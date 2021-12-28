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تفشي إنفلونزا الطيور في إسرائيل ونقص محتمل في لحوم الدواجن والبيض
تفشي إنفلونزا الطيور في إسرائيل ونقص محتمل في لحوم الدواجن والبيض
تواصل وزارة الزراعة الإسرائيلية الإجراءات الوقائية لمنع انتشار إنفلونزا الطيور في الجليل وشمالي إسرائيل. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T11:54+0000
2021-12-28T11:54+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أنفلونزا الطيور
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القدس - سبوتنيك. وتستعد الوزارة لإبادة عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي في أعقاب اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور قبل 10 أيام في المحمية الطبيعية "الحولة".وذكرت الوزارة في بيان لها: "منذ بدء التفشي قبل أسبوع ونصف الأسبوع نفقت في المحمية الطبيعية (الحولة) أكثر من خمسة آلاف من طيور الكركي المهاجرة، وتم إتلاف عشرات الملايين من البيض، وحوالي 600 ألف دجاجة نظرا للأوضاع الوبائية الخطيرة". وأكدت الوزارة أنه "لم يبلغ حتى الآن عن انتقال العدوى إلى الإنسان".وتعهد وزير الزراعة عوديد فورير، بأن يتم تعويض أصحاب الدجاج المتضررين".وذكرت الوزارة أنه "سيكون هناك نقص بنحو 14 مليون بيضة من أصل 200 مليون بيضة يتم استهلاكها في إسرائيل شهريا"، مضيفة أنها "قررت استيراد ما بين 70 مليون إلى 80 مليون بيضة معفاة من الرسوم الجمركية".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أنفلونزا الطيور

تفشي إنفلونزا الطيور في إسرائيل ونقص محتمل في لحوم الدواجن والبيض

11:54 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / PATRICK BERNARDانفلونزا الطيور
انفلونزا الطيور - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / PATRICK BERNARD
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تواصل وزارة الزراعة الإسرائيلية الإجراءات الوقائية لمنع انتشار إنفلونزا الطيور في الجليل وشمالي إسرائيل.
القدس - سبوتنيك. وتستعد الوزارة لإبادة عشرات الآلاف من طيور الديك الرومي في أعقاب اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور قبل 10 أيام في المحمية الطبيعية "الحولة".
وذكرت الوزارة في بيان لها: "منذ بدء التفشي قبل أسبوع ونصف الأسبوع نفقت في المحمية الطبيعية (الحولة) أكثر من خمسة آلاف من طيور الكركي المهاجرة، وتم إتلاف عشرات الملايين من البيض، وحوالي 600 ألف دجاجة نظرا للأوضاع الوبائية الخطيرة". وأكدت الوزارة أنه "لم يبلغ حتى الآن عن انتقال العدوى إلى الإنسان".
وتعهد وزير الزراعة عوديد فورير، بأن يتم تعويض أصحاب الدجاج المتضررين".
وذكرت الوزارة أنه "سيكون هناك نقص بنحو 14 مليون بيضة من أصل 200 مليون بيضة يتم استهلاكها في إسرائيل شهريا"، مضيفة أنها "قررت استيراد ما بين 70 مليون إلى 80 مليون بيضة معفاة من الرسوم الجمركية".
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