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بايدن: "الجرعة المعززة" تزيد قدرة الجسم على مكافحة كورونا 20 ضعفا
بايدن: "الجرعة المعززة" تزيد قدرة الجسم على مكافحة كورونا 20 ضعفا
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى الأمريكيين بشأن أخذ جرعة معززة من لقاحات كورونا، مؤكدا أنها تزيد من قدرة الجسم على مواجهة الفيروس أضعافا. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T21:50+0000
2021-12-28T21:50+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تزيد كفاءة الجسم في التصدي لفيروس كورونا".وتابع: "يمكنها زيادة قدرة الجسم على إنتاج الأجسام المضادة الخاصة بمكافحة الفيروسات والأجسام الغريبة التي يتم رصدها داخل الجسم بمعدل 20 ضعف".وأكد بايدن أن الجرعة المعززة من لقاحات كورونا تمنح من يحصل عليها مستويات عالية من الحماية ضد التعرض لمضاعفات الإصابة بمتحور "أوميكرون".وزادت حالات الإصابة الناجمة عن تفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى بين الأمريكيين، بينما تشير أبحاث مبكرة إلى أنه قد يسبب أعراضا أكثر اعتدالا من سلالات كورونا السابقة.وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية إن البلاد على وشك رؤية حالات إصابة كثيرة بمتحور "أوميكرون".
https://arabic.sputniknews.com/20211228/أمريكا-تخفض-مدة-الحجر-الصحي-إلى-النصف-وتتوقع-تفاقم-الإصابات-بـأوميكرون-1054712208.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: "الجرعة المعززة" تزيد قدرة الجسم على مكافحة كورونا 20 ضعفا

21:50 GMT 28.12.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى الأمريكيين بشأن أخذ جرعة معززة من لقاحات كورونا، مؤكدا أنها تزيد من قدرة الجسم على مواجهة الفيروس أضعافا.
وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الجرعة المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد تزيد كفاءة الجسم في التصدي لفيروس كورونا".
وتابع: "يمكنها زيادة قدرة الجسم على إنتاج الأجسام المضادة الخاصة بمكافحة الفيروسات والأجسام الغريبة التي يتم رصدها داخل الجسم بمعدل 20 ضعف".
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وأكد بايدن أن الجرعة المعززة من لقاحات كورونا تمنح من يحصل عليها مستويات عالية من الحماية ضد التعرض لمضاعفات الإصابة بمتحور "أوميكرون".
وتابع: "أدعو كل أمريكي أن يأخذ تلك الجرعة اليوم".
وزادت حالات الإصابة الناجمة عن تفشي متحور "أوميكرون" شديد العدوى بين الأمريكيين، بينما تشير أبحاث مبكرة إلى أنه قد يسبب أعراضا أكثر اعتدالا من سلالات كورونا السابقة.
وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية إن البلاد على وشك رؤية حالات إصابة كثيرة بمتحور "أوميكرون".
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