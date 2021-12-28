تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211228/تركيا-تطلق-عملية-أمنية-ضد-حزب-العمال-الكردستاني-جنوب-شرقي-البلاد-1054700876.html
تركيا تطلق عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد
تركيا تطلق عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية أمنية جديدة ضد منظمة "حزب العمال الكردستاني" تحت اسم "أرن الشتاء – 13"، في ولاية شرناق المحاذية... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T12:42+0000
2021-12-28T12:42+0000
تركيا
حزب العمال الكردستاني
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049988616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b82938afc06d327399a8e39b57480df6.jpg
أنطاكيا – سبوتنيك. وصرحت الداخلية التركية في بيان، أنها أطلقت العملية الأمنية بهدف تحييد مسلحي حزب العمال الكردستاني المنتشرين في منطقة جبل جبار بولاية شرناق.ويشارك في العملية 516 عنصرا من قوات الدرك والقوات الخاصة والحراس الأمنيين إضافة إلى 43 فريق بحسب البيان.وتنفذ وزارة الداخلية التركية سلسلة من العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية في تركيا، تحت اسم "أرن" منذ 10 كانون الثاني/ يناير الماضي.ويعتبر جبل "جبار" بولاية شرناق من أهم معاقل حزب العمال الكردستاني في تركيا وتم تطهيره من مسلحي حزب العمال الكردستاني بحسب المسؤولين الأتراك في مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
https://arabic.sputniknews.com/20211122/تركيا-تطلق-عملية-أمنية-ضد-حزب-العمال-الكردستاني-شرقي-البلاد-1050772912.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049988616_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_c628f19cd1af35b6b6a53c81f125a2a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تركيا, حزب العمال الكردستاني, العراق

تركيا تطلق عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

12:42 GMT 28.12.2021
© REUTERS / Murad Sezerانتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021
انتشار قوات الجيش التركي لتأمين الحدود مع إيران، لمنع وصول موجة من اللاجئين من أفغانستان، 21 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / Murad Sezer
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية أمنية جديدة ضد منظمة "حزب العمال الكردستاني" تحت اسم "أرن الشتاء – 13"، في ولاية شرناق المحاذية للحدود العراقية، جنوب شرقي البلاد .
أنطاكيا – سبوتنيك. وصرحت الداخلية التركية في بيان، أنها أطلقت العملية الأمنية بهدف تحييد مسلحي حزب العمال الكردستاني المنتشرين في منطقة جبل جبار بولاية شرناق.
ويشارك في العملية 516 عنصرا من قوات الدرك والقوات الخاصة والحراس الأمنيين إضافة إلى 43 فريق بحسب البيان.
وتنفذ وزارة الداخلية التركية سلسلة من العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية في تركيا، تحت اسم "أرن" منذ 10 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ويعتبر جبل "جبار" بولاية شرناق من أهم معاقل حزب العمال الكردستاني في تركيا وتم تطهيره من مسلحي حزب العمال الكردستاني بحسب المسؤولين الأتراك في مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2021
تركيا تطلق عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني شرقي البلاد
22 نوفمبر, 11:19 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:58 GMTأوكرانيا: أمريكا تمول مشروعات مراقبة لحدودنا مع روسيا بـ 20 مليون دولار
12:53 GMT5 مشروبات مزيلة للسموم تعزز عمل الغدة الدرقية
12:52 GMTخبير: "آر تي" الناطقة باللغة الألمانية تحصل على رخصة بث في صربيا بشكل قانوني
12:51 GMTمندوب روسيا: المستهلك الأوروبي هو من سيعاني من تأخير المصادقة على "التيار الشمالي-2"
12:48 GMTنائب رئيس "كاف" يبرىء رئيس "فيفا" من الرغبة في تأجيل الأمم الأفريقية
12:46 GMTحصاد 2021 في لبنان...انهيار اقتصادي وأزمات متتالية
12:43 GMTالسودان... انتخابات دون مناخ سياسي
12:42 GMTتركيا تطلق عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد
12:37 GMTداليا البحيري وأسرتها يصابون بكورونا... الإصابة الثانية لزوجها
12:34 GMTهل قضي الأمر بنتائج الانتخابات العراقية؟
12:30 GMTالسيسي يقول إنه يستهدف إغناء الناس بدلا من الدعم ويضرب مثلا بـ"لبن الجاموس"
12:24 GMTالسعودية تطلب من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته تجاه تهديدات "أنصار الله"
12:15 GMTتونس تتوقع عجزا في الميزانية 9.3 مليار دينار عام 2022
12:13 GMTدوري أبطال أفريقيا: الأهلي المصري في مجموعة نارية مع صن دوانز والزمالك يلتقي الوداد المغربي
12:07 GMTإعلام: إعلان الجيش الإسرائيلي عن مشروع "روبوتات غزة" كان خداعا
12:04 GMTالرئيس المصري يتعهد بعدم السماح بتكرار الثورة ويؤكد أنه لا يخاف على حياته
12:02 GMTرجل صيني يتحول إلى مليونير "ليوم واحد فقط" في الكريسماس
11:54 GMTتفشي إنفلونزا الطيور في إسرائيل ونقص محتمل في لحوم الدواجن والبيض
11:52 GMT"التعليم اللبنانية" تنفي خبرا منسوبا للوزير عن حضور الأساتذة
11:50 GMTصور طريفة عشية الاحتفال بعام 2022