماضية بسبب مثل هذا الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن.وبطاقة التموين هي بطاقة يحصل من خلالها المواطن المصري على بعض السلع الرئيسية مثل الأرز والزيت والسكر بأسعار مخفضة.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/السيسي-اللي-هيتجوز-مش-هنعمله-بطاقة-تموين-مش-قادر-تصرف-إزاي-يعني؟-1054443550.html

https://arabic.sputniknews.com/20210927/السيسي-يأمر-الحكومة-بوقف-كل-أشكال-الدعم-عن-هؤلاء-الأشخاص-1050264695.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر