تفاصيل مثيرة... إسرائيليون يخدعون دولا عربية عبر شركات "الفوركس"

وأوضحت فيجمان في مقابلة خاصة لقناة "i24news" أن على الدول العربية الحذر من المواطنين الإسرائيليين الذين يقومون بخداعهم وسرقة أموالهم عبر شركات التداول أو ما يسمى الفوركس مؤكدة أن تلك الشركات كاذبة وستقوم إسرائيل بمحاربتها. وذكرت أن حركة "حماس" باتت تستخدم العملة الرقمية بهدف توفير أموال لقطاع غزة، وأن سلطات إسرائيل احتجزت عشرات الملايين التي كانت من المقرر أن تصل إلى غزة.
حذرت رئيسة سلطة محاربة تبيض الأموال ودعم الإرهاب في إسرائيل، شلوميت فيجمان، من قيام إسرائيليين بخداع دول عربية عبر شركات "الفوركس".
وأوضحت فيجمان في مقابلة خاصة لقناة "i24news" أن على الدول العربية الحذر من المواطنين الإسرائيليين الذين يقومون بخداعهم وسرقة أموالهم عبر شركات التداول أو ما يسمى الفوركس مؤكدة أن تلك الشركات كاذبة وستقوم إسرائيل بمحاربتها.
وقالت إن إسرائيل اكتشفت طرقا جديدة تتبعها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة من أجل إدخال الأموال، حيث باتت الفصائل تعتمد على التجارة من خلال شراء منتوجات خارج البلاد وبيعها وتحويل رصيدها عبر مصارف إلى داخل القطاع.
وذكرت أن حركة "حماس" باتت تستخدم العملة الرقمية بهدف توفير أموال لقطاع غزة، وأن سلطات إسرائيل احتجزت عشرات الملايين التي كانت من المقرر أن تصل إلى غزة.