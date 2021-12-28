تركيا تطلق عملية أمنية ضد حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

أنطاكيا – سبوتنيك. وصرحت الداخلية التركية في بيان، أنها أطلقت العملية الأمنية بهدف تحييد مسلحي حزب العمال الكردستاني المنتشرين في منطقة جبل جبار بولاية شرناق.ويشارك في العملية 516 عنصرا من قوات الدرك والقوات الخاصة والحراس الأمنيين إضافة إلى 43 فريق بحسب البيان.وتنفذ وزارة الداخلية التركية سلسلة من العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية في تركيا، تحت اسم "أرن" منذ 10 كانون الثاني/ يناير الماضي.ويعتبر جبل "جبار" بولاية شرناق من أهم معاقل حزب العمال الكردستاني في تركيا وتم تطهيره من مسلحي حزب العمال الكردستاني بحسب المسؤولين الأتراك في مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية أمنية جديدة ضد منظمة "حزب العمال الكردستاني" تحت اسم "أرن الشتاء – 13"، في ولاية شرناق المحاذية للحدود العراقية، جنوب شرقي البلاد .
أنطاكيا – سبوتنيك. وصرحت الداخلية التركية في بيان، أنها أطلقت العملية الأمنية بهدف تحييد مسلحي حزب العمال الكردستاني المنتشرين في منطقة جبل جبار بولاية شرناق. ويشارك في العملية 516 عنصرا من قوات الدرك والقوات الخاصة والحراس الأمنيين إضافة إلى 43 فريق بحسب البيان. وتنفذ وزارة الداخلية التركية سلسلة من العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية في تركيا، تحت اسم "أرن" منذ 10 كانون الثاني/ يناير الماضي. ويعتبر جبل "جبار" بولاية شرناق من أهم معاقل حزب العمال الكردستاني في تركيا وتم تطهيره من مسلحي حزب العمال الكردستاني بحسب المسؤولين الأتراك في مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.