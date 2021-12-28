تفشي إنفلونزا الطيور في إسرائيل ونقص محتمل في لحوم الدواجن والبيض

القدس - سبوتنيك. وتستعد الوزارة لإبادة عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي في أعقاب اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور قبل 10 أيام في المحمية الطبيعية "الحولة".وذكرت الوزارة في بيان لها: "منذ بدء التفشي قبل أسبوع ونصف الأسبوع نفقت في المحمية الطبيعية (الحولة) أكثر من خمسة آلاف من طيور الكركي المهاجرة، وتم إتلاف عشرات الملايين من البيض، وحوالي 600 ألف دجاجة نظرا للأوضاع الوبائية الخطيرة". وأكدت الوزارة أنه "لم يبلغ حتى الآن عن انتقال العدوى إلى الإنسان".وتعهد وزير الزراعة عوديد فورير، بأن يتم تعويض أصحاب الدجاج المتضررين".وذكرت الوزارة أنه "سيكون هناك نقص بنحو 14 مليون بيضة من أصل 200 مليون بيضة يتم استهلاكها في إسرائيل شهريا"، مضيفة أنها "قررت استيراد ما بين 70 مليون إلى 80 مليون بيضة معفاة من الرسوم الجمركية".
تواصل وزارة الزراعة الإسرائيلية الإجراءات الوقائية لمنع انتشار إنفلونزا الطيور في الجليل وشمالي إسرائيل.
القدس - سبوتنيك. وتستعد الوزارة لإبادة عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي في أعقاب اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور قبل 10 أيام في المحمية الطبيعية "الحولة".
وذكرت الوزارة في بيان لها: "منذ بدء التفشي قبل أسبوع ونصف الأسبوع نفقت في المحمية الطبيعية (الحولة) أكثر من خمسة آلاف من طيور الكركي المهاجرة، وتم إتلاف عشرات الملايين من البيض، وحوالي 600 ألف دجاجة نظرا للأوضاع الوبائية الخطيرة". وأكدت الوزارة أنه "لم يبلغ حتى الآن عن انتقال العدوى إلى الإنسان".
وتعهد وزير الزراعة عوديد فورير، بأن يتم تعويض أصحاب الدجاج المتضررين".
وذكرت الوزارة أنه "سيكون هناك نقص بنحو 14 مليون بيضة من أصل 200 مليون بيضة يتم استهلاكها في إسرائيل شهريا"، مضيفة أنها "قررت استيراد ما بين 70 مليون إلى 80 مليون بيضة معفاة من الرسوم الجمركية".