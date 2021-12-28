أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الانفجار ناجم عن تفجير الجيش لعبوات ناسفة من مخلفات الجماعات الإرهابية.وقالت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر عسكري: "ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم الثلاثاء 28/12/2021 بتفجير عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين".وأوضح المركز العسكري أن التفجير سيكون في مزارع العبّ بمنطقة دوما بريف دمشق من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 12.00".
أكد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الثلاثاء، سماع دوي انفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق.
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الانفجار ناجم عن تفجير الجيش لعبوات ناسفة من مخلفات الجماعات الإرهابية.
وقالت وكالة "سانا" نقلا عن مصدر عسكري: "ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم الثلاثاء 28/12/2021 بتفجير عبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين".
#هام || مصدر عسكري : ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم الثلاثاء 28/12/2021 بتفجير عبوات ناسفة من مخلفات الإرها*بيين في مزارع العبّ بمنطقة دوما بريف #دمشق من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 12,00 لمتابعة أخبار #سانا على تلغرام:https://t.co/5w1wBYvspS