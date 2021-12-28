https://arabic.sputniknews.com/20211228/بلومبيرغ-النمو-المتوقع-لاقتصاد-الإمارات-خلال-العام-الجاري-23-1054686928.html

بلومبيرغ: النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات خلال العام الجاري 2.3%

بلومبيرغ: النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات خلال العام الجاري 2.3%

من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الإمارات عن العام الجاري 2.3%، وفق استبيان أجرته وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق من هذا الشهر. 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T07:16+0000

2021-12-28T07:16+0000

2021-12-28T07:16+0000

اقتصاد

بلومبيرغ

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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أجرت الوكالة الاستبيان الذي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، في الفترة بين 17 - 22 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 14 خبيرا اقتصاديا.وبذلك ارتفع معدل النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات وفق استبيان ديسمبر، عن نتائج استبيان كانت الوكالة نفسها قد أجرته في سبتمبر/ أبلول الماضي وتوقعت خلاله أن يصل إلى 2.1%.ووفق نتائج الاستبيان الجديد يتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي خلال 2021 نموا بنسبة 2.3%، متوقعا أيضا أن يرتفع معدل النمو خلال العام المقبل إلى 4.4%، ويستقر في 2023 عند 3.7%.كما توقع الاستبيان أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 0.1%، ويرتفع مجددا خلال 2022 إلى 2%.ومؤشر أسعار المستهلك، هو مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية، ويعتبر بمثابة الأداة الرئيسة لرصد معدل التضخم.وبحسب النتائج ذاتها، يتوقع أن تصل نسبة الحساب الجاري للإمارات، إلى ناتجها المحلي الإجمالي خلال 2021 إلى 8.5%، ثم ترتفع في 2022 وصولا إلى 9.7%، ثم تستقر في 2023 عند 9.1%.ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز في الموازنة الحكومية لدولة الإمارات إلى 0.4% في 2021، و1.6% في 2022 ثم إلى 1.3% في عام 2023، بحسب نتائج استبيان "بلومبيرغ".

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اقتصاد, بلومبيرغ, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم