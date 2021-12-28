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https://arabic.sputniknews.com/20211228/بينيت-إسرائيل-على-مشارف-عاصفة-من-العدوى-لم-نشهدها-من-قبل-1054685905.html
بينيت: إسرائيل على مشارف عاصفة من العدوى لم نشهدها من قبل
بينيت: إسرائيل على مشارف عاصفة من العدوى لم نشهدها من قبل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد فرض إغلاق في بلاده مجددا، محذرا من موجة تفشي غير مسبوقة لوباء كورونا في إسرائيل. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T07:02+0000
2021-12-28T07:02+0000
إسرائيل
نفتالي بينيت
فيروس كورونا
أوميكرون
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جاء ذلك في مقابلة مع قناة "كان" الرسمية على خلفية تزايد أعداد المصابين بكورونا في إسرائيل وسط تفشي متحور "أوميكرون".وأضاف بينيت أنه وفقا لسياسة العزل التي من المتوقع أن تتبناها حكومته، لن يُطلب من الأشخاص الملقحين العزل - حتى لو تعرضوا لمريض تم التحقق منه.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "أوميكرون يختلف عن أي شيء عرفناه".ودعا بينيت إلى تطعيم الأطفال في إسرائيل بقوله: "أطلب وأتطلع أن يقوم الآباء بحماية أطفالهم كما حموا أنفسهم. اللقاحات آمنة- تم بالفعل تلقيح الملايين من الأطفال الأمريكيين بجرعة ثانية".واعتبر أن قراره بإغلاق أجواء إسرائيل أمام دخول الأجانب منح بلاده "ميزة أربعة إلى خمسة أسابيع على بقية العالم".وأعلن بينيت رفضه التام لإمكانية فرض عقوبات على غير المطعمين "لا أؤمن بفرض غرامات على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم".وحول إمكانية الإغلاق، قال بينيت: "هدفي منذ بداية الوباء هو تجنب الإغلاق قدر الإمكان. لقد تلقيت قدرا كبيرا من الانتقادات في موجة دلتا".وأضاف "لست خائفا من فعل الصواب. أنا هنا لا أعرف ما سيأتي به الغد، لكننا سنكون على أية حال في وضع صعب للغاية من حيث قدرة المستشفيات على الاستيعاب".وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 2007 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة أن هذا الرقم هو الأعلى منذ بدء الموجة الحالية من الوباء، على خلفية انتشار أوميكرون، لافتة إلى أن نحو نصف الإصابات الجديدة مصابة بالمتحور الجديد.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/بينيت-عن-أوميكرون-لن-يفلت-أحد-من-هذه-الموجة-حتى-لو-كان-رئيس-الوزراء-1054601256.html
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إسرائيل, نفتالي بينيت, فيروس كورونا, أوميكرون

بينيت: إسرائيل على مشارف عاصفة من العدوى لم نشهدها من قبل

07:02 GMT 28.12.2021
© REUTERS / NIR ELIASرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال اجتماع في كيبوتس ميفو حاما، الجولان المحتلة، 26 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / NIR ELIAS
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد فرض إغلاق في بلاده مجددا، محذرا من موجة تفشي غير مسبوقة لوباء كورونا في إسرائيل.
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "كان" الرسمية على خلفية تزايد أعداد المصابين بكورونا في إسرائيل وسط تفشي متحور "أوميكرون".
وقال بينيت: "نحن على مشارف عاصفة من العدوى، على نطاق لم نشهده من قبل في إسرائيل".
وأضاف بينيت أنه وفقا لسياسة العزل التي من المتوقع أن تتبناها حكومته، لن يُطلب من الأشخاص الملقحين العزل - حتى لو تعرضوا لمريض تم التحقق منه.
وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "أوميكرون يختلف عن أي شيء عرفناه".
ودعا بينيت إلى تطعيم الأطفال في إسرائيل بقوله: "أطلب وأتطلع أن يقوم الآباء بحماية أطفالهم كما حموا أنفسهم. اللقاحات آمنة- تم بالفعل تلقيح الملايين من الأطفال الأمريكيين بجرعة ثانية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
بينيت عن أوميكرون: لن يفلت أحد من هذه الموجة حتى لو كان رئيس الوزراء
أمس, 08:20 GMT
واعتبر أن قراره بإغلاق أجواء إسرائيل أمام دخول الأجانب منح بلاده "ميزة أربعة إلى خمسة أسابيع على بقية العالم".
وأعلن بينيت رفضه التام لإمكانية فرض عقوبات على غير المطعمين "لا أؤمن بفرض غرامات على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم".
وحول إمكانية الإغلاق، قال بينيت: "هدفي منذ بداية الوباء هو تجنب الإغلاق قدر الإمكان. لقد تلقيت قدرا كبيرا من الانتقادات في موجة دلتا".
وأضاف "لست خائفا من فعل الصواب. أنا هنا لا أعرف ما سيأتي به الغد، لكننا سنكون على أية حال في وضع صعب للغاية من حيث قدرة المستشفيات على الاستيعاب".
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل 2007 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة أن هذا الرقم هو الأعلى منذ بدء الموجة الحالية من الوباء، على خلفية انتشار أوميكرون، لافتة إلى أن نحو نصف الإصابات الجديدة مصابة بالمتحور الجديد.
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