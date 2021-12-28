تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/بلومبيرغ-النمو-المتوقع-لاقتصاد-الإمارات-خلال-العام-الجاري-23-1054686928.html
بلومبيرغ: النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات خلال العام الجاري 2.3%
بلومبيرغ: النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات خلال العام الجاري 2.3%
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الإمارات عن العام الجاري 2.3%، وفق استبيان أجرته وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق من هذا الشهر. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T07:16+0000
2021-12-28T07:16+0000
اقتصاد
بلومبيرغ
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103832/39/1038323933_0:19:1920:1099_1920x0_80_0_0_dfaf37497448b6576f1c7300d1a98d00.jpg
أجرت الوكالة الاستبيان الذي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، في الفترة بين 17 - 22 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 14 خبيرا اقتصاديا.وبذلك ارتفع معدل النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات وفق استبيان ديسمبر، عن نتائج استبيان كانت الوكالة نفسها قد أجرته في سبتمبر/ أبلول الماضي وتوقعت خلاله أن يصل إلى 2.1%.ووفق نتائج الاستبيان الجديد يتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي خلال 2021 نموا بنسبة 2.3%، متوقعا أيضا أن يرتفع معدل النمو خلال العام المقبل إلى 4.4%، ويستقر في 2023 عند 3.7%.كما توقع الاستبيان أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 0.1%، ويرتفع مجددا خلال 2022 إلى 2%.ومؤشر أسعار المستهلك، هو مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية، ويعتبر بمثابة الأداة الرئيسة لرصد معدل التضخم.وبحسب النتائج ذاتها، يتوقع أن تصل نسبة الحساب الجاري للإمارات، إلى ناتجها المحلي الإجمالي خلال 2021 إلى 8.5%، ثم ترتفع في 2022 وصولا إلى 9.7%، ثم تستقر في 2023 عند 9.1%.ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز في الموازنة الحكومية لدولة الإمارات إلى 0.4% في 2021، و1.6% في 2022 ثم إلى 1.3% في عام 2023، بحسب نتائج استبيان "بلومبيرغ".
https://arabic.sputniknews.com/20210323/مشروع-الـ-300-مليار-درهم-ما-هي-الفوائد-الاقتصادية-من-إطلاق-الإمارات-الاسترتيجية-الصناعية-الجديدة؟-1048443546.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103832/39/1038323933_216:0:1705:1117_1920x0_80_0_0_7636bc3deb29434655f30745dd7d02b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, بلومبيرغ, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

بلومبيرغ: النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات خلال العام الجاري 2.3%

07:16 GMT 28.12.2021
CC0 / Pixabay / مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة
مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الإمارات عن العام الجاري 2.3%، وفق استبيان أجرته وكالة "بلومبيرغ" في وقت سابق من هذا الشهر.
أجرت الوكالة الاستبيان الذي نشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، في الفترة بين 17 - 22 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 14 خبيرا اقتصاديا.
وبذلك ارتفع معدل النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات وفق استبيان ديسمبر، عن نتائج استبيان كانت الوكالة نفسها قد أجرته في سبتمبر/ أبلول الماضي وتوقعت خلاله أن يصل إلى 2.1%.
ووفق نتائج الاستبيان الجديد يتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي خلال 2021 نموا بنسبة 2.3%، متوقعا أيضا أن يرتفع معدل النمو خلال العام المقبل إلى 4.4%، ويستقر في 2023 عند 3.7%.
محمد بن راشد آل مكتوم مع محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2021
ما الفوائد الاقتصادية من إطلاق الإمارات للاستراتيجية الصناعية الجديدة؟
23 مارس, 21:21 GMT
كما توقع الاستبيان أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات خلال العام الجاري بنسبة 0.1%، ويرتفع مجددا خلال 2022 إلى 2%.
ومؤشر أسعار المستهلك، هو مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية، ويعتبر بمثابة الأداة الرئيسة لرصد معدل التضخم.
وبحسب النتائج ذاتها، يتوقع أن تصل نسبة الحساب الجاري للإمارات، إلى ناتجها المحلي الإجمالي خلال 2021 إلى 8.5%، ثم ترتفع في 2022 وصولا إلى 9.7%، ثم تستقر في 2023 عند 9.1%.
ومن المتوقع أن تصل نسبة العجز في الموازنة الحكومية لدولة الإمارات إلى 0.4% في 2021، و1.6% في 2022 ثم إلى 1.3% في عام 2023، بحسب نتائج استبيان "بلومبيرغ".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
08:08 GMTلماذا أوميكرون معدي بشكل غير عادي؟... علماء يكشفون السبب
08:01 GMTدراسة تكشف عن عضلات جديدة في جسم الإنسان
07:52 GMTالكشف عن هوية الفنانة السعودية التي عثر على جثتها داخل شقتها في مصر... صورة
07:47 GMTلا يصدق... هذا ما بدا عليه مصاب بـ "فيمة الأنف" بعد إنقاذه (صور)
07:43 GMTالسايح يتهم القضاء الليبي بعدم إنصاف مفوضية الانتخابات: لن نتحمل ترشح مزورين... فيديو
07:33 GMTانفجار ضخم في العاصمة السورية دمشق
07:19 GMTأول جلسة مصارحة بين غادة عادل وطليقها مجدي الهواري على الهواء... فيديو
07:16 GMTبلومبيرغ: النمو المتوقع لاقتصاد الإمارات خلال العام الجاري 2.3%
07:11 GMTكوريا الجنوبية... زوجة مرشح رئاسي متهمة بتزوير مؤهلاتها الدراسية
07:08 GMTالصحة التركية: ارتفاع معدل الإصابات اليومية بكوفيد-19 في البلاد بنسبة 30%
07:05 GMTالصحة الروسية تدرج لقاح "سبوتنيك M" الجديد ضمن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا
07:02 GMTبينيت: إسرائيل على مشارف عاصفة من العدوى لم نشهدها من قبل
06:57 GMTالسعودية توجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن بعد "الأحداث الإجرامية الأخيرة"
06:50 GMTأمريكا تدعم جهود رئيس وزراء الصومال بشأن الانتخابات
06:45 GMTرئيس الوزراء الإسرائيلي يوجه دعوة جديدة إلى القوى العالمية بشأن المحادثات النووية مع إيران
06:30 GMTالخارجية الروسية: لا فائدة من عقوبات واشنطن على خط الغاز "التيار الشمالي2" بعدما تم بناؤه
06:15 GMTسوريا ترد على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة وتصفها بـ"الإجرامية"... فيديو
06:00 GMTطبيب يحذر من قدرة الشاي الساخن على مضاعفة مخاطر الإصابة بالسرطان
05:30 GMTوفاة فنان سوري بارز ضمن عائلة مسلسل "باب الحارة"
05:04 GMTصحيفة عربية تكشف عن صيغة جديدة لنظام الحكم في لبنان