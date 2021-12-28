الكشف عن هوية الفنانة السعودية التي عثر على جثتها داخل شقتها في مصر... صورة

وتبين من التحقيقات، التي نشرتها صحيفة أخبار اليوم المصرية، أن "الجثة لفتاة تدعى "أريج. ع. م"، تبلغ من العمر 24 عاما، هي ابنة ملحن خليجي شهير يدعى عبد الله.، حيث وجدتها خادمتها متوفاة، داخل كمبوند بمنطقة التجمع الخامس.وقالت الصحيفة إنه "فور عثور الخادمة على جثة الفتاة قامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت على الفور وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها كما تبين من خلال إجراء الصفة التشريحية أن الوفاة بسبب جلطة في الرئة".وبعد إجراء الفحص والمعاينة، وإتمام التقرير الطبي عن سبب وفاة الفتاة، أمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرفها، كما صرحت بتسليم الجثة للسفارة التابع لها لإنهاء إجراءات سفر الجثمان لدفنها في بلدها، حسب الصحيفة.
كشفت جهات التحقيق في مصر، عن تفاصيل العثور على جثة فنانة سعودية متوفاة داخل شقة بالتجمع الخامس في القاهرة.
وتبين من التحقيقات، التي نشرتها صحيفة أخبار اليوم المصرية، أن "الجثة لفتاة تدعى "أريج. ع. م"، تبلغ من العمر 24 عاما، هي ابنة ملحن خليجي شهير يدعى عبد الله.، حيث وجدتها خادمتها متوفاة، داخل كمبوند بمنطقة التجمع الخامس.
وقالت الصحيفة إنه "فور عثور الخادمة على جثة الفتاة قامت بإبلاغ الأجهزة الأمنية، التي انتقلت على الفور وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها كما تبين من خلال إجراء الصفة التشريحية أن الوفاة بسبب جلطة في الرئة".
وبعد إجراء الفحص والمعاينة، وإتمام التقرير الطبي عن سبب وفاة الفتاة، أمرت جهات التحقيق بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرفها، كما صرحت بتسليم الجثة للسفارة التابع لها لإنهاء إجراءات سفر الجثمان لدفنها في بلدها، حسب الصحيفة.