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https://arabic.sputniknews.com/20211228/بوتين-لقاح-سبوتنيك-v-قادر-على-تحييد-متحور-أوميكرون-وفقا-لأبحاث-مركز-غامالي-1054703635.html
بوتين: لقاح "سبوتنيك V" قادر على تحييد متحور أوميكرون وفقا لأبحاث مركز "غامالي"
بوتين: لقاح "سبوتنيك V" قادر على تحييد متحور أوميكرون وفقا لأبحاث مركز "غامالي"
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اعتمادا على بحوث قام بها مركز "غامالي" الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن لقاح "سبوتنيك V" قادر... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T13:14+0000
2021-12-28T13:14+0000
2021-12-28T13:16+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال لقاء قمة رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبرغ: "لقد تحدثت مع رئيس معهد غاماليا وهم أجروا دراسة تؤكد قدرة سبوتنيك V، على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة".وتقول منظمة الصحة العالمية إن ثمة أدلة تبرز أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فاعلية، فيما يتعلق بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/الصحة-الروسية-تدرج-لقاح-سبوتنيك-m-الجديد-ضمن-اللقاحات-المضادة-لفيروس-كورونا-1054686668.html
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روسيا
بوتين: لقاح "سبوتنيك V" قادر على تحييد متحور أوميكرون وفقا لأبحاث مركز "غامالي" 13:14 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 13:16 GMT 28.12.2021)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اعتمادا على بحوث قام بها مركز "غامالي" الوطني لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة، أن لقاح "سبوتنيك V" قادر على إبطال وتحييد متحور أوميكرون.
وقال بوتين خلال لقاء قمة رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبرغ: "لقد تحدثت مع رئيس معهد غاماليا وهم أجروا دراسة تؤكد قدرة سبوتنيك V، على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة".
وأضاف: "لقد أخبرني أن العيادة وحدها هي التي يمكنها تقديم إجابة نهائية عن السؤال إلى أي درجة، لكن مستوى التحييد عالي للغاية".
وتقول منظمة الصحة العالمية إن ثمة أدلة تبرز أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فاعلية، فيما يتعلق بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.
وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.