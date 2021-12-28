الصحة الروسية تجيز استخدام "سبوتنيك V" لتطعيم مرضى السرطان

موسكو- سبوتنيك. وقال كابرين خلال مؤتمر صحفي: "سأتحدث عن سبوتنيك V"، لأنه اللقاح الأكثر فعالية والذي نقدمه لمرضى السرطان. علاوة على ذلك، لا توجد موانع في إرشادات "سبوتنيك V"( الحصول على التطعيم) لذلك يمكننا وبكل ثقة استخدامه".وأضاف: "لم نشهد تفاعلات سامة أي في الواقع... كل شيء تم تنفيذه ونجح، أي أنه (اللقاح ) يمكن ويجب أن يتم تطعيمه لمرضى السرطان".وكان كابرين، قد أفاد في وقت سابق، بأن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، لا يمكن أن تكون سببا في تطور أمراض السرطان.يذكر أنه في 11 أب/ أغسطس 2020، تم تسجيل "سبوتنيك V" أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفي تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، تم تسجيل " إيبيفاك كورونا"- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.
صرح كبير أطباء الأورام المستقلين في وزارة الصحة الروسية، أندريه كابرين، اليوم الثلاثاء، بأن "سبوتنيك V" هو أكثر لقاح أثبتت فعاليته ضد فيروس كورونا، ويمكن استخدامه لمرضى السرطان.
موسكو- سبوتنيك. وقال كابرين خلال مؤتمر صحفي: "سأتحدث عن سبوتنيك V"، لأنه اللقاح الأكثر فعالية والذي نقدمه لمرضى السرطان. علاوة على ذلك، لا توجد موانع في إرشادات "سبوتنيك V"( الحصول على التطعيم) لذلك يمكننا وبكل ثقة استخدامه".
ووفقا له، فإن العديد من مرضى السرطان، عند زيارتهم لمراكز التطعيم، لأخذ اللقاح، لم يفصحوا أنهم مصابون بالسرطان.
وأضاف: "لم نشهد تفاعلات سامة أي في الواقع... كل شيء تم تنفيذه ونجح، أي أنه (اللقاح ) يمكن ويجب أن يتم تطعيمه لمرضى السرطان".
وكان كابرين، قد أفاد في وقت سابق، بأن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، لا يمكن أن تكون سببا في تطور أمراض السرطان.
يذكر أنه في 11 أب/ أغسطس 2020، تم تسجيل "سبوتنيك V" أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفي تشرين الأول/أكتوبر من نفس العام، تم تسجيل " إيبيفاك كورونا"- ثاني لقاح روسي ضد فيروس كورونا.