بينيت: إسرائيل على مشارف عاصفة من العدوى لم نشهدها من قبل

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "كان" الرسمية على خلفية تزايد أعداد المصابين بكورونا في إسرائيل وسط تفشي متحور "أوميكرون".وأضاف بينيت أنه وفقا لسياسة العزل التي من المتوقع أن تتبناها حكومته، لن يُطلب من الأشخاص الملقحين العزل - حتى لو تعرضوا لمريض تم التحقق منه.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "أوميكرون يختلف عن أي شيء عرفناه".ودعا بينيت إلى تطعيم الأطفال في إسرائيل بقوله: "أطلب وأتطلع أن يقوم الآباء بحماية أطفالهم كما حموا أنفسهم. اللقاحات آمنة- تم بالفعل تلقيح الملايين من الأطفال الأمريكيين بجرعة ثانية".واعتبر أن قراره بإغلاق أجواء إسرائيل أمام دخول الأجانب منح بلاده "ميزة أربعة إلى خمسة أسابيع على بقية العالم".وأعلن بينيت رفضه التام لإمكانية فرض عقوبات على غير المطعمين "لا أؤمن بفرض غرامات على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم".وحول إمكانية الإغلاق، قال بينيت: "هدفي منذ بداية الوباء هو تجنب الإغلاق قدر الإمكان. لقد تلقيت قدرا كبيرا من الانتقادات في موجة دلتا".وأضاف "لست خائفا من فعل الصواب. أنا هنا لا أعرف ما سيأتي به الغد، لكننا سنكون على أية حال في وضع صعب للغاية من حيث قدرة المستشفيات على الاستيعاب".وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 2007 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة أن هذا الرقم هو الأعلى منذ بدء الموجة الحالية من الوباء، على خلفية انتشار أوميكرون، لافتة إلى أن نحو نصف الإصابات الجديدة مصابة بالمتحور الجديد.