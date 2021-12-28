تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/تجاهل-المخاوف-من-أوميكرون-يدفع-بورصات-الخليج-ومصر-للارتفاع-1054709614.html
تجاهل المخاوف من "أوميكرون" يدفع بورصات الخليج ومصر للارتفاع
تجاهل المخاوف من "أوميكرون" يدفع بورصات الخليج ومصر للارتفاع
ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج ومصر في نهاية التعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع المخاوف من التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار سلالة "أوميكرون"... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T15:34+0000
2021-12-28T15:34+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101340/10/1013401047_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_9b2a5663aec8a47afbe83d3bbb9e98bd.jpg
وحسب "رويترز"، زاد المؤشر القياسي للأسهم السعودية 1.4 في المئة مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.9 في المئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.7 في المئة.وزاد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 0.3 في المئة بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية القيادي 1.2 في المئة وسهم بنك دبي الإسلامي 0.4 في المئة.وارتفع مؤشر الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية 0.5 في المئة منهيا اتجاهه النزولي في الجلستين السابقتين وذلك مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني واحدا في المئة.وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر السوق المصري 0.5 في المئة بفضل صعود سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 4.6 في المئة.ووفقا للخبراء، فإن من العوامل التي دعمت السوق ارتفاع أسعار النفط وتراجع المخاوف من الآثار المحتملة للمتحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي. لكنهم أوضحوا أن "السوق لا يزال معرضا لتصحيحات سعرية جديدة إذا عادت أسعار النفط إلى الانخفاض". وكانت أسعار النفط، وهي من العوامل الأساسية المحركة لأسواق المال الخليجية، واصلت ارتفاعها ليقترب سعر مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل مع تجاهل السوق المخاوف من أوميكرون.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/بورصات-الخليج-تشهد-أفضل-أداء-لها-في-14-عاما-وتوقعات-أقوى-للعام-القادم-بفضل-قطر-1053845256.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101340/10/1013401047_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_a8c6cb882eb0e3a8d89d1496c28aa592.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أسعار النفط اليوم, أخبار البورصة, مؤشرات البورصة, سلالة كورونا الجديدة

تجاهل المخاوف من "أوميكرون" يدفع بورصات الخليج ومصر للارتفاع

15:34 GMT 28.12.2021
© Sputnik . Ruslan Krevobok / الذهاب إلى بنك الصورالبورصة
البورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Ruslan Krevobok
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج ومصر في نهاية التعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع المخاوف من التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار سلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.
وحسب "رويترز"، زاد المؤشر القياسي للأسهم السعودية 1.4 في المئة مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 2.9 في المئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.7 في المئة.
وزاد المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي 0.3 في المئة بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية القيادي 1.2 في المئة وسهم بنك دبي الإسلامي 0.4 في المئة.
وارتفع مؤشر الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية 0.5 في المئة منهيا اتجاهه النزولي في الجلستين السابقتين وذلك مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني واحدا في المئة.
بورصة قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
بورصات الخليج تشهد أفضل أداء لها في 14 عاما... وتوقعات أقوى للعام القادم بفضل قطر
12 ديسمبر, 12:14 GMT
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر السوق المصري 0.5 في المئة بفضل صعود سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 4.6 في المئة.
ووفقا للخبراء، فإن من العوامل التي دعمت السوق ارتفاع أسعار النفط وتراجع المخاوف من الآثار المحتملة للمتحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي.
لكنهم أوضحوا أن "السوق لا يزال معرضا لتصحيحات سعرية جديدة إذا عادت أسعار النفط إلى الانخفاض".
وكانت أسعار النفط، وهي من العوامل الأساسية المحركة لأسواق المال الخليجية، واصلت ارتفاعها ليقترب سعر مزيج برنت من 80 دولارا للبرميل مع تجاهل السوق المخاوف من أوميكرون.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
16:04 GMTولي العهد السعودي يعلن نظاما تشريعيا جديدا يعزز العدالة لحماية المجتمع والأفراد
15:54 GMTالخارجية الروسية: المشاركون في مفاوضات فيينا يعتزمون تكثيف جهود حل مسألة الاتفاق النووي
15:43 GMTإيطاليا: ندعم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه الرئيس التونسي... فيديو
15:39 GMT‏ ‏"آبل" تعيد فتح متاجرها في نيويورك بحالة واحدة فقط... بعد إغلاقها بسبب زيادة إصابات كورونا
15:36 GMTدراسة: أبناء المدخنين أكثر عرضة 4 مرات لتبني هذه العادة
15:34 GMTتجاهل المخاوف من "أوميكرون" يدفع بورصات الخليج ومصر للارتفاع
15:30 GMTحماس: المشاريع الاستيطانية في الجولان عدوان على الحقوق العربية
15:29 GMTألمانيا... آلاف المتظاهرين يخرجون ضد إجراءات كورونا والتطعيم الإجباري
15:26 GMTإندونيسيا ترفع الحظر عن طائرة "بوينغ 737 ماكس" بعد ثلاث سنوات من إيقافها
15:23 GMTسفير أفغاني: المقاومة ضد طالبان تنشط في بنجشير وقندهار وأندراب
15:19 GMTالهند تفرض قيودا مشددة في العاصمة بعد تفاقم إصابات "كوفيد 19"
15:17 GMTما هي قدرات الجيش الصومالي بعد تجدد الخلاف بين فرماجو وروبلي؟
15:14 GMTصحيفة عبرية: "علي بابا" تتوقف عن إرسال الطرود للسلطة الفلسطينية.. فما السبب؟
15:12 GMTكيم كارداشيان تحذف منشورا لها على "إنستغرام" أثار هجوما واسعا ضدها
15:10 GMTوزيرا الدفاع اللبناني والعراقي يوقعان مذكرة تعاون عسكري
15:08 GMTسفير أفغاني يعلن لـ"سبوتنيك" أنه لا يعتزم طلب اللجوء بعد تهديدات من طالبان
15:05 GMTهل ينزلق الصومال إلى الاحتراب الداخلي بعد محاولة "الانقلاب" الأخيرة؟
14:57 GMTاعتقال عشرات الأشخاص في تركيا متهمين بصلتهم بتنظيم "داعش"
14:50 GMTخبير: تفجير مرفأ بيروت واستهداف مرفأ اللاذقية يهدف لتجويع الشعبين
14:41 GMTفاوتشي: دعم ترامب للقاحات كورونا جاء بعد فوات الأوان