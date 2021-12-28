https://arabic.sputniknews.com/20211228/المبعوث-الأممي-يعتبر-التصعيد-الأخير-ضمن-أسوأ-ما-شهده-اليمن-منذ-أعوام-1054696541.html

المبعوث الأممي يعتبر التصعيد الأخير ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام

المبعوث الأممي يعتبر التصعيد الأخير ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام

اعتبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، التصعيد في الأسابيع الأخيرة ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام، داعيا... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T11:19+0000

2021-12-28T11:19+0000

2021-12-28T11:19+0000

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وحذر غروندبرغ، في بيان على موقعه، من أن "هذا التصعيد يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة، لإنهاء النزاع في اليمن"، مشيرا إلى أن الضربات الجوية على صنعاء تسببت في وقوع ضحايا من المدنيين، كما أضرت بالبنية التحتية المدنية وبالمناطق السكنية.وعبر عن قلقه إزاء استمرار الهجمات ضد السعودية، والتي تسببت أيضاً في وقوع ضحايا من المدنيين، وأضرت بالبنى التحتية المدنية.وأعرب غروندبرغ عن استهجانه لأثر التصعيد على الموقف الإنساني المتدهور بالفعل، قائلا: "ينتهي عام 2021 بشكل مروع بالنسبة لليمنيين؛ حيث يعاني الملايين منهم من الفقر والجوع، ومن قيود شديدة على حريتهم في الحركة".ودانت العديد من الدول العربية والغربية، الهجوم الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان في السعودية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن مساء الجمعة الماضية، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة آخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية. وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

https://arabic.sputniknews.com/20211228/السعودية-توجه-رسالة-عاجلة-إلى-مجلس-الأمن-بعد-الأحداث-الإجرامية-الأخيرة-1054686244.html

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم