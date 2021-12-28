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https://arabic.sputniknews.com/20211228/السيسي-يقول-إنه-يستهدف-إغناء-الناس-بدلا-من-الدعم-ويضرب-مثلا-بـلبن-الجاموس-1054700295.html
السيسي يقول إنه يستهدف إغناء الناس بدلا من الدعم ويضرب مثلا بـ"لبن الجاموس"
السيسي يقول إنه يستهدف إغناء الناس بدلا من الدعم ويضرب مثلا بـ"لبن الجاموس"
تطرق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مسألة الدعم المقدم للمواطنين مجددا بعد جدل تفجر إثر تصريحات سابقة له قبل أيام. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T12:30+0000
2021-12-28T12:30+0000
العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر
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وأوضح السيسي أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو إغناء الناس ورفع مستوى معيشتهم بدلا من اعتمادهم على الدعم دون إحداث نهضة حقيقية.وضرب الرئيس المصري مثالا لتوضيح مراده بفكرة مراكز تجميع الألبان، قائلا إنها واجهت معارضة في البداية من الناس لكنها آتت ثمارها.ولا يزال الجدل مستمرا في مصر، حول حديث الرئيس المصري عن عزمه وقف إصدار بطاقات الدعم التمويني للمتزوجين الجدد، وقصر عدد المستفيدين من البطاقات القائمة على فردين اثنين فقط، في بلد يعتمد فيه عشرات الملايين على الدعم الحكومي.وفي سياق متصل، طالب السيسي المسؤولين خلال حضوره افتتاح توسعات مصنع "كيما" بمدينة أسوان الجديدة، اليوم الثلاثاء، بمحاولة تقديم الدعم إلى الفلاحين في صورة أموال بدلا من تقديمه في شكل "شكائر سماد" من أجل محاربة الفساد.وتعقيبا على كلام السيسي، قال وزير الزراعة السيد القصير "كنا عاملين دراسة بشأن تسعير الأسمدة وتحريرها ونلجأ للدعم النقدي ولكن الظروف الغير عادية التي طرأت في شهر أكتوبر الماضي أدت لرفع سعر الطن من 4 ونصف لـ 14 ألف جنيه".وتابع الوزير "خدنا إجراءات على محورين وهما تلبية احتياجات صغار المزارعين والتسعير بشكل اقتصادي مع بحث مسألة الدعم النقدي".وكان الرئيس المصري قال يوم الأربعاء 22 من ديسمبر/ كانون الأول "لا يمكن هدّي (منح) بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، لأنك لو بتتجوز ومستني إن الدولة تديك بطاقة تموين، أنت مش قادر تتجوز، مش قادر تصرف يعني.. إزاي يعني، لا دا كلام مش مضبوط".وأضاف الرئيس المصري: "ودي (هذه) برضه ثقافة تشكلت في وجدان الناس، دي مش موجودة غير في بلدنا إحنا بس، إن أشتري الحاجة بأقل من ثمنها، وأخذ الخدمة بأقل من ثمنها، وكمان لما أخلف حد يأكل لي عيالي".وبرر الرئيس المصري عدم تقدم مصر خلال السنوات الماضية بسبب مثل هذا الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن.وبطاقة التموين هي بطاقة يحصل من خلالها المواطن المصري على بعض السلع الرئيسية مثل الأرز والزيت والسكر بأسعار مخفضة.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/السيسي-اللي-هيتجوز-مش-هنعمله-بطاقة-تموين-مش-قادر-تصرف-إزاي-يعني؟-1054443550.html
https://arabic.sputniknews.com/20210927/السيسي-يأمر-الحكومة-بوقف-كل-أشكال-الدعم-عن-هؤلاء-الأشخاص-1050264695.html
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العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر

السيسي يقول إنه يستهدف إغناء الناس بدلا من الدعم ويضرب مثلا بـ"لبن الجاموس"

12:30 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / FAROUK BATICHEالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / FAROUK BATICHE
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تطرق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مسألة الدعم المقدم للمواطنين مجددا بعد جدل تفجر إثر تصريحات سابقة له قبل أيام.
وأوضح السيسي أن الهدف الذي تسعى إليه الدولة هو إغناء الناس ورفع مستوى معيشتهم بدلا من اعتمادهم على الدعم دون إحداث نهضة حقيقية.
وضرب الرئيس المصري مثالا لتوضيح مراده بفكرة مراكز تجميع الألبان، قائلا إنها واجهت معارضة في البداية من الناس لكنها آتت ثمارها.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
السيسي: اللي هيتجوز مش هنعمله بطاقة تموين.. مش قادر تصرف إزاي يعني؟
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وقال "كان عندنا ألف مركز قلنا نبدأ 200 وأصبح لدينا 160. الجاموس بتاعنا اتّاخد لدولة عملت له تعديل وراثي، كان بيطلع 6 كيلو لبن عملته 25 كيلو لبن (...) أنا هغير حياتك، كنت هتطلع 5 كيلو دلوقتي 25".

ولا يزال الجدل مستمرا في مصر، حول حديث الرئيس المصري عن عزمه وقف إصدار بطاقات الدعم التمويني للمتزوجين الجدد، وقصر عدد المستفيدين من البطاقات القائمة على فردين اثنين فقط، في بلد يعتمد فيه عشرات الملايين على الدعم الحكومي.
وفي سياق متصل، طالب السيسي المسؤولين خلال حضوره افتتاح توسعات مصنع "كيما" بمدينة أسوان الجديدة، اليوم الثلاثاء، بمحاولة تقديم الدعم إلى الفلاحين في صورة أموال بدلا من تقديمه في شكل "شكائر سماد" من أجل محاربة الفساد.
وقال "ياجماعة حاولوا تحوّلوا الدعم المقدم لفلوس بدل الشكارة والاتنين للفدان لكي أحرر وأمنع الفساد المحتمل في إدارة المنظومة".
وتعقيبا على كلام السيسي، قال وزير الزراعة السيد القصير "كنا عاملين دراسة بشأن تسعير الأسمدة وتحريرها ونلجأ للدعم النقدي ولكن الظروف الغير عادية التي طرأت في شهر أكتوبر الماضي أدت لرفع سعر الطن من 4 ونصف لـ 14 ألف جنيه".
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2021
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وتابع الوزير "خدنا إجراءات على محورين وهما تلبية احتياجات صغار المزارعين والتسعير بشكل اقتصادي مع بحث مسألة الدعم النقدي".
وكان الرئيس المصري قال يوم الأربعاء 22 من ديسمبر/ كانون الأول "لا يمكن هدّي (منح) بطاقة تموين تاني لحد بيتجوز، لأنك لو بتتجوز ومستني إن الدولة تديك بطاقة تموين، أنت مش قادر تتجوز، مش قادر تصرف يعني.. إزاي يعني، لا دا كلام مش مضبوط".
وأضاف الرئيس المصري: "ودي (هذه) برضه ثقافة تشكلت في وجدان الناس، دي مش موجودة غير في بلدنا إحنا بس، إن أشتري الحاجة بأقل من ثمنها، وأخذ الخدمة بأقل من ثمنها، وكمان لما أخلف حد يأكل لي عيالي".
وبرر الرئيس المصري عدم تقدم مصر خلال السنوات الماضية بسبب مثل هذا الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن.
وبطاقة التموين هي بطاقة يحصل من خلالها المواطن المصري على بعض السلع الرئيسية مثل الأرز والزيت والسكر بأسعار مخفضة.
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