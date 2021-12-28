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https://arabic.sputniknews.com/20211228/الصحة-الروسية-تدرج-لقاح-سبوتنيك-m-الجديد-ضمن-اللقاحات-المضادة-لفيروس-كورونا-1054686668.html
الصحة الروسية تدرج لقاح "سبوتنيك M" الجديد ضمن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا
الصحة الروسية تدرج لقاح "سبوتنيك M" الجديد ضمن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الروسية أن النسخة الجديدة من توصيات الوزارة بشأن الوقاية من فيروس كورونا تتضمن معلومات عن اللقاح الجديد "سبوتنيك M" الذي طوره مركز أبحاث... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T07:05+0000
2021-12-28T07:31+0000
روسيا
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أصدرت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، نسخة جديدة من المبادئ التوجيهية لتشخيص وعلاج والوقاية من عدوى فيروس كورونا، تتضمن اللقاح الجديد "سبوتنيك M"، المخصص للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا. وحصل لقاح "سبوتنيك M"على شهادة تسجيل في روسيا، في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وصرح مساعد وزير الصحة أليكسي كوزنتسوف لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن تطعيم المراهقين طوعي، وسيتم تنفيذه بموافقة الوالدين أو الممثلين القانونيين.وفي وقت سابق، صرح مدير مركز أبحاث " غامالي"، ألكسندر غينسبورغ، بأن الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى المراهقين عقب التطعيم يتم إنتاجها بشكل أفضل من البالغين.وأشار غينسبورغ، إلى أن المركز قدم إلى وزارة الصحة حزمة من الوثائق التي تؤكد فاعلية وسلامة لقاح "سبوتنيك M"، البديل للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، اليوم الثلاثاء، إن لقاح "سبوتنيك M" المخصص للمراهقين، سيطلق كذلك إلى الأسواق الدولية.وأوضح أن اللقاح للمراهقين هو نفسه "سبوتنيك V"، ولكنه مخفف خمس مرات.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/صندوق-الاستثمار-الروسي-اللقاح-المخصص-للمراهقين-سيطلق-كذلك-إلى-الأسواق-الدولية-1053243636.html
https://arabic.sputniknews.com/20211221/فنزويلا-تستلم-7-ملايين-جرعة-دفعة-واحدة-من-لقاح-سبوتنيك-لايت-المضاد-لكورونا-1054418291.html
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روسيا

الصحة الروسية تدرج لقاح "سبوتنيك M" الجديد ضمن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

07:05 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 07:31 GMT 28.12.2021)
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أعلنت وزارة الصحة الروسية أن النسخة الجديدة من توصيات الوزارة بشأن الوقاية من فيروس كورونا تتضمن معلومات عن اللقاح الجديد "سبوتنيك M" الذي طوره مركز أبحاث "غامالي" للأوبئة والأحياء الدقيقة.
أصدرت وزارة الصحة الروسية، اليوم الثلاثاء، نسخة جديدة من المبادئ التوجيهية لتشخيص وعلاج والوقاية من عدوى فيروس كورونا، تتضمن اللقاح الجديد "سبوتنيك M"، المخصص للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.

وجاء في بيان الوزارة: "تتضمن التوصيات الجديدة الخاصة بالعلاج والوقاية من فيروس كورونا لقاحا جديدا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا أطلق عليه اسم "Gam-KOVID-Vak-M".

وحصل لقاح "سبوتنيك M"على شهادة تسجيل في روسيا، في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وصرح مساعد وزير الصحة أليكسي كوزنتسوف لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق، أن تطعيم المراهقين طوعي، وسيتم تنفيذه بموافقة الوالدين أو الممثلين القانونيين.
وفي وقت سابق، صرح مدير مركز أبحاث " غامالي"، ألكسندر غينسبورغ، بأن الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى المراهقين عقب التطعيم يتم إنتاجها بشكل أفضل من البالغين.
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صندوق الاستثمار الروسي: اللقاح المخصص للمراهقين سيطلق كذلك إلى الأسواق الدولية
24 نوفمبر, 14:57 GMT
وأشار غينسبورغ، إلى أن المركز قدم إلى وزارة الصحة حزمة من الوثائق التي تؤكد فاعلية وسلامة لقاح "سبوتنيك M"، البديل للأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً.
قال رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، اليوم الثلاثاء، إن لقاح "سبوتنيك M" المخصص للمراهقين، سيطلق كذلك إلى الأسواق الدولية.
وأوضح أن اللقاح للمراهقين هو نفسه "سبوتنيك V"، ولكنه مخفف خمس مرات.
لقاح سبوتنيك لايت  الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2021
فنزويلا تستلم 7 ملايين جرعة دفعة واحدة من لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا
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