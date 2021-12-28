تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/الصين-تتهم-أمريكا-بارتكاب-سلوك-غير-مسؤول-كاد-يتسبب-في-كارثة-1054719351.html
الصين تتهم أمريكا بارتكاب "سلوك غير مسؤول" كاد يتسبب في "كارثة"
الصين تتهم أمريكا بارتكاب "سلوك غير مسؤول" كاد يتسبب في "كارثة"
اتهمت بكين الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بارتكاب "سلوك غير مسؤول وغير آمن" في الفضاء خلال "مواجهتين قريبتين" بين محطة الفضاء الصينية والأقمار الصناعية التي... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T21:33+0000
2021-12-28T21:33+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
الفضاء
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050728531_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_10c4e8cebd98ba36a8def3fe74251931.jpg
وفقا لمذكرة قدمتها بكين إلى وكالة الفضاء التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، اضطرت "تيانغونج"، وهي محطة الفضاء الصينية الجديدة، إلى المناورة لتجنب الاصطدام بأحد قمر "ستارلينك" في يوليو/ حزيران ومرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول.وقالت المذكرة إن الحادثين شكلا خطرا على حياة وصحة رواد الفضاء على متن المحطة الصينية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة روتينية اليوم: "تتجاهل الولايات المتحدة التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، وتشكل تهديدا خطيرا لأرواح وسلامة رواد الفضاء"."ستارلينك" هو أحد أقسام شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تدير مجموعة من نحو 2000 قمر صناعي تهدف إلى توفير الإنترنت لمعظم أجزاء الأرض."سبيس إكس" هي شركة أمريكية خاصة، مستقلة عن وكالة الفضاء الأمريكية للأغراض العسكرية والمدنية "ناسا".لكن الصين قالت في مذكرتها إلى الأمم المتحدة إن أعضاء معاهدة الفضاء الخارجي - أساس قانون الفضاء الدولي - مسؤولون أيضا عن أفعال كياناتهم غير الحكومية.من جانبه قال جوناثان ماكدويل من مركز "هارفارد سميثسونيان" للفيزياء الفلكية، إن مناورات الفضاء لتقليل مخاطر الاصطدام في الفضاء أصبحت أكثر تواترا مع دخول المزيد من الأجسام إلى مدار الأرض.وأضاف: "لاحظنا حقا زيادة في عدد الحركات القريبة منذ بدء انتشار ستارلينك. أي تصادم من المرجح أن يدمر تماما محطة الفضاء الصينية ويقتل كل من كان على متنها".
https://arabic.sputniknews.com/20211227/إيلون-ماسك-يتعرض-لهجوم-صيني-حاد-بعد-اصطدام-وشيك-في-الفضاء-1054670812.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050728531_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d694fd6ae7eb300e3fe70cfde1b87b68.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, الفضاء

الصين تتهم أمريكا بارتكاب "سلوك غير مسؤول" كاد يتسبب في "كارثة"

21:33 GMT 28.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNSTلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بتظيره الصيني شي جي بينغ في بكين، الصين 16 نوفمبر 2021
لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بتظيره الصيني شي جي بينغ في بكين، الصين 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
تابعنا عبر
اتهمت بكين الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، بارتكاب "سلوك غير مسؤول وغير آمن" في الفضاء خلال "مواجهتين قريبتين" بين محطة الفضاء الصينية والأقمار الصناعية التي تديرها شركة "سبيس إكس".
وفقا لمذكرة قدمتها بكين إلى وكالة الفضاء التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر، اضطرت "تيانغونج"، وهي محطة الفضاء الصينية الجديدة، إلى المناورة لتجنب الاصطدام بأحد قمر "ستارلينك" في يوليو/ حزيران ومرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت المذكرة إن الحادثين شكلا خطرا على حياة وصحة رواد الفضاء على متن المحطة الصينية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
إيلون ماسك يتعرض لهجوم صيني حاد بعد اصطدام وشيك في الفضاء
أمس, 15:26 GMT
من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة روتينية اليوم: "تتجاهل الولايات المتحدة التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، وتشكل تهديدا خطيرا لأرواح وسلامة رواد الفضاء".
"ستارلينك" هو أحد أقسام شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تدير مجموعة من نحو 2000 قمر صناعي تهدف إلى توفير الإنترنت لمعظم أجزاء الأرض.
"سبيس إكس" هي شركة أمريكية خاصة، مستقلة عن وكالة الفضاء الأمريكية للأغراض العسكرية والمدنية "ناسا".
لكن الصين قالت في مذكرتها إلى الأمم المتحدة إن أعضاء معاهدة الفضاء الخارجي - أساس قانون الفضاء الدولي - مسؤولون أيضا عن أفعال كياناتهم غير الحكومية.
من جانبه قال جوناثان ماكدويل من مركز "هارفارد سميثسونيان" للفيزياء الفلكية، إن مناورات الفضاء لتقليل مخاطر الاصطدام في الفضاء أصبحت أكثر تواترا مع دخول المزيد من الأجسام إلى مدار الأرض.
وأضاف: "لاحظنا حقا زيادة في عدد الحركات القريبة منذ بدء انتشار ستارلينك. أي تصادم من المرجح أن يدمر تماما محطة الفضاء الصينية ويقتل كل من كان على متنها".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
21:50 GMTبايدن: "الجرعة المعززة" تزيد قدرة الجسم على مكافحة كورونا 20 ضعفا
21:42 GMTالعاهل البحريني يتسلم أوراق اعتماد أول سفير إسرائيلي في المنامة
21:37 GMT"المصالحة الروسي" يكشف تفاصيل القصف الإسرائيلي لميناء اللاذقية
21:35 GMTمحمد صلاح يهدر أول ركلة جزاء مع ليفربول في الدوري الإنجليزي... فيديو
21:33 GMTالصين تتهم أمريكا بارتكاب "سلوك غير مسؤول" كاد يتسبب في "كارثة"
21:14 GMTوقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة الكويتي للمطالبة بوضع حد لقضية "البدون"
21:13 GMTالحكومة التونسية تعلن قانون المالية لسنة 2022 وجدل بشأن الإجراءات التي تضمنته
21:13 GMTالدوري الإنجليزي... تأجيل مباراة إيفرتون ونيوكاسل بسبب كوفيد-19
21:02 GMTقوى أوروبية: مفاوضات فيينا "عاجلة" ولابد من التوصل لاتفاق خلال أسابيع وليس أشهر
20:48 GMTدعوة للحوار الوطني… هل تنقذ "مبادرة عون" لبنان من الانهيار؟
20:44 GMTوفاة واحدة من أبرز مذيعات الجيل الذهبي في التلفزيون المصري
20:38 GMT"أنصار الله" تستهدف مطار عتق في محافظة شبوة اليمنية بصاروخين باليستيين
20:23 GMTأمريكا: نبقي حاملة طائرات نووية في البحر الأبيض المتوسط لطمأنة الحلفاء
20:15 GMTواشنطن تصف بعض مقترحات موسكو الأمنية بأنها "غير مقبولة"
20:02 GMTهل تسدل الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا الستار عن أزمة الملف النووي؟
19:57 GMTإيران تتخذ خطوة حاسمة بشأن الهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية
19:43 GMTتونس تفتح تحقيقا في وفاة الرئيس السبسي بعد ادعاءات بأنه قتل
19:41 GMTمعلومات عن الجيشين العراقي واللبناني بعد توقيع مذكرة تعاون عسكري بين البلدين
19:38 GMTإعلام: المغرب يسعى لشراء منظومة دفاع جوي إسرائيلية متطورة
19:30 GMTوزير الطاقة اللبناني: الغاز المصري سيرفع تغذية الكهرباء من 8 إلى 12 ساعة