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https://arabic.sputniknews.com/20211228/الكشف-عن-هوية-الفنانة-السعودية--التي-عثر-على-جثتها-داخل-شقتها-في-مصر-صورة-1054688155.html
الكشف عن هوية الفنانة السعودية التي عثر على جثتها داخل شقتها في مصر... صورة
الكشف عن هوية الفنانة السعودية التي عثر على جثتها داخل شقتها في مصر... صورة
كشفت جهات التحقيق في مصر، عن تفاصيل العثور على جثة فنانة سعودية متوفاة داخل شقة بالتجمع الخامس في القاهرة. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T07:52+0000
2021-12-28T07:56+0000
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وتبين من التحقيقات، التي نشرتها صحيفة أخبار اليوم المصرية، أن "الجثة لفتاة تدعى "أريج. ع. م"، تبلغ من العمر 24 عاما، هي ابنة ملحن خليجي شهير يدعى عبد الله.، حيث وجدتها خادمتها متوفاة، داخل كمبوند بمنطقة التجمع الخامس.وقالت الصحيفة إنه "فور عثور الخادمة على جثة الفتاة قامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت على الفور وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها كما تبين من خلال إجراء الصفة التشريحية أن الوفاة بسبب جلطة في الرئة".وبعد إجراء الفحص والمعاينة، وإتمام التقرير الطبي عن سبب وفاة الفتاة، أمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرفها، كما صرحت بتسليم الجثة للسفارة التابع لها لإنهاء إجراءات سفر الجثمان لدفنها في بلدها، حسب الصحيفة.
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أخبار السعودية اليوم, أخبار مصر الآن

الكشف عن هوية الفنانة السعودية التي عثر على جثتها داخل شقتها في مصر... صورة

07:52 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 07:56 GMT 28.12.2021)
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDالشرطة المصرية
الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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كشفت جهات التحقيق في مصر، عن تفاصيل العثور على جثة فنانة سعودية متوفاة داخل شقة بالتجمع الخامس في القاهرة.
وتبين من التحقيقات، التي نشرتها صحيفة أخبار اليوم المصرية، أن "الجثة لفتاة تدعى "أريج. ع. م"، تبلغ من العمر 24 عاما، هي ابنة ملحن خليجي شهير يدعى عبد الله.، حيث وجدتها خادمتها متوفاة، داخل كمبوند بمنطقة التجمع الخامس.
وقالت الصحيفة إنه "فور عثور الخادمة على جثة الفتاة قامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت على الفور وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها كما تبين من خلال إجراء الصفة التشريحية أن الوفاة بسبب جلطة في الرئة".
وبعد إجراء الفحص والمعاينة، وإتمام التقرير الطبي عن سبب وفاة الفتاة، أمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرفها، كما صرحت بتسليم الجثة للسفارة التابع لها لإنهاء إجراءات سفر الجثمان لدفنها في بلدها، حسب الصحيفة.
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