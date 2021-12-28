https://arabic.sputniknews.com/20211228/الكرملين-يؤكد-التحضيرات-للقاء-القمة-الروسية-الإيرانية-المرتقبة-1054693503.html

الكرملين يؤكد التحضيرات للقاء القمة الروسية الإيرانية المرتقبة

الكرملين يؤكد التحضيرات للقاء القمة الروسية الإيرانية المرتقبة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاتصالات الروسية الإيرانية قائمة للتحضير للقاء القمة وزيارة الرئيس الإيراني المرتقبة إلى روسيا. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T10:22+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين: "التحضيرات جارية للقاء الروسي - الإيراني على أعلى مستوى".وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يعتزم التوجه إلى روسيا بداية العام الجديد بعد تلقيه دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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