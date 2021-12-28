تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/المبعوث-الأممي-يعتبر-التصعيد-الأخير-ضمن-أسوأ-ما-شهده-اليمن-منذ-أعوام-1054696541.html
المبعوث الأممي يعتبر التصعيد الأخير ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام
المبعوث الأممي يعتبر التصعيد الأخير ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام
اعتبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، التصعيد في الأسابيع الأخيرة ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام، داعيا... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T11:19+0000
2021-12-28T11:19+0000
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104588/85/1045888529_0:82:2654:1575_1920x0_80_0_0_fc1185e280d035fd1cfbb78782bb1f9b.jpg
وحذر غروندبرغ، في بيان على موقعه، من أن "هذا التصعيد يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة، لإنهاء النزاع في اليمن"، مشيرا إلى أن الضربات الجوية على صنعاء تسببت في وقوع ضحايا من المدنيين، كما أضرت بالبنية التحتية المدنية وبالمناطق السكنية.وعبر عن قلقه إزاء استمرار الهجمات ضد السعودية، والتي تسببت أيضاً في وقوع ضحايا من المدنيين، وأضرت بالبنى التحتية المدنية.وأعرب غروندبرغ عن استهجانه لأثر التصعيد على الموقف الإنساني المتدهور بالفعل، قائلا: "ينتهي عام 2021 بشكل مروع بالنسبة لليمنيين؛ حيث يعاني الملايين منهم من الفقر والجوع، ومن قيود شديدة على حريتهم في الحركة".ودانت العديد من الدول العربية والغربية، الهجوم الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان في السعودية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن مساء الجمعة الماضية، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة آخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية. وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/السعودية-توجه-رسالة-عاجلة-إلى-مجلس-الأمن-بعد-الأحداث-الإجرامية-الأخيرة-1054686244.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104588/85/1045888529_223:0:2431:1656_1920x0_80_0_0_712179f32dc20dcecc9d9213409bd24f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم

المبعوث الأممي يعتبر التصعيد الأخير ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام

11:19 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / Mohammed Huwaisقوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / Mohammed Huwais
تابعنا عبر
اعتبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، التصعيد في الأسابيع الأخيرة ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام، داعيا أطراف الصراع إلى الخفض الفوري للتصعيد.
وحذر غروندبرغ، في بيان على موقعه، من أن "هذا التصعيد يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية مستدامة، لإنهاء النزاع في اليمن"، مشيرا إلى أن الضربات الجوية على صنعاء تسببت في وقوع ضحايا من المدنيين، كما أضرت بالبنية التحتية المدنية وبالمناطق السكنية.
عبد الله المعلمي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
السعودية توجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن بعد "الأحداث الإجرامية الأخيرة"
06:57 GMT
وعبر عن قلقه إزاء استمرار الهجمات ضد السعودية، والتي تسببت أيضاً في وقوع ضحايا من المدنيين، وأضرت بالبنى التحتية المدنية.
وأعرب غروندبرغ عن استهجانه لأثر التصعيد على الموقف الإنساني المتدهور بالفعل، قائلا: "ينتهي عام 2021 بشكل مروع بالنسبة لليمنيين؛ حيث يعاني الملايين منهم من الفقر والجوع، ومن قيود شديدة على حريتهم في الحركة".
وكرر دعوة الأمم المتحدة، لفتح مطار صنعاء وإزالة العوائق المقيدة لقدرة اليمنيين على التنقل داخل وبين محافظات اليمن"، مؤكدا جاهزيته للعمل مع الأطراف، لإيجاد حلول فورية لخفض التصعيد والتعامل مع الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وإتاحة المجال لعملية سياسية.
ودانت العديد من الدول العربية والغربية، الهجوم الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان في السعودية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن مساء الجمعة الماضية، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة آخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية. وسقط المقذوف على إحدى الورش الصناعية في المدينة.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
11:25 GMTنقابة أصحاب محطات المحروقات: قرار مصرف لبنان تسبب بارتفاع أسعار البنزين
11:22 GMTإعلام محلي يكشف بعض التفاصيل عن تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة
11:19 GMTالمبعوث الأممي يعتبر التصعيد الأخير ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام
11:17 GMT"مرعب وخطير"... كيف يخترق برنامج إسرائيلي هاتفك بسهولة شديدة حتى ولو كان آيفون
11:09 GMTمصورون يلتقطون لحظات مرور مذنب في سماء لبنان... صورة
10:52 GMTطعام شائع يمكن أن يضاعف خطر الإصابة بحصوات المرارة المؤلمة
10:49 GMTالإدارة المحلية السورية تصف دور الأمم المتحدة في ملف عودة اللاجئين بـ "الخجول"
10:46 GMTزوكربرغ يجري توسعات في منزله الضخم المثير للجدل في هاواي مقابل 17 مليون دولار
10:42 GMTيبدو أن الحياة على الأرض لم تعد كافية... والكوكب الأحمر يخطف الأنظار من جديد
10:38 GMTارتفاع معظم البورصات الخليجية اقتداء بالنفط وأسواق آسيا
10:36 GMTصحيفة: مجلس السيادة السوداني يحسم استقالة عبد الله حمدوك بعد فشل جميع المحاولات
10:30 GMTمسؤول سوري: عدد المهجرين داخليا يقارب 3 ملايين شخص
10:27 GMTدواء روسي آخر يؤكد فاعليته في مكافحة السلالات الجديدة من نوع "دلتا" و"أوميكرون"
10:24 GMTدراسة تحدد أكثر 10 أماكن في مكتبك تنقل كورونا بسهولة
10:22 GMTالكرملين يؤكد التحضيرات للقاء القمة الروسية الإيرانية المرتقبة
10:14 GMTلماذا قد يشتعل القتال مجددا في إثيوبيا وما عوائق تثبيت الهدنة؟
10:11 GMTمدرس أمريكي يعود إلى بلاده بعد احتجازه في ليبيا لمدة 6 أسابيع
10:09 GMTطاجيكستان تتخذ قرارا بشأن سفر الإماراتيين إليها... ينفذ بداية العام الجديد
10:02 GMTمسؤولون في الصحة السودانية يحذرون من علاج كورونا منزليا
09:59 GMTفرنسا تقدم مكافأة شهرية لممرضي العناية المركزة بعد تفشي أوميكرون