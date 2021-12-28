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https://arabic.sputniknews.com/20211228/الكرملين-يؤكد-التحضيرات-للقاء-القمة-الروسية-الإيرانية-المرتقبة-1054693503.html
الكرملين يؤكد التحضيرات للقاء القمة الروسية الإيرانية المرتقبة
الكرملين يؤكد التحضيرات للقاء القمة الروسية الإيرانية المرتقبة
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاتصالات الروسية الإيرانية قائمة للتحضير للقاء القمة وزيارة الرئيس الإيراني المرتقبة إلى روسيا. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T10:22+0000
2021-12-28T10:22+0000
2021-12-28T10:22+0000
روسيا
العالم
قمة
إيران
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وقال بيسكوف للصحفيين: "التحضيرات جارية للقاء الروسي - الإيراني على أعلى مستوى".وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يعتزم التوجه إلى روسيا بداية العام الجديد بعد تلقيه دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/الكرملين-روسيا-تدرك-أن-بايدن-لن-يلغي-العقوبات-ضد-موسكو-بل-فرضها-لتستمر-1054576667.html
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روسيا, العالم, قمة, إيران
الكرملين يؤكد التحضيرات للقاء القمة الروسية الإيرانية المرتقبة
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الاتصالات الروسية الإيرانية قائمة للتحضير للقاء القمة وزيارة الرئيس الإيراني المرتقبة إلى روسيا.
وقال بيسكوف للصحفيين: "التحضيرات جارية للقاء الروسي - الإيراني على أعلى مستوى".
وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يعتزم التوجه إلى روسيا بداية العام الجديد بعد تلقيه دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.