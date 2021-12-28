تجاهل المخاوف من "أوميكرون" يدفع بورصات الخليج ومصر للارتفاع

وحسب "رويترز"، زاد المؤشر القياسي للأسهم السعودية 1.4 في المئة مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.9 في المئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.7 في المئة.وزاد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 0.3 في المئة بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية القيادي 1.2 في المئة وسهم بنك دبي الإسلامي 0.4 في المئة.وارتفع مؤشر الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية 0.5 في المئة منهيا اتجاهه النزولي في الجلستين السابقتين وذلك مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني واحدا في المئة.وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر السوق المصري 0.5 في المئة بفضل صعود سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 4.6 في المئة.ووفقا للخبراء، فإن من العوامل التي دعمت السوق ارتفاع أسعار النفط وتراجع المخاوف من الآثار المحتملة للمتحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي. لكنهم أوضحوا أن "السوق لا يزال معرضا لتصحيحات سعرية جديدة إذا عادت أسعار النفط إلى الانخفاض". وكانت أسعار النفط، وهي من العوامل الأساسية المحركة لأسواق المال الخليجية، واصلت ارتفاعها ليقترب سعر مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل مع تجاهل السوق المخاوف من أوميكرون.