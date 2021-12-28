برشلونة يقتنص خدمات فيران توريس مع شرط جزائي بأكثر من مليار دولار

وقال برشلونة في بيان على موقعه الإلكتروني: "توصل برشلونة لاتفاق مع مانشستر سيتي بشأن انتقال فيران توريس. وقع اللاعب عقدا للمواسم الخمسة المقبلة حتى 30 يونيو (حزيران) 2027".أحرز توريس 16 هدفا في 43 مباراة مع السيتي منذ انضمامه قادما من فالنسيا الإسباني، العام الماضي، لكنه هذا الموسم تعرض لكسر في قدم أبقته خارج الملاعب منذ أكتوبر/ تشرين الأول.في حين لم يكشف عن قيمة الصفقة، ذكرت تقارير بريطانية وإسبانية سابقا أن النادي الكتالوني سيدفع نحو 55 مليون يورو (62.30 مليون دولار) إضافة إلى 10 ملايين يورو ضمن بنود أخرى، وبحسب "رويترز"، بلغت قيمة الشرط الجزائي مليار يورو (1.13 مليار دولار).تعاقد السيتي مع توريس (21 عاما) العام الماضي، لخمس سنوات مقابل 23 مليون يورو، ويأتي انتقاله مجددا إلى إسبانيا في وقت يعاني فيه برشلونة من تراجع الأداء وتضرر الخط الهجومي مع اعتزال سيرجيو أجويرو.
في حين لم يكشف عن قيمة الصفقة، ذكرت تقارير بريطانية وإسبانية سابقا أن النادي الكتالوني سيدفع نحو 55 مليون يورو (62.30 مليون دولار) إضافة إلى 10 ملايين يورو ضمن بنود أخرى، وبحسب "رويترز"، بلغت قيمة الشرط الجزائي مليار يورو (1.13 مليار دولار).
تعاقد السيتي مع توريس (21 عاما) العام الماضي، لخمس سنوات مقابل 23 مليون يورو، ويأتي انتقاله مجددا إلى إسبانيا في وقت يعاني فيه برشلونة من تراجع الأداء وتضرر الخط الهجومي مع اعتزال سيرجيو أجويرو.